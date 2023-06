Chuyên gia gọi tên 10 loại serum tốt nhất cho từng vấn đề trên da: Trị mụn, chống già, dưỡng ẩm... đều có đủ

Trong các sản phẩm chăm sóc da, serum luôn được nhắc đến như một món không thể thiếu được. Serum có công thức cô đặc, giúp điều trị các vấn đề về da một cách toàn diện và triệt để hơn hẳn các sản phẩm skincare khác. Bác sĩ da liễu Mona Gohara - phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Trường Y khoa Yale cho biết: "Serum có thể giúp da trông đẹp hơn chỉ với một lượng nhỏ và cho tác dụng lâu dài. So với kem dưỡng ẩm, serum chứa nồng độ hoạt chất mạnh hơn, mang lại lợi ích chăm sóc da hiệu quả hơn''.

Tiến sĩ Julius Few giải thích. "Mục đích của hoạt chất trong serum có thể khác nhau, từ dưỡng ẩm đến làm sáng da đến giảm nếp nhăn". Ngày nay, serum được trang bị nhiều công dụng hơn, có thể khắc phục đa dạng các vấn đề trên da. Gavin McLeod-Valentine - chuyên gia chăm sóc da mặt ở Los Angeles nói: "Tôi thường giải thích với khách hàng rằng serum có thể được sử dụng để điều trị các vấn đề cụ thể trên da như nếp nhăn, mất nước, cải thiện tông màu da, độ đàn hồi...''

Và đây là 10 sản phẩm serum tốt nhất được các chuyên gia da liễu khuyên dùng.

Serum vitamin C: SkinCeuticals CE Ferulic - giá khoảng 4,3 triệu đồng

"Mỗi chúng tên nên sắm cho mình ít nhất 1 loại serum vitamin C" - Gohara nói. Serum vitamin C là sản phẩm cơ bản trong quy trình chăm sóc da hiệu quả. Vitamin C bôi ngoài da giúp làm dịu và làm mát da, đồng thời cung cấp một lớp bảo vệ da khỏi các gốc tự do và các chất ô nhiễm môi trường. Vitamin C được cho là thành phần quan trọng nhất để duy trì làn da khỏe mạnh, là chất chống oxy hóa có tác dụng trung hòa các gốc tự do gây lão hóa.

Gohara còn khuyến nghị nghị thoa vitamin C hàng ngày trước khi bôi kem chống nắng để kích thích quá trình oxy hóa tế bào để hồi sinh và làm săn chắc kết cấu da. Sản phẩm serum vitamin C tốt nhất theo chuyên gia da liễu này là SkinCeuticals CE Ferulic. Đây cũng là sản phẩm yêu thích của nhiều biên tập viên tạp chí Vogue

Serum retinol: U Beauty Resurfacing Compound - giá khoảng 3,5 triệu đồng

Velledor chia sẻ: "Serum tái tạo bề mặt da có chứa retinol rất tốt khi được sử dụng ở mức độ vừa phải. Nhiều loại da có thể được hưởng lợi từ serum retinol, đặc biệt là da trên 30 tuổi - dễ bị tắc nghẽn lỗ chân lông, tổn thương do ánh nắng mặt trời, tăng sắc tố, nếp nhăn...". Serum tái tạo bề mặt bán chạy nhất của U Beauty là U Beauty Resurfacing Compound. Nó được thiết kế để cung cấp lượng retinol phù hợp và vừa phải, không gây tổn thương da.

Serum Niacinamide: Westman Atelier Skin Activator Serum - giá khoảng 3,5 triệu đồng

Niacinamide - một dạng vitamin , đã trở nên phổ biến và được ưa chuộng nhờ khả năng làm dịu tình trạng viêm da. Serum Niacinamide của Westman Atelier giúp làm đều màu da, thu nhỏ lỗ chân lông. Ngoài Niacinamide, sản phẩm còn chứa các hoạt chất như tảo lên men giúp tăng cường vẻ rạng rỡ cho da.

Serum HA: Ourself HA+ Replenishing Serum - giá khoảng 6,1 triệu đồng

Few nói. ''Khi chúng ta già đi, việc sản xuất axit hyaluronic (HA) chậm lại và làn da của chúng ta trở nên khô hơn và mất đi độ săn chắc. Vì vậy, việc bổ sung HA là điều rất cần thiết. Nó giúp tăng cường độ ẩm, làm mờ nếp nhăn, làm săn chắc da...''. Ourself HA+ Replenishing Serum sử dụng công nghệ Subtopical Firming Technology™ độc quyền giúp cấp ẩm một cách tuyệt vời, làm mịn da tức thì ngay khi tiếp xúc.

