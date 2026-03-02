Ba nhà khoa học 9X Việt nổi bật với số lượng công bố và các giải thưởng quốc tế

“Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới”

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1991), công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển) nổi bật với những đóng góp khoa học có tầm quốc tế. Anh là tác giả chính của 36 bài báo quốc tế Q1, trong đó 33 bài là tác giả chính, tổng cộng 12 bài báo tiêu biểu liên quan đến các giải pháp năng lượng tích hợp cho hạ tầng bền vững.

Nhiều công trình của Tuấn tập trung vào giải pháp nền móng năng lượng tích hợp: Hướng đi mới cho hạ tầng và năng lượng bền vững trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu tại các vùng chịu tác động thời tiết cực đoan.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn.

Không chỉ vậy, anh được công nhận là Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới theo đánh giá Stanford/Elsevier, nhận Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025, Giải thưởng quốc tế Rising Star in Geotechnical Engineering và Huy chương Bạc dành cho nhà phản biện xuất sắc của tạp chí quốc tế.

Anh còn là phản biện xuất sắc cho hơn 30 tạp chí quốc tế và là thành viên Ban biên tập của Geosynthetics International (Q1). Bên cạnh đó, Tuấn sáng lập Phòng thí nghiệm GREENX Lab và hợp tác nghiên cứu với nhiều đối tác quốc tế từ Mỹ, Canada, châu Âu và Nhật Bản.

Nhà khoa học nữ nổi bật trong công nghệ vật liệu y sinh

Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng (sinh năm 1993) có thành tích nghiên cứu ấn tượng trong công nghệ vật liệu y sinh. Chị là tác giả chính của 46 công bố khoa học (20 tác giả chính, 14Q1, 4Q2 và 1Q3), trong đó 24 công trình thuộc tạp chí Q1, 18 công trình thuộc tạp chí Q2 và 3 công trình thuộc tạp chí Q3. Hằng còn là chủ nhân của 3 bằng sáng chế độc quyền, và là tác giả xuất bản 2 cuốn sách khoa học (1 với vai trò tác giả chính, 1 đồng chủ biên).

Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng.

Trong hoạt động nghiên cứu, chị Hằng chủ nhiệm đề tài cấp Bộ đạt loại Xuất sắc và một đề tài Khởi nguồn đạt loại Đạt, tham gia thêm 2 đề tài độc lập Cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ trẻ.

Những đóng góp đó giúp chị được trao Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025, đồng thời được vinh danh Danh hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác và Tuổi trẻ sáng tạo năm 2025.

Người tiên phong trong nghiên cứu Robot tự hành

Anh Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (sinh năm 1991) hiện là nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Minh đã công bố 21 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế danh mục Q1, trong đó 10 bài anh là tác giả chính.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh.

Công trình nổi bật nhất của Minh là nghiên cứu về dung hợp cảm biến đa mô hình cho nhận thức Robot, áp dụng cho các hệ thống robot và hệ thống tự hành, góp phần xây dựng nền tảng định vị và nhận thức vững chắc cho các phương tiện tự hành trong môi trường đô thị đông đúc và phức tạp như ở Việt Nam.

Minh cũng được trao Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 – một trong những giải thưởng uy tín dành cho những nhà khoa học trẻ có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Ba gương mặt này đều xuất hiện trong Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi có thành tích nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Ban tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 đã đưa họ vào vòng bình chọn trực tuyến, từ đó chọn ra những cá nhân xứng đáng nhất (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học) để trao giải cuối cùng trong năm.

Ba nhà khoa học góp phần khẳng định chất lượng của thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam với bằng chứng là số lượng công bố quốc tế, giải pháp khoa học - công nghệ có tính ứng dụng và các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Thành tích của họ không chỉ đóng góp vào tri thức học thuật mà còn mang tính thiết thực, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết của xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tự động hóa và y sinh hiện nay.