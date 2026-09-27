Loại cá Việt Nam rất sẵn, được so sánh cạnh cá hồi, cá trích: Thịt giàu đạm và DHA tốt cho não, có nơi mất 18 - 24 tháng để nuôi thương phẩm

Khi nhắc đến các loại cá giàu dinh dưỡng, nhiều người thường nghĩ ngay tới cá hồi, cá thu hay cá trích. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có một loại cá đặc sản sở hữu thành phần dinh dưỡng đáng chú ý, trong đó có protein cùng các axit béo omega-3 như DHA và EPA.

Đó là cá chình bông, tên khoa học Anguilla marmorata. Tháng 5/2026, sản phẩm cá chình bông mang tên gọi “Phú Yên” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Khu vực sản xuất hiện thuộc tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cá chình bông là đặc sản Việt Nam có thịt săn chắc, giàu protein và chứa các axit béo omega-3 như DHA, EPA (Ảnh Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đặc sản Việt Nam có thịt giàu protein

Theo thông tin công bố về sản phẩm được bảo hộ, cá chình bông thương phẩm có trọng lượng trên 1kg/con. Thịt cá săn chắc, đàn hồi, sau khi nấu có đặc trưng dai và giòn. Một trong những điểm đáng chú ý của đặc sản Việt Nam này nằm ở hàm lượng dinh dưỡng.

Cá chình bông thương phẩm có hàm lượng protein tổng khoảng 13,9-18,4g/100g. Một số nghiên cứu trên cá chình bông tự nhiên tại Việt Nam cũng ghi nhận hàm lượng protein trong thịt cá ở mức tương đối cao.

Protein là dưỡng chất cần thiết cho việc xây dựng và duy trì cơ bắp, đồng thời tham gia tạo enzyme, hormone và nhiều cấu trúc quan trọng của cơ thể.

Vì vậy, bên cạnh những loại cá quen thuộc như cá hồi, cá thu hay cá trích, cá chình bông cũng có thể là một lựa chọn để đa dạng nguồn protein từ thủy sản trong bữa ăn.

Có cả DHA và EPA - hai dạng omega-3 đáng chú ý

Không chỉ giàu đạm, thành phần chất béo của cá chình bông cũng đáng chú ý. Các nghiên cứu phân tích Anguilla marmorata đã ghi nhận trong thịt cá có EPA và DHA, hai axit béo thuộc nhóm omega-3 thường được nhắc đến khi nói về cá và hải sản. Trong đó, DHA đặc biệt đáng chú ý đối với não bộ.

Theo Văn phòng Thực phẩm bổ sung thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), DHA hiện diện với hàm lượng cao trong não và võng mạc, đồng thời là thành phần của phospholipid cấu tạo nên màng tế bào. Omega-3 cũng tham gia nhiều chức năng của cơ thể liên quan tới tim mạch, mạch máu, hệ miễn dịch và hệ nội tiết.

Tuy nhiên, việc một loại cá chứa DHA không đồng nghĩa rằng ăn cá có thể lập tức cải thiện trí nhớ hay ngăn ngừa các bệnh lý thần kinh. NIH lưu ý kết quả nghiên cứu về omega-3 và suy giảm nhận thức hiện chưa hoàn toàn thống nhất.

Ảnh Tạp chí Thủy sản

Vì thế, cá chình bông nên được nhìn nhận như một thực phẩm giàu dinh dưỡng trong tổng thể chế độ ăn cân bằng, thay vì được coi như một loại thực phẩm có tác dụng chữa bệnh.

Có nơi mất 18 - 24 tháng để nuôi thương phẩm

Một điều khá đặc biệt ở cá chình bông là chu kỳ nuôi dài hơn nhiều loại thủy sản phổ biến.

Theo thông tin về các mô hình nuôi cá chình bông ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, một vụ nuôi thương phẩm có thể kéo dài khoảng 18-24 tháng.

Cá thường được nuôi đến khi đạt kích thước thương phẩm, trong đó sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” có trọng lượng trên 1kg/con.

Một số mô hình nuôi tại khu vực này được ghi nhận đạt năng suất khoảng 20-22 tấn/ha. Giá cá trên thị trường tại thời điểm được ghi nhận trong năm 2026 vào khoảng 400.000-450.000 đồng/kg.

Cá chình bông thương phẩm có thể đạt trọng lượng trên 1kg/con và cần thời gian nuôi kéo dài nhiều tháng (Ảnh Tạp chí Thủy sản)

Chu kỳ nuôi dài cũng là một trong những lý do khiến cá chình bông thường có giá cao hơn nhiều loại cá nước ngọt thông thường.

Ăn cá chình bông thế nào để có lợi hơn?

Dù giàu protein và chứa EPA, DHA, cá chình bông vẫn nên được sử dụng như một phần của chế độ ăn đa dạng.

Khi chế biến, có thể ưu tiên hấp, om, nướng hoặc nấu canh thay vì thường xuyên chiên ngập dầu. Việc sử dụng quá nhiều dầu, muối hoặc nước sốt đậm vị có thể làm tăng lượng năng lượng và natri của món ăn.

Người đang cần kiểm soát cân nặng, chất béo trong khẩu phần hoặc mắc bệnh phải áp dụng chế độ ăn đặc biệt nên cân đối lượng sử dụng theo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Ảnh minh họa

Cá hồi, cá thu hay cá trích không phải những lựa chọn duy nhất khi muốn bổ sung protein và omega-3 từ cá. Cá chình bông - đặc sản Việt Nam có chu kỳ nuôi kéo dài tới 18-24 tháng - cũng sở hữu hàm lượng protein đáng chú ý cùng sự hiện diện của DHA và EPA.

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; NIH; Báo Đắk Lắk