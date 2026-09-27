Lời khuyên khi mua ghế massage

Một chiếc ghế massage đắt tiền chưa chắc phù hợp với mọi gia đình.

Ghế massage có thể tạo cảm giác dễ chịu chỉ sau vài phút ngồi thử. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền, người mua cần xem chiếc ghế có thực sự hợp với người sử dụng, tình trạng sức khỏe, không gian trong nhà và cách bảo hành hay không.

Ngồi thử xem ghế có phù hợp không

Ghế massage thường tạo ấn tượng rất nhanh vì người mua cảm nhận được lực bóp, rung và con lăn ngay khi vừa ngồi xuống. Nhưng vài phút dễ chịu chưa trả lời được chiếc ghế có thuận tiện để dùng mỗi ngày hay không. Nếu mua cho bố mẹ, người sẽ sử dụng nên trực tiếp thử thay vì chỉ nghe con cái hoặc nhân viên bán hàng mô tả.

Điều cần kiểm tra là tư thế ngồi có tự nhiên không, chân có đặt đúng vị trí không, việc ngồi xuống và đứng lên có thuận tiện không, bảng điều khiển có dễ dùng không. Với mẫu có chức năng quét cơ thể, cũng không nên mặc định rằng máy luôn xác định đúng. Hướng dẫn của Panasonic yêu cầu kiểm tra lại vị trí vai sau khi quét và điều chỉnh nếu cần. Khi thử, nên bắt đầu ở mức nhẹ và xem có thể giảm lực, dừng chương trình nhanh hay không.

Mua ghế để được xoa bóp, giảm đau nhức

Không ít người quyết định mua ghế massage chỉ vì thường xuyên đau lưng, mỏi vai hay tê chân. Tuy nhiên, mua ghế để thư giãn lại là chuyện hoàn toàn khác với việc mua để chữa một cơn đau không rõ nguyên nhân. Nếu cơn đau kéo dài, xuất hiện bất thường hoặc ngày càng nặng hơn, gia đình nên đi khám bác sĩ thay vì vội vàng đầu tư một chiếc ghế massage.

Theo Mayo Clinic, những người mắc chứng rối loạn đông máu, đang dùng thuốc chống đông, mới bị cục máu đông, gãy xương hoặc loãng xương nặng cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Người cao tuổi có bệnh nền hoặc đang trong quá trình điều trị cũng nên tham khảo tư vấn y tế từ trước. Đặc biệt trong quá trình ngồi ghế, lực xoa bóp không được gây đau đớn dữ dội; nếu cảm thấy quá mạnh, bạn cần hạ mức độ hoặc tắt máy ngay lập tức.

Đo kĩ cả vị trí đặt lẫn lối đưa ghế vào nhà

Ghế massage khi ngả lưng và nâng chân sẽ chiếm diện tích lớn hơn rất nhiều so với lúc dựng đứng. Có loại ghế chiều dài ban đầu khoảng 1,6 mét nhưng khi ngả ra hết mức sẽ lên tới gần 1,9 mét. Mỗi dòng ghế lại có khoảng lùi phía sau khác nhau, do đó người mua nên xin thông số kích thước khi ngả tối đa của đúng mẫu ghế định mua rồi mới tiến hành đo đạc góc đặt trong nhà.

Bên cạnh chỗ kê ghế, các lối đi như cửa chính, hành lang, thang máy, cầu thang hay những góc cua hẹp cũng cần được tính toán kỹ từ trước. Tùy hãng đưa ra chiều rộng cửa tối thiểu cho từng sản phẩm và lưu ý con số này có thể linh hoạt nếu tháo bớt một số bộ phận khi vận chuyển. Nếu nhận thấy cửa hoặc hành lang quá sát so với kích thước ghế, gia đình nên yêu cầu bên bán xác nhận phương án vận chuyển và lắp đặt thực tế trước khi xuống tiền, tránh tình trạng "dở khóc dở cười" khi ghế đã được chở đến tận nhà.

Đừng chỉ nhìn vào số năm bảo hành trên quảng cáo

Với một thiết bị cồng kềnh, kết hợp cả cơ khí lẫn điện tử như ghế massage, chi phí phát sinh sau khi mua là điều cần tính toán ngay từ đầu. Con số bảo hành 5 năm chưa phản ánh đầy đủ quyền lợi, bởi thời gian cam kết thường được chia nhỏ cho phần khung sườn, linh kiện điện tử và công thợ sửa chữa. Chẳng hạn như hãng Human Touch, dù ghi bảo hành 5 năm nhưng thực chất phần khung được 5 năm, linh kiện là 3 năm, còn công dịch vụ sửa chữa tại nhà chỉ áp dụng trong 1 năm đầu.

Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi quy định rõ trách nhiệm của bên bán trong việc chịu chi phí sửa chữa và vận chuyển sản phẩm đến nơi bảo hành rồi giao trả lại cho khách hàng nếu lỗi thuộc phạm vi bảo hành. Do đó trước khi xuống tiền, gia đình nên hỏi kỹ người bán xem từng bộ phận được bảo hành bao lâu, trường hợp nào bị từ chối và quy trình vận chuyển ghế đi sửa sẽ xử lý ra sao.

Một chiếc ghế massage thực sự phù hợp không nhất thiết phải là loại đắt tiền nhất hay sở hữu nhiều chế độ nhất. Điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác sử dụng thoải mái, phù hợp với sức khỏe của các thành viên, kích thước vừa vặn với không gian sống và chính sách hậu mãi minh bạch để tránh những rắc rối không đáng có về sau.