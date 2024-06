Video: Khoảnh khắc khinh khí cầu tại điểm du lịch nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi xuống vách đá, hàng chục du khách hoảng loạn

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 22/6 vừa qua, cô Rebecca Horsfall (31 tuổi) đến từ Anh đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc khi chiếc khinh khí cầu chở 20 du khách và 2 phi công đâm vào vách đá ở Thung lũng Tình yêu ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ), một địa điểm du lịch rất nổi tiếng.



Cô Horsfall chia sẻ với Daily Mail: "Đột nhiên mọi người la hét và chạy ra mép thung lũng. Thực sự rất đáng sợ khi chứng kiến ​​chiếc khinh khí cầu trượt xuống sườn núi".

Theo truyền thông địa phương, một cơn gió mạnh đã thổi khinh khí cầu khổng lồ va vào vách đá khi phi công Caner Uzun đang cố gắng hạ cánh đối diện Thung lũng Tình yêu Cappadocia.

Vụ tai nạn được một du khách quay lại

Đoạn phim được quay lại cho thấy chiếc khinh khí cầu xẹp xuống khi các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra an toàn của các hành khách. Cô Horsfall cho biết thêm, máy quay không người lái của họ đã ghi lại được cảnh một trong những du khách trên khinh khí cầu bất tỉnh. Rất may, không có du khách hay phi công nào bị thương sau khi hạ cánh.

Cô Horsfall chia sẻ trong video của mình: "Rất may là các dịch vụ khẩn cấp đã đến đó kịp thời, có vẻ như mọi người đều đã ra ngoài an toàn. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào. Chỉ là thực sự rất sốc khi chứng kiến ​​cảnh tượng này. Tôi đã từng bay trên khinh khí cầu ở khu vực này hai năm trước và thấy toàn bộ hoạt động rất an toàn. Tôi chắc chắn đây là một tai nạn hy hữu. Có vẻ như khinh khí cầu đã bị mắc vào một bên của tảng đá. Các thung lũng có thể hẹp và các phi công thích lái khinh khí cầu ở độ cao thấp để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho hành khách".

Chiếc khinh khí cầu gặp gió mạnh nên đâm vào vách đá, rơi xuống thung lũng

Một trong những hành khách trên khinh khí cầu nói với giới truyền thông địa phương rằng phi công "liên tục trấn an và động viên mọi người" bất chấp cú hạ cánh khó khăn.

Cứu hộ đã có mặt kịp thời và không có du khách nào bị thương sau tai nạn

Chính quyền địa phương cho biết trong một tuyên bố: "Khinh khí cầu gặp sự cố, cất cánh từ địa điểm Paşabağları vào khoảng 05:15 hôm nay, đã hạ cánh khẩn cấp và an toàn trong phạm vi thị trấn Goereme. Sau khi hạ cánh khẩn cấp, 20 hành khách và 2 phi công trên khinh khí cầu đã được các đội cứu hộ của chúng tôi sơ tán an toàn, không có thương tích nào xảy ra".

Nguồn: Daily Mail

