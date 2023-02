Apple vừa thực hiện một động thái "cực đáng lo ngại" trên thị trường iPhone lớn nhất của mình

Trong một động thái hiếm hoi, Apple đã giảm giá iPhone 14 Pro tại Trung Quốc trong một chương trình khuyến mãi đặc biệt kết hợp với các nhà mạng. Theo báo cáo từ Bloomberg, những đợt “giảm giá mạnh bất thường” này đang cho thấy “nhu cầu đối với các thiết bị cao cấp nhất của hãng đang giảm dần”.

Trước đó, trong nhiều báo cáo, Apple đã cho thấy doanh số bán hàng kém đối với các mẫu iPhone 14 thông thường kể từ khi chúng ra mắt vào năm ngoái. Mặt khác, đối với các phiên bản iPhone 14 Pro, khách hàng luôn sẵn sàng mua nhưng không thể tìm thấy bất kỳ mẫu nào có sẵn do các hạn chế về nguồn cung.

Nhưng giờ đây, các nhà mạng Trung Quốc đang giảm giá tới 118 USD cho những người mua các mẫu iPhone 14 Pro, vì chúng cũng không bán chạy như mong đợi.

Nền tảng thương mại điện tử JD và nhà mạng China Mobile nằm trong số các nhà bán lẻ đã giảm giá 800 nhân dân tệ (khoảng 118 USD) cho dòng sản phẩm iPhone 14 Pro trong 11 ngày. Các nhà bán lẻ ở trung tâm điện tử phía nam của Thâm Quyến cũng đã bắt đầu giảm giá 700 nhân dân tệ cho cùng một thiết bị cầm tay, theo Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc đưa tin sau khi đến thăm các cửa hàng quanh thành phố. Trong khi đó, trang web của Apple tại trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp các thiết bị với giá thông thường.

Đợt giảm giá này cũng diễn ra sau một quý tồi tệ của Apple. Thông thường, đây là lúc công ty phá đổ các kỷ lục, nhưng do các hạn chế trước đó tại nhà máy lớn nhất của iPhone ở Trung Quốc, công ty đã không thể bán hết số iPhone như mong đợi.

Theo Bloomberg, các đợt giảm giá bắt đầu xuất hiện vào khoảng cuối mùa Tết Nguyên đán và không rõ việc giảm giá có thể kéo dài bao lâu. Vì Apple không chắc mình sẽ hoạt động như thế nào trong quý tới, hãng cho biết tình hình kinh doanh sẽ tương tự giai đoạn tháng 12, tức là doanh thu có thể giảm khoảng 5%.

Các nhà phân tích của Jefferies đã ước tính rằng doanh số bán các mẫu iPhone 14 trong 38 ngày đầu tiên tại thị trường Trung Quốc đã giảm 28% so với dòng iPhone 13, mặc dù các mẫu mới mang lại nhiều lý do để khách hàng nâng cấp thiết bị hơn so với thế hệ trước.

