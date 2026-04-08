Bà chủ chuỗi Katinat, Phê La muốn bán toàn bộ cổ phiếu Vietcap, dự thu hàng trăm tỷ

Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải - thành viên HĐQT Chứng khoán Vietcap (mã VCI), vừa đăng ký bán toàn bộ 16,9 triệu cổ phiếu VCI (tỷ lệ 1,47% vốn) với mục đích nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận từ ngày 13/4 đến 12/5.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VCI đóng cửa phiên 7/4 ở mức 27.200 đồng/cp, tăng 6% so với đầu năm. Ước tính tại mức thị giá này, số cổ phiếu trong tay bà Thiên Kim có giá trị khoảng 460 tỷ đồng.

Vietcap là CTCK do bà Nguyễn Thị Thanh Phượng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhưng ông Tô Hải lại là cổ đông lớn duy nhất ở thời điểm hiện tại với tỷ lệ sở hữu 15,19% vốn, tương đương hơn 129,1 triệu cổ phiếu. Ông Tô Hải đã từ nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Vietcap từ cuối năm ngoái nhưng vẫn là thành viên HĐQT của CTCK này.

Trong khi đó, bà Thiên Kim được biết đến là một nữ doanh nhân từng đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo tại loạt doanh nghiệp trên sàn chứng khoán như: Thành viên HĐQT CTCP Sữa Quốc Tế LOF (mã IDP), thành viên HĐQT độc lập CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành (mã BTT); thành viên BKS CTCP Bến xe Miền Tây (mã WCS)... Đáng chú ý, bà Thiên Kim còn là người đứng sau 2 thương hiệu đồ uống có tiếng là Katinat và Phê La.

Chuỗi Katinat được thành lập từ đầu năm 2016 trong đó bà Thiên Kim là 1 trong 3 cổ đông sáng lập. Đến năm 2020, chuỗi mới thực sự phát triển lớn mạnh sau khi CTCP Café Katina được lập ra để quản lý và đầu tư. Công ty này có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, bà Thiên Kim là cổ đông nắm 84,21% tỷ lệ sở hữu.

Trong khi đó, CTCP Phê La (đơn vị quản lý, điều hành chuỗi Phê La) được thành lập cuối năm 2022, có vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Bà Thiên Kim nắm giữ 51% vốn và đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT. Hai cổ đông còn lại là bà Nguyễn Hạnh Hoa (góp 36% vốn) và ông Nguyễn Hoàng (nắm 13% vốn).