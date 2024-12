Bậc thầy phong thủy dự đoán tài vận 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025: Đâu là những con giáp may mắn nhất?

Năm Ất Tỵ 2025 sẽ bắt đầu vào ngày 29/1/2025 dương lịch và kết thúc vào ngày 26/2/2026 dương lịch. Bạn có tò mò tài vận của mình sẽ ra sao trong năm con Rắn này không? Hãy xem dự đoán của bậc thầy phong thủy, tác giả và người dẫn chương trình truyền hình tại Hong Kong (Trung Quốc), Tong Pik-ha về 12 con giáp trong năm Ất Tỵ 2025 nhé.

Tuổi Tý

Năm Ất Tỵ 2025 là lúc tuổi Tý phải nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình, vì họ sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng cho công sức của mình. Hai cát tinh xuất hiện sẽ giúp họ mở rộng mạng lưới, thăng tiến trong sự nghiệp và trở nên giàu có. Con giáp này cũng sẽ có quý nhân hỗ trợ khi gặp khó khăn. Nhưng nên nhớ, sự thịnh vượng của bạn là nhờ vào sự chăm chỉ là chính chứ không nằm ở sự may mắn. Do đó, đừng ngồi im và mong chờ vận may đến với mình.

Với sự xuất hiện của một hung tinh, nếu không cẩn thận, tuổi Tý sẽ dễ chi tiêu sa đà, đầu tư không tính toán, có thể ảnh hưởng đến khả năng tài chính.

Tuổi Sửu

Ất Tỵ 2025 là năm tốt để tuổi Sửu làm giàu. (Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025 là một năm tốt lành đối với tuổi Sửu, là lúc họ kết nối và tạo ra một mạng lưới các mối quan hệ. Chính điều này sẽ giúp họ có được những mối quan hệ chất lượng, thậm chí là các đối tác làm ăn.

Tóm lại, đây cũng là một năm tốt để con giáp này làm giàu, đặc biệt là thông qua công việc và đầu tư. Họ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong các lĩnh vực có yếu tố sáng tạo.

Tuổi Dần

Năm Ất Tỵ 2025, do phạm Thái Tuế nên con giáp tuổi Dần có thể sẽ gặp phải nhiều thách thức. Ảnh hưởng rõ nhất có thể thấy trong các mối quan hệ cũng như sự hợp tác với người khác. Họ nên cẩn thận và kín kẽ hơn trong giao tiếp để tránh khả năng bị hiểu nhầm hoặc gây chuyện thị phi.

Tất nhiên, bên cạnh đó, con giáp này cũng vẫn có những cát tinh hỗ trợ họ khi gặp khó khăn nên cũng đừng quá lo lắng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ dễ thăng tiến trong sự nghiệp vào năm Ất Tỵ 2025. (Ảnh minh họa)

Vượt qua được vận xui của năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mão có nhiều điều để mong đợi ở năm Ất Tỵ 2025. Đây là một năm rực rỡ nên con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Mão vẫn cần cẩn trọng trước sự xuất hiện của 2 hung tinh. Họ được khuyên nên chú ý để tránh rơi vào các rắc rối pháp lý cũng như chuyện thị phi. Ngoài ra, họ cũng nên cẩn thận khi đi lại.

Tuổi Thìn

Năm Ất Tỵ 2025 sẽ thuận buồm xuôi gió đối với tuổi Thìn, vì vậy hãy tận dụng cơ hội để thử những công việc kinh doanh mới để làm giàu. Đây cũng sẽ là một năm tốt để xây dựng các mối quan hệ đối với con giáp này. Những người còn độc thân có khả năng gặp được ý trung nhân của mình. Đây cũng sẽ là năm tốt để tuổi Thìn lập gia đình.

Về sức khỏe, tuổi Thìn có vài vấn đề nhỏ không đáng kể, ví dụ như cảm lạnh, cảm cúm, vì vậy hãy nhớ bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.

Tuổi Tỵ

Chịu hạn Thái Tuế trong năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ chuẩn bị đón một năm với nhiều thay đổi. Dù hung cát đan xen, con giáp này vẫn hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện thông qua việc nỗ lực làm việc và duy trì thái độ lạc quan.

Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng vẫn có nhiều cát tinh hỗ trợ, nhất là trong công việc và tài lộc nên không cần lo lắng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có sự nghiệp suôn sẻ nhưng cần thận trọng trong chuyện tình cảm. (Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ sẽ có một chặng đường suôn sẻ với một cát tinh hỗ trợ cho sự nghiệp của họ. Tất nhiên, để có được sự thăng tiến trong công việc, con giáp này cũng cần hết sức nỗ lực và chủ động, chứng minh được khả năng của mình.

Về chuyện tình cảm, với sự xuất hiện của sao Đào Hoa, những người tuổi Ngọ đã có gia đình hoặc đang ở trong một mối quan hệ cần đề phòng để giữ gìn hạnh phúc và tránh những rắc rối không cần thiết.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng là một trong số các con giáp có đường tài lộc rộng mở trong năm Ất Tỵ 2025. Tuy nhiên, sự giàu có của họ tới từ việc chăm chỉ và nỗ lực trong công việc, chứ không nằm ở những sự may rủi.

Ngoài ra, với sự xuất hiện của 2 hung tinh, tuổi Mùi cần chú ý hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Có thể đi hiến máu hoặc đi khám nha sĩ vào tháng 6 hoặc 12 âm lịch để cân bằng năng lượng tiêu cực này. Cuối cùng, Ất Tỵ cũng sẽ là một năm tốt để tuổi Mùi cải tạo và làm mới lại năng lượng cho ngôi nhà của mình.

Tuổi Thân

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Thân cũng là con giáp phạm Thái Tuế nên sẽ gặp hung cát đan xen. Họ sẽ gặp phải vài vấn đề khi xây dựng mạng lưới các mối quan hệ, bao gồm cả chuyện tình cảm, đôi lúc sẽ cảm thấy bấp bênh. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn và nỗ lực để vượt qua những thách thức này nhé. Đặc biệt, những người tuổi Thân làm việc trong các ngành như mỹ phẩm, làm đẹp sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến.

Nói chung, tuổi Thân được khuyên nên giao tiếp cởi mở và trung thực thì sẽ thành công hơn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong số những con giáp may mắn bậc nhất năm Ất Tỵ 2025. (Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Dậu là một trong số những con giáp may mắn bậc nhất, con đường tài lộc ngày càng thênh thang. Bất kể là từ đầu tư hay công việc, tất cả những việc liên quan đến tiền bạc đều sẽ diễn ra tốt đẹp. Được nhiều cát tinh trợ giúp, tuổi Dậu hầu như làm gì cũng thành công. Đối với những người làm việc trong các công ty lớn hoặc chính phủ, cơ hội thăng tiến là rất cao.

Tuy nhiên, tuổi Dậu phải chú ý đến sức khỏe của mình trong năm Ất Tỵ 2025, vì vậy hãy nhớ bổ sung dinh dưỡng tốt, tập luyện thường xuyên và đi khám định kỳ.

Tuổi Tuất

Năm Ất Tỵ 2025 là một năm tốt để tuổi Tuất tìm ý trung nhân, kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, những người đã có gia đình lại nên thận trọng trước sự quan tâm của những người khác giới.

Về mặt tài chính, với sự xuất hiện của một hung tinh, con giáp tuổi Tuất sẽ phải đề phòng những chiêu trò lừa đảo và đầu tư từ những kẻ bất lương.

Tuổi Hợi

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Hợi là con giáp xung đột với Thái Tuế nên cũng sẽ gặp phải vài vấn đề nhất định trong các mối quan hệ và cuộc sống sẽ có nhiều biến động. Con giáp này nên tận dụng những sự kiện tốt lành như kết hôn, sinh con, mua nhà hoặc bắt đầu kinh doanh để xua đuổi vận xui.

Bên cạnh đó, để tránh gặp các rủi ro tài chính, tuổi Hợi cũng cần lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư thông minh.

(Theo SCMP)

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.