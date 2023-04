Bác sĩ da liễu chia sẻ thức uống mùa hè có tác dụng chống nắng và tia cực tím

Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, từ đi biển cho đến cắm trại, picnic, dạo bộ... Song hành với những cuộc vui chơi ấy chúng ta rất cần quan tâm đến việc chống nắng. Bởi mặc dù ánh nắng tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây lão hóa da, khiến da sạm đen, nhăn nheo, thậm chí ung thư da.

BSCKII Da Liễu Nguyễn Phương Thảo (làm việc tại TP.HCM) chia sẻ: Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước tác hại của ánh nắng mặt trời là hạn chế tiếp xúc với nắng và luôn bảo vệ da. Bằng cách sử dụng loại kem chống nắng chống nước phổ rộng với chỉ số SPF (Hệ số bảo vệ chống nắng) ít nhất là 30 cho tất cả các vùng da tiếp xúc. Mặc quần áo bảo hộ như áo sơ mi dài tay, quần dài, mũ rộng vành và đeo kính râm bất cứ khi nào có thể.

Bên cạnh đó, cần chú ý uống đủ nước vào mùa hè bởi nước giúp nuôi dưỡng làn da. Đã có bằng chứng cho thấy rằng chế độ ăn uống có thể thay đổi đáng kể cách da phản ứng với ánh nắng mặt trời. Lớp biểu bì là một hàng rào có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi môi trường bên ngoài, bao gồm bảo vệ da khỏi bức xạ UV và ô nhiễm.

Những thức uống có thể giúp giảm thiểu tác hại của tia UV lên da một cách tự nhiên đó là

- Trà xanh: Trà xanh thúc đẩy quá trình sửa chữa DNA do có chứa polyphenol Epigallocatechin Gallate (EGCG). Trà xanh cũng chứa catechin, là polyphenol có khả năng kháng khuẩn và giúp hỗ trợ chống viêm. Đặc biệt trà xanh cũng chứa nhiều vitamin B2 và E giúp hydrat hóa và bảo vệ da khỏi các tác nhân môi trường.

Trà xanh cũng chứa nhiều vitamin B2 và E giúp hydrat hóa và bảo vệ da khỏi các tác nhân môi trường

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Archives of Biochemistry and Biophysic, khi các nhà nghiên cứu cho chuột uống trà xanh trong 31 tuần. Đồng thời cho chúng tiếp xúc với tia UV, những con chuột uống trà có nguy cơ bị ung thư da thấp hơn so với những con chuột không uống.



- Nước dưa hấu: 92% dưa hấu là nước, vì vậy chúng rất tốt để giữ nước cho da. Dưa hấu cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho da như vitamin A, B6 và C. Dưa hấu cũng chứa chất chống oxy hóa lycopene và axit amin arginine. Cả hai đều giúp bảo vệ da khỏi ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, đồng thời hỗ trợ quá trình lưu thông máu và hình thành protein.

- Nước ép cà rốt: Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, mà sau khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Beta-carotene cũng làm giảm chứng viêm do cháy nắng. Sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể sẽ tạo ra các gốc tự do, vì vậy vitamin C từ cà rốt cũng rất tốt để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, mà sau khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Beta-carotene cũng làm giảm chứng viêm do cháy nắng

- Nước cà chua: Tương tự như dâu tây, cà chua có chứa lycopene. Lycopene là một chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi tổn thương tế bào. Cà chua cũng chứa nhiều vitamin C - chỉ cần một cốc nước ép cà chua đã cung cấp tới 188,9% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất phytochemical trong cà chua làm giảm cháy nắng khi nghiên cứu trên động vật.



- Cam quýt: Những loại trái cây này rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tránh tia UV và ô nhiễm. Thực phẩm nạp vitamin C cũng có thể giúp bạn tăng cường collagen cho da. Đồng thời, tăng khả năng miễn dịch và hỗ trợ hấp thu sắt từ chế độ ăn uống. Một số loại trái cây có múi mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình là chanh, cam, bưởi và nhiều loại khác.