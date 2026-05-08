Bà chủ chuỗi Katinat, Phê La bán sạch cổ phiếu Vietcap, thu gần 465 tỉ đồng

Theo thông tin công bố, bà Trương Nguyễn Thiên Kim cho biết đã bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI thông qua phương thức thỏa thuận trong giai đoạn từ ngày 15-4 đến 4-5.

Lượng cổ phiếu này tương đương 1,47% vốn điều lệ tại Vietcap. Sau giao dịch, bà Thiên Kim không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào tại công ty chứng khoán này.

Tạm tính theo mức giá giao dịch bình quân khoảng 27.500 đồng/cổ phiếu, bà Thiên Kim có thể thu về gần 465 tỉ đồng từ thương vụ thoái vốn.

Trước đó, khi đăng ký bán cổ phiếu vào đầu tháng 4, bà cho biết mục đích thực hiện giao dịch là phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Đây không phải lần đầu nữ doanh nhân này bán cổ phần tại Vietcap. Hồi tháng 9-2024, bà từng chuyển nhượng 13,2 triệu cổ phiếu VCI, qua đó giảm tỉ lệ sở hữu từ 5,17% xuống còn 2,18% và không còn là cổ đông lớn kể từ thời điểm đó.

Trong khi bà Thiên Kim rút lui hoàn toàn khỏi danh sách cổ đông, ông Tô Hải, chồng bà, đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của Chứng khoán Vietcap, vẫn đang nắm giữ hơn 174,3 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 15,19% vốn tại công ty này.

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim là người đứng sau các chuỗi đồ uống lớn hiện nay là Katinat Saigon Kafe và Phê La

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim không chỉ được biết đến trong giới tài chính mà còn gắn liền với lĩnh vực F&B, khi nắm phần lớn cổ phần của hai chuỗi đồ uống lớn hiện nay là Katinat Saigon Kafe và Phê La. Bên cạnh đó, bà Thiên Kim còn là Tổng giám đốc Công ty CP D1 Concepts, đơn vị sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng ở các thành phố lớn.

Trong bối cảnh cơ cấu cổ đông có biến động, kết quả kinh doanh của Vietcap vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo tài chính quý I/2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.406 tỉ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 404 tỉ đồng, tăng 19%.

Năm nay, cổ đông Vietcap đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 6.525 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.300 tỉ đồng, tăng lần lượt 30% và 41% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI thời gian gần đây có xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm.

Kết phiên giao dịch ngày 7-5, cổ phiếu này dừng ở mức 25.900 đồng/cổ phiếu, giảm đáng kể so với mức hơn 31.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 3-2026.