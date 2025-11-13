Bà mẹ Hà Nội bật mí 1 "lợi thế bí mật" giúp con dễ thi đỗ lớp 6 chất lượng cao: Nhiều em chỉ ôn 3 môn mà bỏ sót điều này!

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành là một trong số các trường của Hà Nội không xét học bạ trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2025 - 2026.

Đối với hoạt động tuyển sinh, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành dùng bài thi đánh giá năng lực để tuyển đầu vào. Hình thức thi viết với 3 môn: toán, tiếng Việt và tiếng Anh. Các bài thi kết hợp trắc nghiệm khách quan với tự luận. Nội dung kiểm tra chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5. Thời gian làm bài cho môn toán và tiếng Việt là 45 phút, môn tiếng Anh là 30 phút.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn cộng với điểm khuyến khích (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ TOEFL Primary từ 228 điểm trở lên hoặc giải Olympic tiếng Anh cấp thành phố, giải Tin học trẻ cấp thành phố sẽ được cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm.

Học sinh đạt nhiều thành tích được cộng dồn điểm khuyến khích vào điểm đánh giá năng lực nếu các thành tích thuộc các lĩnh vực khác nhau (tổng điểm khuyến khích không quá 3.0 điểm/học sinh).

Đầu tư chứng chỉ tiếng Anh để tăng cơ hội đỗ

Là một phụ huynh có con từng thi đỗ vào Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), chị Nguyễn Thu Hải cho biết yếu tố quan trọng giúp con mình vượt qua kỳ tuyển sinh đầy cạnh tranh không chỉ nằm ở việc học đều ba môn mà còn ở điểm cộng từ chứng chỉ tiếng Anh. Con chị đạt TOEFL Primary 229/230, được cộng 1,5 điểm khuyến khích và đây chính là "điều kiện đủ" giúp em trúng tuyển.

Theo chia sẻ của chị Hải, đề thi của trường không quá khó nếu mục tiêu chỉ là 6,7,8 điểm, nhưng để đạt từ 8,5 trở lên, học sinh cần năng lực tư duy và nền tảng kiến thức vững chắc. Trường tuyển theo hướng lấy điểm đều ở cả ba môn, nên thí sinh giỏi vượt trội một môn nhưng lại yếu ở môn khác vẫn khó có cơ hội.

Trong khi đó, điểm 10 thường chỉ xuất hiện ở Toán và Tiếng Anh; còn môn Văn đạt 8 điểm đã được xem là xuất sắc. Chính vì vậy, chỉ cần lệch một môn, đặc biệt là môn Văn, cơ hội đỗ gần như không còn. Chị nhấn mạnh: học đều ba môn là yêu cầu bắt buộc, bởi mỗi môn phải "tự gánh" điểm của mình, không có chuyện môn này cứu được môn kia.

Từ trải nghiệm đồng hành cùng nhiều học sinh, chị Hải cho rằng phụ huynh có con lớp 3-4 cần đánh giá sớm năng lực thật của con. Nếu trẻ quá lệch một môn và khó đạt mức điểm 7-8, bố mẹ nên cân nhắc hướng đi khác thay vì cố theo con đường vào lớp chất lượng cao.

"Lựa chọn tốt nhất là lựa chọn phù hợp nhất", chị nói, đồng thời nhắc rằng không phải đứa trẻ nào cũng có thể "cố hết khả năng". Có em tiếp thu chỉ đến một mức nhất định, có em kiên trì chưa đủ lớn. Điều quan trọng là bố mẹ tỉnh táo, hiểu khả năng của con và đưa ra hướng đi đúng.

Một điểm chị Hải đặc biệt nhấn mạnh là phụ huynh phải quan tâm đến điểm ưu tiên và điểm khuyến khích, yếu tố đôi khi quyết định đỗ hay trượt. Trong đó TOEFL Primary tương đối gần với mức độ đề thi của trường; học sinh đạt từ 228-230 điểm có thể được cộng từ 0,5-1,5 điểm, một lợi thế vô cùng lớn.

"Nhiều bạn năm con mình thi chỉ thiếu chút xíu; nếu có chứng chỉ thì đã đỗ rồi", chị nói. Theo kinh nghiệm của chị, học sinh nên thi chứng chỉ vào lớp 5, còn lớp dưới chỉ nên học nền tảng và thi để trải nghiệm.

Trong việc chọn giáo viên luyện thi, chị Hải không đặt nặng chuyện danh tiếng mà ưu tiên những thầy cô có kinh nghiệm luyện tuyến chất lượng cao và hiểu rõ dạng đề. Tuy nhiên, chị cho rằng thành công không chỉ đến từ giáo viên hay sự đầu tư lớn về tài chính, mà nằm ở mức độ sát sao và đồng hành của phụ huynh.

"Tôi phải chạy cùng con cả một năm, không có chuyện vài tháng mà thành công được", chị nói. Quan trọng nhất là phụ huynh phải theo sát tiến độ, giám sát việc học, tiếp thêm động lực cho con và thật sự tin tưởng vào giáo viên mà mình đã chọn.

Trong giai đoạn ôn thi, chị Hải cũng buộc phải tinh giản nhiều hoạt động ngoài lề của con như học đàn, học vẽ, hay các lớp nghe, nói tiếng Anh để giảm tải, giúp con dành sự tập trung tối đa cho mục tiêu chính. Theo chị, trẻ còn nhỏ nên bố mẹ đừng quá tham: sau khi thi đỗ, con sẽ có rất nhiều thời gian để quay lại với các hoạt động yêu thích.

Các cuốn sách các con có thể sử dụng để ôn luyện TOEFL Pri

- Preparation Book for the TOEFL Primary

- TOEFL Primary Step 1, 2

- TOEFL Primary Practice tests

- Destination B1

- Reading Flyers

Theo chị Hải, các con không cần quá nhiều sách, quan trọng là học sách nào thì phải khai thác nội dung sách kĩ lưỡng để nắm được trường từ vựng thường gặp trong bài thi, đồng thời nắm được format bài thi sẽ như thế nào.