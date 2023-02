iPhone 15 được dự báo sẽ có nhiều khác biệt giữa các mẫu Pro và Basic

Dòng iPhone 14 với bốn mẫu mới đã được ra mắt tại sự kiện "Far Out" vào tháng 9 năm ngoái. Apple đã giới thiệu iPhone 14 và iPhone 14 Pro dưới dạng các mẫu nhỏ hơn, trong khi iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max có màn hình lớn hơn.

Xu hướng thị trường ban đầu cho thấy nhu cầu khá chậm đối với các mẫu không phải Pro. Hiện nay, một báo cáo mới cho thấy Apple đang tỏ ra lo ngại về hiệu suất bán hàng của iPhone 14 Plus và “gã khổng lồ xứ Cupertino” đang tìm cách áp dụng các chiến lược tiếp thị mới để bù đắp cho điều đó trong thời gian phát hành loạt iPhone tiếp theo.

Theo một bài viết mới trên blog Naver của Hàn Quốc, Apple đang suy nghĩ “nghiêm túc” về hiệu suất bán hàng của iPhone 14 Plus và đang xem xét các chiến lược mới cho dòng iPhone 15 sắp ra mắt.

Sự sụt giảm doanh số của các mẫu không chuyên nghiệp hiện tại được cho là vượt xa phạm vi dự đoán của môi trường bên ngoài của Apple.

Một ý tưởng iPhone 15 Pro với camera trước hai ống kính.

Đầu tiên, Apple có thể xem xét giảm sự khác biệt giữa các mẫu pro và mẫu cơ bản. Điều này phù hợp với tuyên bố của nhà phân tích Ross Young rằng tính năng Dynamic Island hiện chỉ có trên các mẫu iPhone 14 Pro có thể đến với tất cả các mẫu iPhone vào năm tới.

Apple cũng đang xem xét thay đổi chiến lược giá của các mẫu iPhone sắp ra mắt và "giá sẽ được đặt khác so với hiện tại". Theo đó, giá có thể giảm với mẫu Plus của dòng sản phẩm ra đời năm 2023.

Tuy nhiên, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo trước đó đã nói rằng Apple sẽ tăng thêm khoảng cách giữa các mẫu iPhone Pro và không phải Pro, đồng thời cung cấp các tính năng độc quyền trong iPhone 15 Pro Max. Kuo tuyên bố rằng công ty muốn tăng giá bán trung bình (ASP) của các đơn vị iPhone.

Ngoài ra, bài đăng trên blog Naver nói rằng sự khác biệt về chất liệu và các bộ phận máy ảnh giữa mẫu chuyên nghiệp và mẫu tối đa sẽ là rõ ràng. Điều này chứng thực những rò rỉ trước đây, cho rằng khung máy bằng titan và camera zoom bằng kính tiềm vọng trên mẫu iPhone 15 Pro Max.

Các mẫu cao cấp trong dòng iPhone 15 được cho là sẽ đi kèm với các nút trạng thái rắn thay vì nút nguồn và âm lượng vật lý.

Dòng sản phẩm iPhone 2023 của Apple được cho là bao gồm các mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max dự kiến sẽ được trang bị chip A17 Bionic thế hệ tiếp theo của Apple. Các mẫu không phải Pro có thể có chip A16 Bionic.