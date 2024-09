Bà xã của Trí Thịt Bòa có cách dưỡng da vùng cánh trắng mịn siêu cẩn thận, outfit nào cũng tự tin cân hết

Không thể phủ nhận là Hà My - bà xã "cưng xỉu" của Trí Thịt Bòa mỗi lần xuất hiện là lại gây thương nhớ với visual ngọt ngào cùng làn da trắng sáng, mịn màng. Để luôn tươi tắng rạng ngời như vậy, cô nàng rất cẩn thận trong việc chăm sóc da từ mặt tới body.

Nhan sắc xinh đẹp của Hà My hiện tại.

Điển hình như gần đây, sau khi nhận được câu hỏi về cách chăm sóc da vùng dưới cách tay sao cho trắng sáng, Hà My chia sẻ luôn routine dài ngoằng của mình cho mọi người. Đúng là không có gì tự nhiên hoàn toàn, muốn đẹp thì phải đầu tư thôi.

Routine chăm vùng cánh cực cẩn thận của Hà My

Cụ thể, bước không thể thiếu của Hà My để chăm da body cũng như vùng nách là tẩy tế bào chết hàng ngày. Cô nàng dùng item quốc dân tẩy da chết của Dove. Em này hot hit không chỉ vì công dụng 2 trong 1 vừa làm sạch da vừa dưỡng ẩm sâu mà còn có mùi thơm ngọt nhẹ nhàng, lưu hương lâu. Công thức chứa các hạt scrub tự nhiên của Dove giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng cho da mịn màng.

Vùng cánh trắng sáng đáng ghen tỵ của cô nàng

Sau khi tắm, Hà My dùng BHA cho vùng da dưới cánh tay này. Cô nàng thường dùng toner Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant của Paula's Choice. Em này chứa Salicylic Acid để làm sạch sâu, tẩy tế bào chết và giảm mụn hiệu quả. Khi dùng cho da vùng cánh, toner Paula's Choice còn giúp ngừa tắc lỗ chân lông và giảm tình trạng lông mọc ngược, đồng thời hỗ trợ kiểm soát mồ hôi và làm sáng vùng da nách.

Hoặc, 1 lựa chọn khác để cung cấp BHA cho vùng cánh được Hà My áp dụng là đắp mask Peeling Solution Completely Transformed My Skin của The Ordinary. Bà xã Trí Thịt Bòa lưu ý nên giữ khoảng 10 phút rồi mới lau đi. Bởi vì đây là sản phẩm tẩy da chết hóa học mạnh mẽ, dù giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, ngừa mụn, giảm thâm nhưng lại có nồng độ acid cao, dễ khiến da bị tổn thương.

Bên cạnh đó, Hà My cũng dùng đều đặn dùng lăn khử mùi Angel’s Liquid Glutathione Niacinamide Arbutin hàng ngày. Các thành phần như Glutathione, Niacinamide và Arbutin giúp sáng và đều màu da vùng nách. Em này cũng kiểm soát mồ hôi hiệu quả, ngăn mùi khó chịu để vùng cánh luôn khô thoáng và mịn màng.

Lời khuyên của Hà My khi dùng lăn khử mùi Angel’s Liquid là cần sự kiên trì, dùng đều đặn 2-3 tháng vì sản phẩm lành tính nên sẽ không thể mang lại hiệu quả ngay tức thời.

"Nhất dáng, nhì da", da hay dáng đều cần được chăm sóc kĩ càng thì nàng mới luôn rạng rỡ, tự tin được. Chị em muốn tham khảo tips chăm sóc vùng cánh như Hà My thì có thể tham khảo những items cô nàng dùng ngay dưới đây nhé.

Smoothie Tẩy Tế Bào Chết Body Dove Chăm Da Sáng Mịn

Nơi mua: Unilever Việt Nam - Giá: 149.000đ

Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

Nơi mua: paulaschoicevn - Giá: 810.000đ



The Ordinary AHA 30% BHA 2% Peeling Solution

Lăn Khử Mùi Angel’s Liquid Glutathione Niacinamide Arbutin

Nơi mua: Mint Cosmetics - Giá: 325.000đ

Nguồn: IG hamyyng