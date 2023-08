iPhone 15 có mức giá ngỡ ngàng, bản Pro Max gây choáng khi bỏ xa iPhone 14?

Theo Digitimes, Apple có thể tăng giá dòng iPhone 15 Pro sắp ra mắt của mình, báo cáo này dựa trên các nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc.

Mức giá khởi điểm của iPhone 15 Pro Max có thể đắt hơn 200 USD so với iPhone 14 Pro Max (giá 1099 USD) do có thêm camera tiềm vọng cho khả năng zoom xa hơn. Phiên bản Pro cũng sẽ đắt hơn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm do được nâng cấp bộ xử lý Apple A17.

Trong 6 năm qua, mặc cho những biến động từ thương mại hay lạm phát gia tăng, iPhone gần như không có sự thay đổi về giá khi vẫn giữ niêm yết ở mức 999 USD. (Ảnh: Shevon Salmon/YouTube)

Quyết định tăng giá của Apple được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh hãng đã giữ giá niêm yết ở mức 999 USD trong suốt 6 năm qua, kể từ thời điểm ra mắt iPhone X vào năm 2017.

Đầu tiên là chi phí sản xuất cho dòng iPhone 15 Pro cao hơn đáng kể so với người tiền nhiệm. Theo đó, bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max được cho là trang bị hàng loạt nâng cấp từ thiết kế với phần viền màn hình mỏng hơn, hệ thống camera mới cùng bộ xử lý mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, cho dù dòng iPhone 14 Pro được Apple giữ nguyên giá bán tại thị trường Mỹ khi ra mắt vào năm ngoái, nhưng công ty lại âm thầm tăng giá trên một số thị trường khác với lý do lạm phát gia tăng và đồng tiền nội tệ mất giá. Nhiều khả năng lý do tương tự cũng sẽ được Apple áp dụng khi tăng giá iPhone 15 Pro cho chính thị trường Mỹ.

Ngoài lý do về chi phí gia tăng và lạm phát, một lý do khác cho động thái tăng giá này là chính sách của chính Apple nhằm tạo nên khác biệt giữa dòng iPhone thường và iPhone Pro. Kể từ khi giới thiệu iPhone XR cho đến nay, Apple thường dùng chính sách tạo khác biệt giá và công nghệ giữa các dòng iPhone để hướng người dùng tìm tới các phiên bản cao cấp hơn, đắt tiền hơn.

Hình ảnh phác hoạ iPhone 15 Pro Max với màu đỏ rượu vang được các nguồn tin chia sẻ thời gian qua (Ảnh: Apple Hub)

Trong một cuộc họp gần đây, Giám đốc điều hành Tim Cook chia sẻ rằng khách hàng của công ty sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có được một chiếc iPhone tốt nhất. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy công ty đang cân nhắc đến việc tăng giá iPhone.

"Tôi nghĩ rằng người dùng sẵn sàng cố gắng để có được thứ tốt nhất mà họ có thể chi trả trong danh mục này", Tim Cook nói.

Trong khi đó, Apple dường như không có kế hoạch tăng giá cho các mẫu iPhone 15 thông thường, bao gồm iPhone 15 và 15 Plus. Đây sẽ là tin vui cho người dùng khi những chiếc iPhone 15 bản tiêu chuẩn được cho là sẽ chuyển sang sử dụng màn hình Dynamic Island, camera 48MP, chipset A16 Bionic 4nm, cổng sạc USB-C và thời lượng pin cải tiến.