Australia vẫn là điểm đến mơ ước để du học sớm, phụ huynh cần làm gì để chuẩn bị hành trang cho con?

Australia từ lâu luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam khi lên kế hoạch du học dài hạn cho con, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học. Môi trường sống an toàn, hệ thống giáo dục chất lượng quốc tế cùng chính sách visa linh hoạt là những yếu tố khiến "xứ sở chuột túi" duy trì được sức hút.

Với nền giáo dục đa văn hóa, chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh, Australia mang đến trải nghiệm học tập chất lượng từ cơ sở vật chất hiện đại đến đội ngũ giảng viên chuyên môn cao.

Một trong những lợi thế nổi bật khiến Australia trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều phụ huynh không thể không kể đến chính sách visa giám hộ, cho phép cha mẹ đồng hành cùng con dưới 18 tuổi trong suốt quá trình học tập. Sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp các em an tâm thích nghi với môi trường mới, trong khi gia đình cũng giảm bớt lo lắng khi con bắt đầu hành trình du học từ độ tuổi còn nhỏ.

Bên cạnh đó, khác với một số quốc gia thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy chỗ" do nộp hồ sơ sát ngày nhập học, Australia khuyến khích các gia đình chủ động lập kế hoạch du học cho con từ sớm. Sự chuẩn bị này không chỉ giúp phụ huynh và học sinh có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp tài chính, mà còn góp phần định hướng hành trình học tập hiệu quả và bền vững hơn trong dài hạn.

Dù có một số điều chỉnh về thị thực từ tháng 7/2025, các trường tại Australia, đặc biệt là khối tư thục vẫn giữ vững cam kết đào tạo chất lượng, mở ra cơ hội tiếp cận các đại học danh tiếng trong tương lai. Tính minh bạch và ổn định của chính sách giáo dục Australia cũng tạo thêm niềm tin cho các gia đình Việt, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết điều kiện du học.

Trong tháng 9 tới, phụ huynh và học sinh có cơ hội trực tiếp tìm hiểu hệ thống trường học tại Australia thông qua Triển lãm "Ngày hội du học Australia 2025" do AEAS tổ chức, diễn ra ngày 13/9 tại TP.HCM và 14/9 tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ đại diện tuyển sinh của 30 trường tiểu học và trung học hàng đầu, tạo điều kiện để phụ huynh tiếp cận thông tin chi tiết về chương trình học, điều kiện đầu vào và môi trường sống của từng trường. Đồng thời, các chuyên gia sẽ tư vấn cách chuẩn bị hồ sơ, cập nhật yêu cầu visa mới và định hướng tài chính cho hành trình du học dài hạn.

AEAS cũng giới thiệu bài kiểm tra năng lực đầu vào được hơn 80% trường tại Australia sử dụng, giúp phụ huynh đánh giá chính xác khả năng học tập của con và lựa chọn môi trường phù hợp. Triển lãm được mở cửa tự do nên đừng bỏ qua nhé!