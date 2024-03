BABYMONSTER đổi ngày debut vì ra mắt không bùng nổ?

Những người yêu nhạc Kpop hiện đang vô cùng tò mò về sự trở lại của BABYMONSTER sắp tới với đội hình đầy đủ 7 thành viên bao gồm nhân vật "chủ chốt" Ahyeon. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trên trang web chính thức của YG Entertainment, ngày ra mắt của nhóm nhạc nữ này đã được thay đổi thành 1/4/2024 thay vì 27/11/2023. Điều này đồng nghĩa về cơ bản, nhóm vẫn chưa chính thức ra mắt khán giả trên toàn thế giới.

Vấn đề là các cô gái nhà YG đã phát hành đĩa đơn Batter Up vào 27/11/2023 với 6 thành viên. Phía công ty trước đó cũng thông báo ngày ra mắt của nhóm, đồng thời tiết lộ Ahyeon vắng mặt trong đợt quảng bá này với lý do sức khoẻ. Tiếp theo đó, 6 thành viên của BABYMONSTER cũng cho ra mắt đĩa đơn thứ 2 mang tên Stuck in the Middle vào 1/2/2024.

Mặc dù trong suốt thời gian qua, các cô gái không có hoạt động quảng bá nào khác và giữ nguyên chiến lược "bí ẩn" nhưng sự thật là nhóm đã ra mắt trước công chúng với hai sản phẩm âm nhạc. Do đó, khán giả vô cùng hoang mang khi nhận thấy YG đổi ngày debut của nhóm.

Chưa dừng lại ở đó, Yang Hyun Suk - người sáng lập YG - cũng khẳng định: "Tôi coi màn ra mắt chính thức của BABYMONSTER là việc phát hành mini album tới".

Tuyên bố của Yang Hyun Suk cũng như động thái mới của YG khiến nhiều khán giả và người hâm mộ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng YG đang quá ưu ái Ahyeon khi thay đổi ngày ra mắt vì nữ thần tượng, phớt lờ 6 thành viên còn lại.

Một số ý kiến khác cho rằng màn ra mắt vào cuối năm 2023 của BABYMONSTER không thực sự bùng nổ, không tạo được hiệu ứng truyền thông tốt như đàn chị BLACKPINK và đây là lý do khiến YG quyết định "xé nháp" làm lại từ đầu.