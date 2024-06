Anh bắt giữ hàng chục người âm mưu gây rối tại sân bay

Cảnh sát đô thị Anh trong chiến dịch bắt những nhà hoạt động Just Stop Oil ở phía Đông London vì cáo buộc có kế hoạch phá hoại sân bay (Ảnh: Cảnh sát đô thị Anh)

Các đối tượng - là thành viên của nhóm hoạt động vì khí hậu Just Stop Oil - đã bị bắt giữ trong chiến dịch được triển khai trên khắp nước Anh. Các nhà hoạt động này đã bị bắt tại nhiều khu vực ở Anh gồm London, Gloucestershire, Oxfordshire, Devon, Essex, Manchester, Surrey, Sussex, Norfolk và West Yorkshire.



Những người này bị cáo buộc âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng quốc gia.

Ông Ian Howells - quan chức chỉ đạo chiến dịch - cho biết nhóm Just Stop Oil đang lên kế hoạch gây gián đoạn hoạt động của các sân bay trên khắp nước Anh vào mùa hè này. Ông khẳng định giới chức an ninh sẽ mạnh tay trấn áp bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đe dọa an ninh của các sân bay ở London.

Cảnh sát trưởng Ian Howells nói: "Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng rằng bất kỳ ai xâm phạm đến sự an toàn và an ninh tại những sân bay ở London sẽ chịu sự phản ứng mạnh mẽ từ các quan chức hoặc nhân viên an ninh" - ông Howells cảnh báo.

Cảnh sát sở tại xác nhận 4 người đã bị bắt tại sân bay Gatwick ở London hôm 25/6 và 6 người khác bị bắt tại một trung tâm cộng đồng ở phía Đông thành phố do có liên quan một sự kiện được quảng cáo công khai nhằm thúc đẩy sự gián đoạn sân bay.

Cảnh sát đô thị Anh sau đó đã làm việc với hơn 8 lực lượng cảnh sát trên khắp nước Anh để bắt thêm 17 nghi phạm âm mưu gây rối tại sân bay khác tại nhà riêng.

Những người còn lại bị bắt giữ tại nhà riêng trên khắp nước Anh. Trong số những người bị bắt có một số thành viên cấp cao của nhóm này.

Tuần trước, hai thành viên của Just Stop Oil cũng bị bắt giữ vì phun sơn lên bãi đá cổ Stonehenge và các máy bay phản lực tư nhân tại sân bay Stansted ở London. Tất cả đều bị cáo buộc âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng quốc gia.

Cảnh sát Anh đang đứng trước sức ép phải mạnh tay ngăn chặn những hành động phá hoại, do những nhà hoạt động môi trường quá khích gây ra.