Apple "cài cắm" thông điệp bí ẩn gì trong thư mời ra mắt iPhone 15?

Sau loạt đồn đoán, gần như chắc chắn sự kiện đặc biệt của Apple diễn ra vào lúc 10h ngày 12/9 theo giờ Thái Bình Dương (tương đương 0h ngày 13/9 giờ Việt Nam). Dự kiến, đây là dịp để “Táo khuyết” trình làng loạt iPhone mới của hãng, gồm 4 phiên bản iPhone 15, cùng Watch Series 9 và bản nâng cấp của Watch Ultra.

Giống như những sự kiện trước đây, Apple không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào về sản phẩm sắp ra mắt tại sự kiện đặc biệt của hãng trong thư mời được gửi đi. Tuy nhiên, “Táo khuyết” luôn ẩn chứa những thông điệp trong mỗi bức thư mời, và hình ảnh trong đó có thể giúp tiết lộ những nâng cấp đáng trông đợi về thế hệ iPhone 15 tiếp nối.

Thư mời đến truyền thông của Apple về sự kiện ra mắt iPhone 15 vào ngày 12/9 tới đây

Thư mời sự kiện "Wonderlust" có logo được thể hiện với các màu xám, xanh lam và đen. Đây cũng là các tùy chọn màu sắc mới của dòng iPhone 15 Pro, theo nguồn tin trước đó từ 9to5Mac.

Cụ thể, nguồn tin cho biết iPhone 15 Pro sẽ nói tạm biệt với tuỳ chọn màu vàng (Gold) đã quen thuộc với người dùng qua nhiều thế hệ, thay vào đó "Táo khuyết" sẽ bổ sung màu xám titan cho loạt màu sắc của mẫu máy này.

Theo chia sẻ của trang tin, tùy chọn màu xám mới của iPhone 15 Pro sẽ có tên “Titan Gray”. Gam màu này có tối hơn so bạc, nhưng lại nhạt hơn so với màu đen không gian. Bên cạnh đó, phiên bản iPhone Pro màu tím cũng được thay thế bằng màu xanh đậm.

Hình ảnh phác hoạ tuỳ chọn màu Titan Grey được cho là sẽ có trên iPhone 15 Pro (Ảnh: 9to5Mac)

Ảnh phác hoạ iPhone 15 Pro Max với tuỳ chọn màu xanh. (Ảnh: 4rmd.yt)

Cũng trong bức thư mời ra mắt iPhone 15, người nhìn có thể liên tưởng những hạt bụi mịn đến hình ảnh kim loại. Phải chăng, Apple đang hé lộ về sự xuất hiện của titan?

Thời gian qua, nhiều nguồn tin cho biết, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ được trang bị khung titan siêu bền thay vì sử dụng khung viền bằng thép không gỉ như trên iPhone 14 Pro và nhiều thế hệ trước đó.

Titan cứng hơn nhiều so với thép không gỉ, do đó, chất liệu này sẽ tăng cường độ bền cho thiết bị. Điều này đồng nghĩa, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ có khả năng chịu va đập và tổn thương tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, titan cũng có khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với thép không gỉ. Nhìn chung, ưu điểm này của vật liệu sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho tuổi thọ của thiết bị. Vì vậy, nếu bạn dự định sử dụng iPhone 15 trong nhiều năm thì có thể yên tâm về vấn đề ăn mòn.

Mẫu đồng hồ Apple Watch Ultra ra mắt năm 2022 đã được Apple trang bị khung viền Titanium. Chất liệu siêu bền này được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (Ảnh: Apple)

Cuối cùng, titan không chỉ bền hơn mà còn nhẹ hơn so với thép không gỉ, góp phần tạo nên thiết kế mỏng nhẹ so với các mẫu iPhone 14 Pro. Đây vốn là vấn đề đối với các phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Các nguồn tin gần đây còn cho rằng, iPhone 15 Pro Max có thể được nâng cấp khả năng quay 8K và tích hợp thêm camera tiềm vọng. Nâng cấp này mang lại cho thiết bị khả năng zoom quang ấn tượng. Ngoài ra, cổng kết nối USB-C được thay thế cho Lightning cũng giúp cho quá trình sạc nhanh hơn và tốc độ truyền dữ liệu hứa hẹn được cải thiện rõ rệt.

Dĩ nhiên mọi thông tin vẫn ở dừng lại ở mức suy đoán, tuy nhiên một điều chắc chắn rằng iPhone thế hệ mới sắp ra mắt vẫn là một “siêu phẩm di động” rất đáng để trông đợi.