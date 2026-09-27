Lời khuyên cho gia đình đang dùng ổ cắm điện kéo dài

Ổ cắm kéo dài rất tiện, nhưng cách sử dụng mới quyết định nó có an toàn hay không.

Trong nhiều căn nhà, số lượng ổ điện cố định thường không đủ cho tất cả thiết bị cần sử dụng. Góc làm việc có máy tính, màn hình, sạc điện thoại; phòng khách có TV, đầu thu; còn trong bếp lại có đủ loại đồ gia dụng cần cấp điện. Vì vậy, một chiếc ổ cắm kéo dài với nhiều vị trí cắm gần như trở thành món đồ quen thuộc trong nhiều gia đình. Tiện là vậy nhưng cũng chính vì có nhiều lỗ cắm nên rất dễ hình thành suy nghĩ còn chỗ trống thì cứ cắm thêm. Thực tế, điều cần quan tâm không chỉ là ổ có bao nhiêu lỗ mà còn là công suất của các thiết bị đang sử dụng, khả năng chịu tải của ổ, tình trạng dây dẫn và cả vị trí đặt ổ. Nếu gia đình đang sử dụng ổ cắm điện kéo dài mỗi ngày, có một số điều nên lưu ý.

1. Đừng thấy còn lỗ trống là tiếp tục cắm thêm thiết bị

Một ổ kéo dài có 4, 5 hay 6 vị trí cắm không đồng nghĩa với việc người dùng có thể sử dụng tất cả cùng lúc với bất kỳ thiết bị nào. Điều quan trọng hơn là tổng tải của các thiết bị đang hoạt động không được vượt quá giới hạn mà ổ cắm được thiết kế để chịu. Chẳng hạn, vài bộ sạc và một chiếc đèn bàn là câu chuyện khác với việc cùng lúc cắm ấm siêu tốc, bếp điện và những thiết bị công suất lớn khác. Vì vậy, mọi người nên kiểm tra thông số dòng điện/công suất tối đa được nhà sản xuất ghi trên ổ cắm và đối chiếu với thiết bị mình sử dụng. Đặc biệt với đồ gia dụng công suất lớn, nên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị; nhiều sản phẩm được khuyến cáo cắm trực tiếp vào ổ điện tường phù hợp thay vì qua ổ kéo dài.

2. Không cắm nối tiếp ổ kéo dài này vào ổ kéo dài khác

Khi dây không đủ dài hoặc ổ đã hết chỗ, một số người lại cắm thêm ổ kéo dài thứ hai vào ổ thứ nhất. Nhìn bên ngoài, cách này giải quyết rất nhanh vấn đề thiếu vị trí cắm, nhưng lại dễ khiến người dùng kết nối ngày càng nhiều thiết bị vào cùng một nguồn điện. Không chỉ vậy, mỗi điểm kết nối cũng là thêm một vị trí có thể phát sinh tiếp xúc kém nếu phích và ổ không phù hợp hoặc đã xuống cấp. Nếu thường xuyên phải nối nhiều ổ với nhau mới đủ dùng, mọi người nên xem lại cách bố trí nguồn điện trong khu vực đó thay vì biến một ổ kéo dài thành điểm cấp điện cho cả cụm thiết bị.

3. Đặc biệt để ý khi phích cắm hoặc ổ bắt đầu nóng bất thường

Sau khi sử dụng thiết bị công suất tương đối lớn, một số bộ phận có thể ấm lên. Tuy nhiên, nếu ổ cắm hoặc phích cắm nóng rõ rệt, xuất hiện mùi khét, tiếng lép bép, nhựa đổi màu, biến dạng hoặc vết cháy xém, không nên tiếp tục sử dụng như bình thường. Lúc này, việc cần làm là ngắt nguồn an toàn và kiểm tra nguyên nhân. Vấn đề có thể liên quan đến quá tải, tiếp điểm lỏng, ổ cắm xuống cấp hoặc bản thân phích cắm và dây dẫn có vấn đề. Đừng xử lý bằng cách đơn giản đổi thiết bị sang một lỗ khác trên cùng chiếc ổ rồi tiếp tục dùng.

4. Không đặt ổ kéo dài ở nơi dễ gặp nước hoặc bị che kín

Trong nhà, ổ kéo dài đôi khi bị đặt ngay dưới bàn ăn, sát bồn rửa, ngoài ban công hoặc nằm trực tiếp trên sàn. Đây đều là những vị trí cần cân nhắc kỹ, đặc biệt nếu khu vực có khả năng bị nước đổ, nước mưa tạt hoặc thường xuyên lau rửa. Ngoài ra, không nên phủ kín ổ bằng quần áo, chăn, thảm hoặc nhét nó vào nơi chật hẹp khó quan sát. Dây điện cũng không nên chạy qua vị trí thường xuyên bị giẫm lên, bị cửa kẹp hoặc bị đồ nội thất đè trong thời gian dài. Nếu nhà có trẻ nhỏ, ổ kéo dài càng không nên nằm ở vị trí trẻ dễ tiếp cận, nghịch phích cắm hoặc kéo dây.

5. Ổ cắm đã lỏng, cháy xém hay nứt vỡ thì đừng tiếc

Ổ kéo dài là món đồ nhiều gia đình sử dụng trong nhiều năm. Đến khi một lỗ cắm bị lỏng, có người chỉ chuyển sang lỗ bên cạnh và tiếp tục sử dụng toàn bộ chiếc ổ.Thói quen này không nên kéo dài. Nếu phích cắm không còn được giữ chắc, dây bị nứt hoặc hở lớp cách điện, vỏ ổ biến dạng, công tắc hoạt động bất thường hay xuất hiện dấu cháy xém, mọi người nên ngừng sử dụng và thay thế sản phẩm phù hợp. Khi mua ổ mới, cũng đừng chỉ chọn dựa vào số lượng lỗ cắm hoặc dây dài bao nhiêu mét. Hãy kiểm tra thông số điện, khả năng chịu tải, thông tin nhà sản xuất và lựa chọn sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phù hợp.

Ổ cắm kéo dài vốn được tạo ra để việc sử dụng điện thuận tiện hơn. Nhưng nếu một góc trong nhà lúc nào cũng cần một ổ kéo dài cắm kín thiết bị, đó cũng là lúc gia đình nên xem lại cách bố trí ổ điện và nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì cứ tiếp tục nối thêm.