Bác sĩ nội trú kể về thanh xuân đáng nhớ và mái tóc đặc biệt

Từ căn phòng gác mái 6m2

Trong dòng cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội khóa K50 vừa trải qua ngày đặc biệt lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú (Match Day), bác sĩ Hoàng Văn Chương (SN 1990, sống ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) nhớ lại những năm tháng 2010, nhớ lại căn phòng gác mái tôn rộng 6m2 được chủ nhà cơi nới thêm.

Diện tích 6m2 ấy, xung quanh tường bong tróc hết, phải dùng giấy dán tường chế lại cho đỡ bẩn. Phòng vừa đủ kê cái giường nhỏ và cái bàn tự chế chất đầy sách và tài liệu y khoa. "Ấy vậy mà cũng đã 15 năm đã trôi qua...", bác sĩ trẻ bắt đầu kể về hành trình của mình.

Anh Chương vẫn nhớ như in buổi khai giảng năm học mới, thầy hiệu trưởng động viên các tân sinh viên cố gắng học tập, đặc biệt nên theo đuổi con đường bác sĩ nội trú ngay sau khi tốt nghiệp 6 năm đại học để được đào tạo chuyên môn tốt.

"Thầy bảo các anh chị nội trú khóa vừa tốt nghiệp mới được vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vì những cố gắng xuất sắc trong học tập. Mình được tiếp xúc thấy ai cũng giỏi, rất đáng ngưỡng mộ, là niềm ước ao của mình sau khi tốt nghiệp đại học.

Ngoài ra, bố mình bị đau dạ dày từ lúc mình còn nhỏ tuổi. Vì vậy, mình muốn trở thành bác sĩ giỏi về tiêu hóa để chữa trị cho bố. Đây cũng chính là lý do mình thi Y Hà Nội dù cấp 3 mình học chuyên Lý của tỉnh Nghệ An", anh Chương nói.

Ngày khai giảng của bác sĩ nội trú khóa 39, anh Chương vẫn có mái tóc đen.

Sự đánh đổi đáng giá

Nhớ lại năm thi của mình, bác sĩ Chương cho biết ngày đó chỉ tiêu bác sĩ nội trú rất ít, chỉ khoảng 100 - 120 bạn/hàng nghìn bác sĩ. Hình thức thi tự luận, học 8 môn dưới hình thức viết. Riêng môn Toán và Tiếng Anh không có bộ câu hỏi, 6 môn liên quan ngành y sẽ có 720 câu hỏi tự luận.

Theo bác sĩ Chương, với số lượng kiến thức học nhiều như vậy, nếu học theo lượt đến câu 720 thì cần 2 - 3 tháng mới học xong lượt đầu tiên, nên thường khi bắt đầu năm học ai cũng sẽ quyết tâm thi.

"Nhưng học xong lại quên, lại học lại, lại quên, học đến môn này lại quên môn khác, áp lực nhất là gần ngày thi phải gồng gánh 720 câu làm sao cho nhớ hết, bạn nào cũng rất mệt mỏi và dễ bỏ cuộc", bác sĩ Chương nhớ lại.

Và dù 6 năm học trường y quen với học thuộc, các môn dạng khó nhằn như dược lý, vi sinh, ký sinh trùng… anh đều đạt 9 điểm. Dù đã chuẩn bị quyết tâm rất lớn nhưng đến ngày cuối cùng trước khi bắt đầu thi, anh gọi điện cho mẹ: "Mẹ ơi, con mệt quá rồi, con nghỉ không thi nội trú nữa được không ạ? Con về quê nộp đơn xin việc mẹ nhé?"

"Ngay sau đó, mẹ khuyên mình hãy cho phép cơ thể thả lỏng hơn một chút, nghỉ ngơi và bày tỏ niềm tin dù kết quả như thế nào, con cũng đã cố gắng rồi.

Câu nói của mẹ làm mình bớt áp lực, thêm tự tin. Và sau đó chính thức vượt qua kỳ thi nội trú để trở thành bác sĩ nội trú Nội tổng hợp khóa 39", anh Chương cho biết.

Ngày bảo vệ Luận văn Bác sĩ nội trú, mái tóc của bác sĩ Chương đã rụng đi một nửa.

"Bắt đầu khi học và ôn thi nội trú mình bị rụng tóc, và trong quá trình khi đã trở thành một bác sĩ nội trú rồi tóc càng rụng nhiều hơn. Mình cũng đã đi khám nhưng không rõ nguyên nhân. Chắc có lẽ không phải mỗi mình mà hầu hết các bác sĩ khác sau khi học nội trú đều gầy đi, già hơn tuổi, tóc có thể bắt đầu bạc, rụng nhiều hơn nhưng đều xứng đáng với những gì được nhận lại", anh Chương nói.

Khoảng thời gian anh Chương học bác sĩ nội trú ngành Nội khoa như "già người" hơn bởi phần lớn thời gian ở trong viện, ngày ở khoa đến 10 giờ tối, trực thâu đêm. Công việc một ngày của một bác sĩ nội trú nội khoa được lên lịch như sáng đi buồng, khám bệnh nhân, cho thuốc và xét nghiệm, trưa trực buồng xử lý bệnh nhân nặng cấp cứu, chiều làm thủ thuật như chọc dịch màng phổi, màng bụng, đón bệnh nhân mới, xử lý xét nghiệm, cấp cứu bệnh nhân nếu có, tối lại đi buồng theo dõi bệnh nhân cùng bác sĩ trực, làm nốt thủ thuật trong ngày chưa xong, kết thúc công việc lúc 10 giờ tối.

"Có thể, tần suất làm việc như vậy đã làm tóc mình rụng nhiều hơn nhưng mình chấp nhận. Vì với một bác sĩ, tóc cũng không quan trọng trong quá trình hành nghề, bệnh nhân tin tưởng vào tay nghề trình độ của mình là được. Đánh đổi lớn nhất trong thời gian học có lẽ là ít thời gian về thăm bố mẹ, ông bà và gia đình", bác sĩ trẻ nói.

Hiện tại, anh Chương hạnh phúc vì sự đánh đổi đáng giá của mình.

Qua khoảnh khắc chọn ngành của các bác sĩ K50 vừa qua, anh Chương như thấy được sức trẻ của mình hồi xưa, tâm trạng rạo rực, hồi hộp, hạnh phúc và hãnh diện vì sắp được tiếp cận với tri thức mới của y học. "Mình cũng rất ngưỡng mộ các em đã đủ bản lĩnh để bước vào con đường nội trú nhiều vất vả. Mong rằng các bạn trẻ đang học Y sẽ giữ được lòng yêu nghề, cố gắng học tập để chuẩn bị các kiến thức cơ bản trước khi hành nghề, và cố gắng trở thành một bác sĩ nội trú để cháy hết mình cho đam mê nghề nghiệp, có tâm, phục vụ người bệnh được tốt hơn", bác sĩ Hoàng Văn Chương nói.