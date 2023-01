AppleCare+ chính thức có ở Việt Nam: Bảo hành cả rơi vỡ, vào nước nhưng có 3 điều cần đặc biệt lưu tâm

Apple vừa chính thức phát hành gói AppleCare+ (dịch vụ bảo hành và bảo hiểm) tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2023. Đây là dịch vụ bảo hành mở rộng, gia hạn thời gian hỗ trợ hàng chính hãng từ Táo khuyết.

Thông báo về dịch vụ AppleCare+ được Apple đăng tải lên trang chủ (Ảnh: Apple)

Tại thị trường Việt Nam, Apple Care+ sẽ được cung cấp cho các sản phẩm gồm iPhone, Apple Watch, iPad, iMac, MacBook, màn hình, Airpods, HomePod (loa thông minh) và Apple TV. Điều này đồng nghĩa, gần như mọi sản phẩm đang được Apple phân phối chính hãng ở Việt Nam đều có thể mua chung với gói dịch vụ bảo hành mở rộng này.

So với gói AppleCar trước đó, người dùng sẽ được hưởng nhiều chính sách hậu mãi hơn. Cụ thể, gói Care+ sẽ giúp tăng thời gian bảo hành chính hãng từ 1 lên tới 3 năm đối với dòng MacBook, iMac, Mac mini, Mac Pro, Apple TV, Apple Display. Hết thời gian này có thể tiếp tục mua mới gói dịch vụ. Đối với sản phẩm phổ biến gồm iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, AirPod Max, HomePod sẽ tăng từ 1 năm thành 2 năm (hết thời gian này có thể tiếp tục mua mới gói dịch vụ).

Kể cả các lỗi "vô ý" của người dùng trong quá trình sử dụng (như tai nạn, rơi vỡ, vào nước,...) - vốn bị từ chối với gói bảo hành cơ bản, cũng được nhận sửa chữa với gói AppleCare+ (Ảnh: Unsplash)

Các lỗi phần cứng được xác định do lỗi nhà sản xuất, phụ kiện... sẽ được nhận bảo hành. Trường hợp iPhone chai pin, phù pin hoặc dung lượng pin còn dưới 80% sẽ được thay mới.

Không những thế, kể cả các lỗi "vô ý" của người dùng trong quá trình sử dụng (như tai nạn, rơi vỡ, vào nước,...) - vốn bị từ chối với gói bảo hành cơ bản, cũng được nhận sửa chữa. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn và đáng kể nhất so với gói AppleCare.

Apple Care+ được bán trực tiếp tại Việt Nam qua đại lý ủy quyền AAR trở lên như CellphoneS, Di Động Việt,... và đã có ký hợp đồng với đại lý bảo hiểm do "táo khuyết" chỉ định. Sau khi triển khai Apple Care+, một số đại lý cho biết gói AppleCare hiện hành sẽ ngừng bán mới.

Có thể thấy, với gói AppleCare+ mới, người dùng sẽ được hưởng nhiều chính sách hậu mãi hơn, từ việc kéo dài thời gian bảo hành chính hãng cho đến dịch vụ thay pin miễn phí cho iPhone, iPad hay Mac. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý những điều sau.

- Với Apple Care+ khách hàng sẽ chỉ có thể mua được khi mua máy mới và mua trong tối đa 60 ngày từ khi máy được kích hoạt. "Các sản phẩm xách tay không thể mua được Apple Care+ tại Việt Nam", đại diện một hệ thống uỷ quyền của Apple tại Việt Nam cho biết.

- Với trường hợp máy bị hư hỏng, rơi vỡ, vào nước, thì có thể được bảo hành mất với một khoảng phí tương ứng thêm cho mỗi lần sửa chữa.

Các mức giá phụ phí sửa chữa khi người dùng vô tình làm hư hỏng thiết bị (Ảnh: Apple)

"Nếu trong Thời hạn chương trình, quý khách gửi khiếu nại hợp lệ bằng cách thông báo cho Apple rằng Máy được bảo hành bị lỗi do hư hỏng bất ngờ trong quá trình sử dụng do một sự cố khách quan không mong muốn và không cố ý (chẳng hạn như: Rơi và hư hỏng do dính chất lỏng tràn, đổ) ("Hư hỏng bất ngờ trong khi sử dụng"), Apple sẽ sửa chữa lỗi đó bằng cách sử dụng linh kiện chính hãng Apple mới hoặc qua sử dụng đã được kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu về chức năng của Apple, hoặc đổi Máy được bảo hành bằng một sản phẩm thay thế mới hoặc bao gồm linh kiện chính hãng Apple mới và/hoặc qua sử dụng đã được kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu về chức năng của Apple", lưu ý của Apple với việc sửa chữa hư hỏng trong gói AppleCare+.

Các yêu cầu về Sự kiện bảo dưỡng đã gửi đi và được Apple tiếp nhận sau khi Chương trình bị hủy hoặc chấm dứt sẽ không được bảo hành theo Chương trình này.

- Apple có thể từ chối bảo hành hư hỏng đối với các trường hợp: Bị hỏng gây ra bởi hành động không trung thực, hành vi phạm tội, ác ý hoặc gian lận của khách,... Ngoài ra, việc lắp đặt các linh kiện của bên thứ ba có thể ảnh hưởng đến phạm vi bảo hành của khách hàng cho nên để được hưởng dịch vụ AppleCare+ trọn vẹn trong khi sử dụng, mọi Thiết bị được bảo hành phải được giao lại nguyên vẹn cho Apple, bao gồm cả toàn bộ linh kiện gốc hoặc các thành phần thay thế được Apple ủy quyền.