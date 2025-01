Asus ra mắt "kẻ hủy diệt MacBook Air": Nặng chưa đến 1Kg, màn hình OLED, chip Snapdragon, pin 32 tiếng, giá rẻ hơn MacBook Air M3

Asus vừa chính thức ra mắt mẫu laptop siêu nhẹ Zenbook A14 tại CES 2025, nhắm đến việc cạnh tranh trực tiếp với MacBook Air của Apple. Chiếc laptop này được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon X, hứa hẹn thời lượng pin lên tới 32 giờ và có trọng lượng chỉ khoảng 0.99 kg. Thân máy được làm từ hợp kim magie siêu nhẹ, phủ lớp “Ceraluminum” đặc biệt của Asus, mang lại bề mặt nhám mờ giống như đá và giúp giảm trọng lượng.

Asus không chỉ muốn cạnh tranh về trọng lượng mà còn cả về giá bán. Phiên bản cơ bản Zenbook A14 với vi xử lý Snapdragon X 8 nhân, RAM 32GB, bộ nhớ SSD 1TB và màn hình OLED 14 inch độ phân giải 1920 x 1200 pixel (tần số quét 60Hz, độ sáng tối đa 600 nits) sẽ có giá từ 1.099 USD (khoảng 27.8 triệu đồng) khi ra mắt vào giữa tháng 1/2025. Đến tháng 3, Asus sẽ tung thêm phiên bản rẻ hơn với giá 899.99 USD (khoảng 22 triệu đồng) màu be, nặng hơn một chút ở mức 2.4 pound (1.08 kg). Phiên bản này sử dụng chip Snapdragon X Plus tám nhân, RAM 16GB và bộ nhớ 512GB.

Zenbook A14 được trang bị pin 70Wh, lớn hơn nhiều so với pin 52.6Wh trên MacBook Air M3. Hệ thống cổng kết nối cũng khá phong phú với hai cổng USB 4 Type-C hỗ trợ sạc và truyền dữ liệu, một cổng USB-A 3.2 Gen 2, jack tai nghe 3.5mm và một cổng HDMI 2.1 full-size. Đặc biệt, chiếc laptop này có khả năng kết nối với ba màn hình ngoài khi mở nắp, vượt trội hơn MacBook Air M3 vốn chỉ hỗ trợ hai màn hình khi đóng nắp (một trong số đó cần cấp nguồn qua cổng USB-C).

Mặc dù cấu hình trên giấy tờ rất ấn tượng, nhưng hệ sinh thái Windows trên kiến trúc ARM vẫn có những hạn chế về khả năng tương thích với một số ứng dụng và trò chơi nhất định. Dù bộ vi xử lý Snapdragon X đã chứng minh hiệu suất ấn tượng trong năm 2024, vẫn cần thử nghiệm thực tế để xem liệu phiên bản giá rẻ này có thể so sánh được với MacBook Air M3 hay không, nhất là khi Apple dự kiến ra mắt mẫu M4 trong thời gian tới.

Theo đánh giá nhanh từ phóng viên của trang The Verge, Zenbook A14 thực sự rất nhẹ và dễ cầm chỉ với hai hoặc ba ngón tay, nhưng không hề có cảm giác rẻ tiền hay kém bền. Lớp hoàn thiện nhám mờ và tông màu be có thể không hợp gu với tất cả người dùng, đặc biệt là khi so sánh với vẻ ngoài nhôm bóng bẩy của MacBook Air. Tuy nhiên, Asus đã chú trọng vào những chi tiết quan trọng trong thiết kế như bản lề có thể mở bằng một ngón tay, điều mà nhiều mẫu laptop Windows khác chưa thể làm được.

Zenbook A14 là một trong những nỗ lực mới nhất của Asus trong cuộc đua giành ngôi vương laptop mỏng nhẹ, một phân khúc mà Apple luôn dẫn đầu với MacBook Air. Việc kết hợp thời lượng pin ấn tượng từ Snapdragon X cùng màn hình OLED chất lượng và mức giá cạnh tranh có thể sẽ tạo nên sự khác biệt cho Asus trong năm nay. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế vẫn cần được kiểm chứng trước khi khẳng định đây là "kẻ thách thức" thực sự với MacBook Air.