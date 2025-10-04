Bà mẹ mặc váy ngắn táo bạo đón con gây bão mạng: Sự thật lộ ra khiến mọi người bức xúc

Mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh một “bà mẹ” ăn mặc gợi cảm đến trường mẫu giáo: váy ngắn ôm sát, tất da, giày cao gót, nổi bật giữa đám đông phụ huynh giản dị thường thấy. Nhưng điều khiến người ta bàn tán không chỉ là trang phục, mà là việc cô không hề đón đứa trẻ nào, chỉ đứng tạo dáng chụp ảnh rồi rời đi.

Một blogger trên Xiaohongshu kể lại, khi đến đón con, cô thấy một phụ nữ ăn mặc gợi cảm đứng giữa cổng trường, tạo dáng chụp hình suốt nhiều giờ, thay vài bộ trang phục khác nhau. Sau đó, người này đăng video lên Douyin (TikTok Trung Quốc) với dòng mô tả: “Đến đưa cặp sách cho con trai". Tuy nhiên, theo các phụ huynh tại hiện trường, cô rời đi ngay sau khi quay xong. Nhà trường xác nhận: người phụ nữ không phải là phụ huynh của học sinh nào trong trường.

Sự việc lập tức tạo nên tranh cãi dữ dội. Nhiều người bức xúc: “Chụp ảnh gợi cảm thì không ai cấm, nhưng cổng trường mẫu giáo là nơi công cộng, có bao nhiêu trẻ con và phụ huynh – đâu thể biến thành sàn diễn!”. Bình luận khác gay gắt hơn: “Đây là hành vi câu view, chẳng tôn trọng môi trường giáo dục".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ôn hòa cho rằng không nên chỉ trích quá mức. Một người viết: “Cách ăn mặc gợi cảm không có gì sai, chỉ là chọn sai nơi sai thời điểm. Ai cũng có quyền đẹp, nhưng phải hiểu đâu là nơi phù hợp".

Phía sau cuộc tranh cãi là một vấn đề quen thuộc: cách cha mẹ xuất hiện trước mặt con trẻ. Cổng trường mẫu giáo không chỉ là nơi đón đưa, mà còn là “tấm gương xã hội đầu tiên” phản chiếu hình ảnh cha mẹ vào mắt con. Một bộ đồ chỉnh tề, gọn gàng, không cần sang trọng, chính là cách thể hiện sự tôn trọng với con và với tập thể.

Các chuyên gia tâm lý trẻ em từng nhấn mạnh: “Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với hình ảnh của cha mẹ. Khi cha mẹ xuất hiện tự tin, lịch sự, trẻ sẽ thấy tự hào. Ngược lại, nếu cha mẹ quá lôi thôi hoặc quá khác biệt, trẻ dễ cảm thấy xấu hổ hoặc mất an toàn.”

Vì thế, đi đón con, bạn không cần diện đồ hàng hiệu hay son phấn cầu kỳ, chỉ cần sạch sẽ, phù hợp hoàn cảnh. Một chiếc quần jean, áo phông, đôi giày thể thao, hay đơn giản là buộc gọn tóc, khoác thêm áo ngoài cũng đủ tạo cảm giác ấm áp và đáng tin với con.

Bởi đôi khi, “trang phục đẹp nhất” trong mắt trẻ không phải là váy ngắn hay giày cao gót, mà là hình ảnh người mẹ tự nhiên, tươi tắn và đầy yêu thương đang đứng chờ mình trước cổng trường.