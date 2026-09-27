Bà cụ 86 tuổi sống một mình trong căn nhà chẳng có gì đắt tiền, nhìn bên trong mới hiểu: Nhà đẹp nhất là nhà được chăm chút mỗi ngày

Không nội thất thời thượng, không thiết bị hiện đại, thậm chí internet và truyền hình cáp cũng không có. Căn nhà của bà cụ 86 tuổi chỉ toàn những món đồ đã nhuốm màu thời gian, vậy mà càng nhìn càng thấy dễ chịu. Có lẽ bởi thứ khiến một ngôi nhà trở nên đáng sống chưa bao giờ chỉ là tiền.

Giữa vô số căn hộ được thiết kế cầu kỳ xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, ngôi nhà nhỏ của một bà cụ 86 tuổi ở Liêu Ninh, Trung Quốc lại gây chú ý theo một cách hoàn toàn khác.

Không có sofa kiểu mới, không tủ âm tường, không hệ thống nhà thông minh hay những món đồ trang trí đắt tiền. Phần lớn nội thất đều bằng gỗ, kiểu dáng cổ điển và đã được sử dụng nhiều năm. Thế nhưng nhìn từ phòng khách, phòng ngủ đến gian bếp, người ta vẫn có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Lý do rất đơn giản: căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng và có hơi ấm của người sống trong đó.

BeerPear, cháu của bà, đã chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của bà ngoại mình. Bà năm nay 86 tuổi và có 6 người con gái. Ở tuổi mà nhiều người đã chuyển đến sống cùng con cháu để được chăm sóc, bà vẫn lựa chọn sống một mình.

Không phải vì con cái không quan tâm. Ngược lại, các con thường xuyên lo lắng và muốn đón bà về sống cùng. Nhưng bà cho rằng sức khỏe của mình vẫn tốt, sinh hoạt cá nhân vẫn hoàn toàn chủ động nên chưa muốn làm phiền các con.

Với bà, được tự quyết định nhịp sống mỗi ngày cũng là một dạng hạnh phúc.

86 tuổi vẫn sống một mình, không internet, gần như không xem tivi

Điều đặc biệt là căn nhà của bà gần như đứng ngoài nhịp sống công nghệ hiện đại.

Bà không muốn lắp internet, cũng không có nhu cầu sử dụng truyền hình cáp. Người thân từng lo bà ở nhà một mình sẽ buồn nên đề nghị mua tivi để bà xem các chương trình giải trí. Nhưng bà từ chối.

Bà nói đại ý rằng mình thích sự yên tĩnh hơn. Bình thường bà dành thời gian đọc Kinh Thánh, nếu xem quá nhiều phim ảnh, những hình ảnh trên màn hình dễ khiến tâm trí bị xao động.

Trong nhà vẫn có một chiếc tivi, nhưng chủ yếu chỉ được sử dụng khi con cháu tụ họp vào những ngày lễ, Tết. Còn trong những ngày bình thường, căn nhà rất yên tĩnh.

Không tiếng chương trình truyền hình phát liên tục, không những thông báo từ điện thoại, cũng chẳng có thói quen lướt mạng hàng giờ.

Cuộc sống của bà dường như chỉ xoay quanh vài việc rất nhỏ: thức dậy, đọc sách, dọn nhà, ăn uống, chăm sóc cây cối và nghỉ ngơi.

Nhưng chính nhịp sống tưởng như đơn điệu ấy lại khiến căn nhà lúc nào cũng có trật tự.

Ngày nào cũng dọn nhà, từng góc nhỏ đều được chăm sóc cẩn thận

Bà cụ có một thói quen duy trì suốt nhiều năm: mỗi ngày đều dành thời gian dọn dẹp nhà cửa.

Bệ cửa sổ đặt vài chậu hoa nhỏ. Kính cửa sổ được lau sạch, sàn nhà gần như không thấy bụi. Những món đồ bằng gỗ tuy không mới nhưng được giữ gìn cẩn thận. Trong gian bếp, mặt bếp, nồi niêu và những vật dụng thường xuyên sử dụng cũng được sắp xếp ngay ngắn.

Không gian không hề có cảm giác của một căn nhà nơi người già sống một mình. Trái lại, mọi thứ đều sáng sủa và có sinh khí.

