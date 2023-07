Bác sĩ gợi ý 6 lọ serum dưỡng da sáng hồng rạng rỡ

Da xỉn màu, thâm sạm là vấn đề nhiều chị em gặp phải. Điều này khiến làn da trở nên kém mịn màng, thiếu sức sống. Rất may, chị em có thể khắc phục được tình trạng da tối màu, bằng cách skincare hợp lý. Bên cạnh việc bôi kem chống nắng mỗi ngày, các nàng có thể nâng tông da tươi sáng nếu bổ sung serum vào quy trình. Dưới đây là 6 lọ serum làm sáng da được bác sĩ khuyên dùng, chị em hãy tham khảo.

SkinCeuticals Discoloration Defense

Lọ serum của SkinCeuticals sẽ xóa mờ các đốm nâu và làm sáng những vùng da sẫm màu nhờ một số thành phần nổi bật như kojic acid, tranexamic acid và niacinamide. Lọ serum còn có 5% HEPES - một dạng acid tổng hợp, đem đến tác dụng loại bỏ tế bào chết để làn da trở nên mịn mượt và tươi sáng. Không chỉ khắc phục các khuyết điểm có sẵn và nâng tông da, lọ serum còn góp phần ngăn ngừa đốm nâu quay trở lại.

Nơi mua: Skinceutials Giá: 2.675k

Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Serum

"Lọ serum của Neutrogena là sản phẩm chứa retinol dạng dịu nhẹ, giúp loại bỏ nếp nhăn, tăng sinh collagen và kích thích da tái tạo", theo bác sĩ Rachel Nazarian tại New York. Lọ serum sẽ giảm thiểu tình trạng kích ứng nhờ sự có mặt của thành phần cấp ẩm hyaluronic acid. Sản phẩm mỏng nhẹ, thấm nhanh, tạo cảm giác dễ chịu khi dùng vào mùa hè. Bạn đừng chỉ bôi serum cho da mặt, hãy thoa lên cả vùng cổ để làn da được làm sáng và chống lão hóa toàn diện hơn.

Nơi mua: Shopee Giá: 330k

OleHenriksen Banana Bright Vitamin C Serum

Lọ serum của OleHenriksen chứa nhiều thành phần tốt cho làn da, trong đó nổi bật nhất là vitamin C. Thành phần vitamin C cho hiệu quả làm sáng da, xóa bỏ đốm nâu và sẹo mụn. Bên cạnh đó, các loại acid có trong lọ serum còn loại bỏ tế bào chết, cải thiện kết cấu da thêm mịn mượt. Nàng nào gặp tình trạng lỗ chân lông to cũng nên tham khảo lọ serum này. Công thức của sản phẩm sẽ bơm da căng mọng, giúp lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn. Lọ serum có kết cấu siêu mỏng nhẹ, phù hợp với mọi loại da.

Nơi mua: 3B Store Giá: 1.400k

CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum

Lọ serum làm sáng da của CeraVe chứa 10% l-ascorbic acid (dạng tinh khiết nhất của vitamin C). Bên cạnh khả năng nâng tông da tươi sáng, lọ serum sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tấn công của gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa. Các thành phần như ceramide, hyaluronic acid và vitamin B5 sẽ cải thiện kết cấu da, giúp lớp màng bảo vệ tự nhiên thêm khỏe mạnh. Lọ serum này rất dịu nhẹ và không gây bít tắc lỗ chân lông.

Nơi mua: Shopee Giá: 350k

Obagi Professional-C Serum 20%

Nếu bạn cần một lọ serum vitamin C với nồng độ cao hơn, hãy tham khảo sản phẩm nhà Obagi. Lọ serum chứa 20% l-ascorbic acid - dạng tinh khiết nhất của vitamin C. Bác sĩ Joel Schlessinger tại Omaha, Hoa Kỳ cho biết: "Công thức của lọ serum sẽ mang đến hiệu quả làm sáng da chuyên nghiệp". Lọ serum còn kích thích sản sinh collagen và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Nhờ vậy, da thêm căng mịn và các nếp nhăn cũng mờ dần.

Nơi mua: Obagi Giá: 3.120k

Vichy LiftActiv Vitamin C Brightening Skin Corrector

Lọ serum chứa các chất chống oxy hóa giúp làm sáng và bảo vệ da hiệu quả, như là vitamin C tinh khiết với tỷ lệ 15%, vitamin E. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thành phần hyaluronic acid sẽ tăng hiệu quả cấp ẩm, bơm căng làn da. Lọ serum chính là sản phẩm lý tưởng để chị em bổ sung cho quy trình chống lão hóa.

Nơi mua: Vichy Giá: 1.125k

Nguồn: Prevention

Ảnh: Sưu tầm