Serum cho da dầu: Sunday Riley B3 Nice 10% Niacinamide Serum - giá khoảng 1,5 triệu đồng

Niacinamide rất phù hợp với các làn da dầu, làm giảm rõ rệt tình trạng đổ dầu ồ ạt trên da. Về lâu dài, nó còn có thể điều chỉnh hàng rào độ ẩm của da để ngăn chặn việc sản xuất quá nhiều dầu. Nghiên cứu dựa trên chính trải nghiệm thực tế từ người dùng, Sunday Riley's B Nice Serum được chứng nhận là cải thiện hiệu quả tình trạng bóng dầu, giúp giảm lượng dầu thừa ngay lập tức.

Serum cho da khô: Chanel Hydra Beauty Micro Serum - giá khoảng 3,6 triệu đồng

Dale chia sẻ: "Dưỡng ẩm là chìa khóa để có làn da khỏe mạnh, bất kể bạn có tình trạng da nào. Cơ thể chúng ta cần nước, nhưng vì da là cơ quan cuối cùng nhận được lợi ích từ nước chúng ta uống, nên chúng ta phải ''bôi nước'' lên da." Serum siêu nhẹ Hydra Beauty Micro của Chanel cung cấp khả nưng liên tục dưỡng ẩm cho da với chiết xuất dầu hoa trà đậm đặc, kết hợp cùng các chất giữ ẩm như xương rồng và peptides đem lại làn da khỏe căng.

Serum cho da mụn: Mario Badescu Clarifying Serum - giá khoảng 424 nghìn đồng

"Mụn trứng cá không phải là thứ sinh ra từ bụi bẩn, vì vậy đừng chà xát da của bạn!" - Gohara khẳng định. "Mụn trứng cá xuất phát từ việc da tăng sản xuất dầu, kích hoạt nội tiết tố, tạo ra sự tích tụ vi khuẩn và viêm nhiễm. Các sản phẩm tẩy tế bào chết sẽ gây kích ứng, làm khô da quá mức". Cô ấy đều xuất serum kiểm soát mụn Mario Badescu Clarifying Serum sử dụng tiền chất và men vi sinh mix cùng axit azelaic, làm giảm sự xuất hiện của mụn, thu nhỏ lỗ chân lông, hạn chế quá trình oxy hóa bã nhờn để da sáng hơn.

Serum chống già: SkinMedica TNS Advanced Serum - giá gần 7 triệu đồng

McLeod-Valentine cho biết các loại huyết thanh giải quyết các dấu hiệu lão hóa là sản phẩm serum phổ biến nhất trên thị trường. Mục đích chính của chúng là khôi phục collagen và elastin bị mất trong quá trình lão hóa. Cô ấy đề nghị bạn nên tìm kiếm các thành phần có tác động lâu dài trên da như retinol, peptide, AHA, BHA và chất chống oxy hóa. SkinMedica TNS Advanced Serum là sản phẩm nên thử, nó chứa các hoạt chất chuyên chống lõa hóa, được chứng minh giúp cải thiện làn da chảy xệ và tăng độ đàn hồi cho da.'

Serum trị thâm: EADEM Milk Marvel Dark Spot Serum - giá khoảng 1,6 triệu đồng

Một trong những loại serum được yêu cầu nhiều nhất là serum trị thâm. Sản phẩm này được thiết kế để phá vỡ sắc tố ở các lớp sâu hơn của da, từ đó làm sáng bề mặt da. Mcleod-Valentine cảnh báo: "Bất cứ khi nào bạn sử dụng serum trị thâm - làm sáng da, bạn đều phải sử dụng kem chống nắng. Vì các tế bào da đang thay đổi, chúng dễ bị tổn thương hơn trước tác hại của tia UVB và UVA".

EADEM Milk Marvel Dark Spot Serum là sản phẩm được Mcleod-Valentine tin dùng. Nó chứa nhiều thành phần và tự nhiên có thể làm sáng da như axit glycolic, axit lactic, axit azelaic và rễ cam thảo... mang đến làn da đều màu hơn.

Serum làm sáng da: Saint Jane Luxury Beauty Serum - giá gần 3 triệu đồng

Mọi người đều có khả năng giữ cho làn da luôn trẻ trung và đàn hồi nhờ sự hỗ trợ đặc biệt từ serum. Serum Saint Jane Luxury Beauty được thiết kế để làm sáng và căng bóng da mà không gây kích ứng nhờ hỗn hợp lô hội và vitamin C. Bên cạnh đó, nó còn giúp làm dịu các vấn đề về da, giải độc lỗ chân lông và tăng cường độ sáng tự nhiên của dam đặc biệt là các làn da xỉn màu, lỗ chân lông to.