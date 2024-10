"APT." của Rosé (BLACKPINK) đối mặt với tranh cãi đạo nhạc

Bài hát Nhật Bản được cho là giống với "APT." đang được cộng đồng mạng đề cập có tên "Sorry, I Can’t Be a Good Kid" của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nhật Mikun Sawai. Ca khúc này được phát hành vào ngày 13 tháng 11 năm 2013. Bài hát này đã trở nên phổ biến tại Nhật Bản vào thời điểm đó, đạt vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng Oricon.



Người nghe chỉ ra rằng giai điệu chính ở mốc 40 giây của "Sorry, I Can't Be a Good Kid" (và giai điệu chính ở mốc 33 giây của "APT." có nét tương đồng. Khi nhịp độ của "APT." được điều chỉnh để phù hợp với "Sorry, I Can't Be a Good Kid", sự giống nhau trở nên rõ ràng hơn nữa.

"Sorry, I Can't Be a Good Kid" của Mikun Sawai là một bài hát nhạc dance sôi động, thể hiện tinh thần nổi loạn của lứa tuổi mới lớn. Trong khi phần intro tổng thể của bài hát mang đến một cảm giác khác biệt so với "APT.", thì giai điệu chính, có sức nặng đáng kể trong cả hai bài hát, đã gây ra tranh cãi, với nhiều người cho rằng chúng "quá giống nhau".

"APT." được sáng tác bởi Bruno Mars, Rosé, Rock City và Circuit, cùng nhiều người khác.

Những người nghe cả hai bài hát cho rằng "về cơ bản chúng không phải là cùng một bài hát sao?" và "có lý do tại sao giai điệu lại quen thuộc". Một người nghe đã bình luận: "Rosé đã sử dụng một giai điệu có vấn đề. Nhìn vào cách "Tommy Basil" của Miki được ghi nhận, có vẻ như Rosé và Bruno Mars đã lưu tâm đến các vấn đề đạo nhạc tiềm ẩn. Tuy nhiên, phần điệp khúc quan trọng được sử dụng quá nhiều đến nỗi khó có thể biết ai là người sáng tác ban đầu...".

"Khi khó có thể tìm ra tác giả ban đầu của một giai điệu chung, cách tiếp cận đúng đắn là lấy mẫu từ các bài hát đã có từ trước" - người nghe này nói tiếp - "Việc sử dụng một giai điệu đã có không thể được coi là sáng tác và dù là vô thức hay cố ý, thì nó cũng đủ điều kiện là đạo nhạc. Bài hát tiếng Nhật này chỉ là một ví dụ để so sánh, nhưng không chắc đây là bài hát duy nhất có giai điệu tương tự như "APT."".

Người nghe này sau đó nói thêm: "May mắn thay, giai điệu này đã tồn tại từ rất lâu nên ngay cả những người đã từng sử dụng nó trước đây cũng có thể không biết ai là người sáng tác ban đầu, vì vậy không có khả năng ai sẽ đệ đơn kiện Rosé".

Khi tranh cãi về sự giống nhau và đạo nhạc giữa "APT." và "Sorry, I Can't Be a Good Kid" lan rộng, các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra.

Ca khúc "APT." của Rosé và Bruno Mars đã vượt qua 100 triệu lượt xem trong vòng năm ngày sau khi phát hành và ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng Spotify của Hoa Kỳ. Bài hát cũng lọt vào Top 100 của Bảng xếp hạng chính thức của Vương quốc Anh ở vị trí số 4 và dự kiến sẽ xếp hạng cao trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.

Đặc biệt đáng chú ý là phản ứng của Bruno Mars khi "APT." đạt vị trí số 1 trên chương trình âm nhạc "M Countdown" của Mnet. Vào ngày 25/10, Bruno đã đăng trên Instagram: "Cảm ơn người hâm mộ Hàn Quốc rất nhiều. Tôi đã khóc suốt buổi sáng sau chiến thắng đầu tiên của chúng tôi trên chương trình âm nhạc. Cảm ơn vì đã yêu thích "APT." nhiều như vậy".