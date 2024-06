Bà lão dùng lựu đạn làm búa đóng đinh, chày giã ớt suốt 20 năm

Cách đây hai thập kỷ, bà Tần (hiện 90 tuổi, sống tại Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) phát hiện một khối kim loại lạ khi đang làm việc tại trang trại của mình. Vì hình dạng của nó giống một chiếc búa nên bà đã mang về nhà và sử dụng vào nhiều công việc khác nhau trong gia đình.

Bà Tần giải thích trong một video đang gây sốt trên mạng: “Tôi đang dùng nó ở nhà để giã ớt đỏ, bẻ hạt và đóng đinh".

Ngày 23/6 vừa qua, các công nhân đến để phá dỡ căn nhà cũ của bà và phát hiện ra vật dụng được bà gọi là búa thực ra là một quả lựu đạn. Họ ngay lập tức báo cho chính quyền. Đồn cảnh sát Hoàng Bảo nhanh chóng báo cáo vụ việc với cơ quan an ninh công cộng địa phương. Sau đó, họ cử cảnh sát và đội xử lý bom đến hiện trường.

Bà Tần dùng lựu đạn làm chày và búa suốt 20 năm. (Ảnh: Baidu)

Đoạn video đang thịnh hành cho thấy, phần cán bằng gỗ của quả lựu đạn đã trở nên nhẵn và bóng sau nhiều năm sử dụng, trong khi phần đầu có nhiều vết lõm đáng kể do bị đập nhiều lần. Đáng chú ý là một phần ngòi nổ của quả lựu đạn đã bị lộ ra.

Cảnh sát đã tịch thu món vũ khí này và cho biết: “Sau khi tịch thu quả lựu đạn, chúng tôi đã yêu cầu các chuyên gia tiêu hủy nó”. Sau sự việc này, họ cũng tổ chức một buổi tập huấn về an toàn cho người dân trong làng. Lực lượng chức năng cảnh báo: “Nếu người dân phát hiện đồ vật khả nghi giống lựu đạn cầm tay thì phải báo ngay cho công an. Đừng chạm vào nó hoặc dùng nó như một cái búa, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc!".

Nhật báo Dazhong đưa tin rằng quả lựu đạn này là loại Type 67 sản xuất trong nước, có thể nhận dạng bằng nắp kim loại bảo vệ trên cán gỗ.

Các công nhân phá dỡ ngôi nhà cũ của bà cụ nhận ra đây là quả lựu đạn. (Ảnh: Baidu)

Trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy hú vía trước câu chuyện quả lựu đàn được dùng để giã, đập, đóng đinh suốt 2 thập kỷ. Việc nó không phát nổ suốt chừng ấy năm cũng gây thắc mắc, đồn đoán. Một số người cho rằng đây có thể là loại lựu đạn huấn luyện, có hình dạng giống hệt lựu đạn thường nhưng không chứa thuốc súng. Những người khác phản bác, nói rằng vì cảnh sát đã tịch thu nên nó không thể là hàng giả, và "v iệc nó không phát nổ chỉ là trường hợp ngoại lệ".

Phần lớn cư dân mạng cảm thấy cụ bà quá may mắn khi vẫn được an toàn: "Xem video, ngay cả cảnh sát cũng phải sửng sốt! Bà lão này thật sự may mắn và được ban phước”,“Thật ấn tượng khi bà Tần sử dụng lựu đạn như một cái búa trong hơn 20 năm mà không bao giờ rút ngòi nổ vì tò mò, nếu là tôi, tôi sẽ kéo ngòi nổ và xem điều gì sẽ xảy ra"...

Cũng có không ít bình luận hài hước về sự việc này: “Rõ ràng, ngay cả lựu đạn cầm tay cũng có nguyên tắc và sẽ không nổ đối với những người già tốt bụng"; "Tay cầm quả lựu đạn thậm chí còn trở nên nhẵn và sáng bóng. Quả lựu đạn có thể đang nghĩ: 'Làm ơn, cảnh sát, hãy đưa tôi đi nhanh đi. Tôi đã được giao quá nhiều nhiệm vụ trong thời gian quá dài ở đây'"...