Awesome Academy khép lại bằng Final Battle gay cấn

Nhằm mục đích nâng tầm nền eSports Việt Nam, cũng như thay đổi những định kiến không tốt về bộ môn thể thao này, Samsung đã tổ chức Awesome Academy - một chuỗi livestream chuyên sâu về game. Loạt bài giảng đầu tiên hướng tới các game thủ PUBG Mobile, với những huấn luyện viên "xịn" như ABCT36, Bộ Bim, Huy Gà, Cris Phan, Hiếu Pol chia sẻ nhiều những kiến thức trong game, phát triển bản thân thành người sáng tạo nội dung với game, game thủ chuyên nghiệp và cả cách để rèn luyện tâm lý vững vàng.



5 buổi giảng dạy đã đi đến hồi kết, và buổi thứ 6 sẽ là đêm chung kết - nơi để những cuộc thi đấu "nảy lửa" diễn ra giúp những người chơi thể hiện được kỹ năng của bản thân, những gì mình đã học được trong suốt quá trình diễn ra Awesome Academy. Đêm chung kết có sự xuất hiện của 16 đội tuyển thủ đã được dẫn dắt bởi 4 huấn luyện viên, cùng tranh tài để nhận về giải đồng đội và giải MVP cá nhân.

Đồng hành cùng các "chiến thần" trong đêm chung kết là điện thoại Galaxy A73 5G rực nét nguyên bản của Samsung Galaxy A Series

Anh Cris Phan - người có nhiều clip và video triệu view là HLV của các đội Polly Bees, Văn Lang Vampir, One shot killer và đội Những Chú Hề. HLV / Tuyển thủ với nhiều cúp và huy chương trong nước lẫn ngoài nước Huy Gà đến với đêm chung kết với các đội See Is Mouth, Kong & Zilla, U2T, Nowayout. Anh Bộ Bim - người có nhiều năm sống tại Nhật Bản với kỹ năng 1vs4 "thần sầu" dẫn dắt Humble Hunter, UFE SII, Yun Talent và God of war. Cuối cùng là ABCT36, một chàng trai đã quá nổi tiếng với cộng đồng PUBG Mobile có 4 đội thi là Chim non, Super Nova, Legion of Doom và Thai Nguyen University talent.

Hình thức tính điểm của chung kết sẽ là: 16 đội sẽ cùng tham gia thi đấu trong 5 vòng bao gồm vòng 1 và 2 là Erangel, vòng 3 và 4 là Miramar và vòng 5 là Sanhok. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong trung bình 30 - 45 phút, sau đó ban tổ chức sẽ tính tổng điểm để chọn ra thứ hạng. Cách tính điểm sẽ là tổng điểm của thứ hạng trong 5 trận cộng với tổng điểm hạ gục người chơi khác của cả đội trong 5 trận.

Trong khi chương trình diễn ra, các khán giả cũng có một minigame dành cho mình là dự đoán đội sẽ nhận được chức vô địch. Chỉ cần chia sẻ livestream với hashtag #GalaxyA73_5G #AwesomeAcademy #RựcNétNguyênBản sẽ có cơ hội nhận được tai nghe Galaxy Buds Pro trị giá 4.990.000đ hoặc 5 cặp Galaxy Buds Live trị giá 1.990.000đ.

"Trận chiến cuối cùng" bắt đầu!

Sau những màn "khẩu chiến" giữa những vị HLV, và màn hô vang khẩu hiệu để thể hiện sự tự tin của các đội, chung kết của Awesome Academy cuối cùng cũng bắt đầu. Game 1 là sự cân tài cân sức của các đội, nhưng cũng đã thể hiện được kỹ năng cao của các gamer và sự tiến bộ vượt bậc của họ sau khi tham gia khóa học Awesome Academy.

Game 2 bảng xếp hạng đã định hình hơn, với highlight là một cú ghìm tâm quá hoàn hảo ở một góc khó nhờ màn hình rộng mở và tần số làm tươi 120Hz của Galaxy A73 5G. Game 3 và 4 tiếp tục chứng kiến sự gay cấn trong từng nhịp di chuyển, các vị trí trong bảng xếp hạng tiếp tục có những sự xáo trộn cho thấy trình độ của các đội là không hề cách xa, giúp cho chung kết trở nên đáng xem hơn. Sau một màn "khẩu chiến" nữa của các HLV, trận đấu thứ 5 cũng đã được diễn ra để tìm ra ngôi vương của mùa đầu Awesome Academy.

HLV Cris Phan và thành viên đội chiến thắng One Shot Killers

Cuối cùng, đội đạt giải nhất là đội One Shot Killers của HLV Cris Phan .Giải thưởng cá nhân danh giá FMVP đã thuộc về bạn SimpLove của đội One Shot Killers, một thành tích xứng đáng dành cho game thủ có kỹ năng cao, áp dụng hiệu quả nhất những bài giảng của Awesome Academy để có màn trình diễn "chói sáng" trong đêm chung kết. Các HLV cũng nhận được các giải thưởng cho mình với Giải HLV Hòa bình quốc tế dành cho ABCT36, giải HLV Thế giới dành cho Cris Phan, HLV Quốc tế dành cho Bộ Bim, HLV Hoàn vũ dành cho anh Huy Gà và HLV Trái đất dành cho anh Hiếu Pol - người đã vì công việc đột xuất nên đã không trực tiếp tham gia được chung kết.

Đội xuất sắc giành giải nhất - đội One Shot Killer

Mùa đầu tiên của Awesome Academy dành cho bộ môn PUBG Mobile đã kết thúc một cách thành công. Chương trình đã trở thành một nơi để chia sẻ những kiến thức quý báu của những người "trong nghề" tới tất cả game thủ, góp phần nâng tầm eSports trở thành một bộ môn, một nghề đáng theo đuổi, bên cạnh đó còn trao tới các game thủ, khán giả những món quà giá trị và đầy ý nghĩa. Xem lại ngay tại đây nếu lỡ bỏ qua bất kỳ giây phút tranh đấu nảy lửa nào trong tập cuối này.



Theo dõi thông tin chính thức chương trình tại website: https://www.samsung.com/vn/galaxy/awesome-academy/ Từ ngày 01/07 đến hết ngày 04/07/2022 và 22/07 đến hết ngày 25/07/2022: Siêu ưu đãi lên đến 1,000,000đ áp dụng cho các đơn hàng: • Combo Grab Mart trị giá 200,000đ (04 mã trị giá 50,000đ/ mã) • Ưu đãi mua kèm gói SamsungCare+ 6 tháng trị giá 699,000đ với giá 420,000đ • Trả góp 0%, trả trước từ 0đ (*) (*) Trả góp trả trước từ 0đ chỉ áp dụng cho trả góp qua thẻ tín dụng đối với sản phẩm Galaxy A73 5G.

https://kenh14.vn/awesome-academy-khep-lai-bang-final-battle-gay-can-20220707170937747.chn