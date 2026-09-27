Loại cá ít xương, được đánh giá “bổ hơn cá chép”: Tiếc là không phải ai cũng biết để ăn

Đây là loại cá có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nhưng nhiều người vẫn chưa biết hết những lợi ích nổi bật của nó để đưa vào thực đơn thường xuyên.

Cá hố là loại cá biển có thân dài, dẹt, màu trắng bạc, thường được bán thành từng khúc tại các chợ và siêu thị. Theo Sina (nền tảng truyền thông trực tuyến lớn của Trung Quốc), ưu điểm đáng chú ý của loại cá này là thịt nhiều, mềm, ngoài phần xương sống chính gần như không có nhiều xương dăm nhỏ nên tương đối dễ ăn.

Cá hố (Ảnh: Fishbio)

Cá hố cũng nhạy với sự thay đổi áp suất. Vì vậy, trên thị trường người tiêu dùng thường gặp cá đã được làm lạnh hoặc cấp đông thay vì cá còn sống.

Điểm đáng nói hơn nằm ở giá trị dinh dưỡng của loại cá tưởng như khá bình dân này.

Cá hố được ví “bổ hơn cá chép”

Theo cổng thông tin điện tử của bệnh viện thuộc Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc), 100g cá hố cung cấp khoảng 17,7g protein, gần tương đương cá chép với 17,6g.

Sự khác biệt đáng chú ý nằm ở selen. Cùng 100g, cá hố chứa khoảng 36,57 microgam selen, trong khi cá chép là 15,38 microgam, tức cá hố cao hơn hơn 2 lần.

So sánh một số thành phần dinh dưỡng của cá hố và cá chép (Ảnh: AI khởi tạo, nội dung: Sina)

Theo QQ News, nhờ sở hữu nhiều dưỡng chất đáng chú ý, cá hố được một số chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao, thậm chí ví là loại cá “bổ hơn cá chép” và thuộc nhóm hải sản có giá trị dinh dưỡng nổi bật.

Đáng chú ý, một nghiên cứu năm 2024 được Sina dẫn lại ghi nhận DHA trong cơ của một loại cá hố có thể đạt 279mg/100g. Ở một số loại khác, hàm lượng DHA được báo cáo còn cao hơn.

DHA là một axit béo omega-3 quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt liên quan đến hoạt động của não và hệ thần kinh.

Một điểm đáng chú ý khác được Sina đề cập là hàm lượng canxi. Theo đó, 100g cá hố cắt khúc có thể chứa khoảng 431mg canxi và 8,1 microgam vitamin D. Vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thu và sử dụng canxi, vì vậy sự hiện diện của cả hai dưỡng chất khiến cá hố trở thành thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn đa dạng.

Tuy nhiên, lượng natri của loại cá này tương đối cao, khoảng 246mg/100g. Người cần hạn chế natri nên chú ý lượng muối, nước mắm hoặc các gia vị mặn khi chế biến.

Nên chế biến cá hố thế nào?

Một món ăn từ cá hố (Ảnh: Give Me This Day)

Cá hố thường được chiên vì thịt chắc, thơm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị nên hấp hoặc luộc bởi các phương pháp này hạn chế lượng dầu bổ sung và giúp bảo toàn dinh dưỡng tốt hơn.

Nếu mua cá đông lạnh, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thịt còn chắc, không có mùi lạ. Khi sơ chế, cần làm sạch phần màng đen trong bụng - một trong những vị trí gây mùi tanh - rồi có thể ướp với gừng, hành, chanh hoặc một chút rượu nấu ăn trước khi chế biến.

Dù giàu dinh dưỡng, cá hố không phù hợp để ăn tùy ý với tất cả mọi người. Sina dẫn dữ liệu cho thấy một số loại cá hố có hàm lượng purin khoảng 291,6mg/100g, thuộc nhóm thực phẩm nhiều purin. Người đang trong đợt gout cấp nên tránh ăn; người tăng axit uric hoặc gout ở giai đoạn ổn định cũng cần kiểm soát khẩu phần theo tình trạng sức khỏe.

Lam Chi

Nguồn: Tổng hợp