Điều đáng nói là bà không dọn dẹp theo kiểu ám ảnh sạch sẽ hay cố gắng khiến ngôi nhà trông giống một căn hộ mẫu. Bà đơn giản chỉ trả mọi món đồ về đúng vị trí sau khi sử dụng, lau chùi thường xuyên và không tích quá nhiều thứ không cần thiết.

Nhờ vậy, dù đồ đạc đã cũ, căn nhà vẫn tạo cảm giác rất nhẹ nhàng.

Có lẽ đây cũng là điểm nhiều người thường bỏ quên khi cải tạo nhà cửa. Chúng ta dễ dành nhiều thời gian lựa chọn sofa, bàn ăn, tủ bếp hay màu sơn, nhưng sau khi hoàn thiện lại chất đầy căn nhà bằng những món đồ ít sử dụng.

Trong khi đó, một căn nhà với nội thất bình thường nhưng được giữ sạch sẽ thường dễ chịu hơn rất nhiều so với một không gian đắt tiền nhưng bừa bộn.

5 giờ sáng thức dậy, 8 giờ tối đi ngủ

Ở tuổi 86, bà vẫn duy trì một lịch sinh hoạt khá đều đặn.

Khoảng 5 giờ sáng, bà thức dậy và dành thời gian đọc Kinh Thánh. Đến khoảng 8 giờ tối, bà đi ngủ. Việc thức và ngủ gần như cố định mỗi ngày.

Bà chỉ ăn hai bữa chính và duy trì một số thói quen ăn uống riêng đã có từ nhiều năm, trong đó có việc ăn chà là hấp. Đây là lựa chọn cá nhân của bà, không phải công thức sức khỏe phù hợp với tất cả mọi người. Điều đáng chú ý hơn chính là sự đều đặn trong sinh hoạt.

Không thức khuya, không ăn uống thất thường, không dành hàng giờ trước màn hình.

Bà giữ cho cuộc sống của mình đơn giản đến mức nhiều người trẻ có lẽ sẽ cảm thấy khó thực hiện.

Và khi nhìn căn nhà, người ta phần nào hiểu được tính cách của chủ nhân. Không gian sống sạch sẽ không chỉ đến từ việc bà có nhiều thời gian dọn dẹp. Nó phản ánh một kiểu sống: làm mọi việc từ tốn, có nề nếp và trân trọng những gì mình đang có.

Đến cuối cùng, ngôi nhà đáng sống không nhất thiết phải đắt tiền

Ngày nay, chỉ cần mở mạng xã hội, chúng ta có thể bắt gặp vô số căn nhà đẹp: phòng khách hàng trăm triệu đồng, căn bếp đầy thiết bị thông minh, phòng ngủ được thiết kế như khách sạn cao cấp.

Xem nhiều đến mức đôi khi người ta dễ có cảm giác căn nhà của mình chưa đủ đẹp, chưa đủ rộng, chưa đủ hiện đại.

Thế nhưng căn nhà của bà cụ 86 tuổi lại khiến nhiều người nghĩ khác.

Không gian ấy chẳng có món đồ nào thực sự đáng để khoe giá. Nội thất thậm chí có phần cũ kỹ. Nhưng cửa kính sáng, sàn nhà sạch, bếp gọn, vài chậu cây vẫn được chăm sóc đều đặn và mỗi đồ vật đều có vị trí riêng.

Quan trọng hơn cả, người sống trong căn nhà ấy vẫn thức dậy mỗi sáng với những việc mình muốn làm.

Có lẽ một ngôi nhà đẹp chưa chắc cần nhiều tiền.

Sau cùng, thứ tạo nên cảm giác dễ chịu nhất vẫn là sạch sẽ, ngăn nắp, ánh sáng, một vài thứ mình yêu thích và một người thực sự trân trọng cuộc sống bên trong căn nhà ấy.

86 tuổi, sống một mình nhưng căn nhà của bà không hề mang cảm giác cô quạnh. Trái lại, từng góc nhỏ đều cho thấy một người vẫn đang chăm sóc cuộc sống của mình rất nghiêm túc.

Và đó có lẽ mới là vẻ đẹp khó mua nhất bằng tiền.