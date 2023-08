iPhone 15 Pro Max có nâng cấp khiến iPhone 14 lu mờ, ngoại hình không chỉ sang còn xịn hơn trông thấy

Các mẫu điện thoại iPhone 15 dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới đây và đi kèm với nhiều nâng cấp đáng kể từ “nhà Táo”. Báo cáo từ cuối năm 2022 dự đoán 2 phiên bản iPhone 15 Pro, 15 Pro Max sẽ có lớp vỏ bằng titan thay vì thép không gỉ như trên thế hệ iPhone 14 Pro.

Titan cứng hơn nhiều so với thép không gỉ, do đó, chất liệu này sẽ tăng cường độ bền cho thiết bị. Điều này đồng nghĩa, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ có khả năng chịu va đập và tổn thương tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Titan có nhiều ưu điểm hơn so với thép không gỉ, giúp các mẫu iPhone 15 Pro vượt trội hơn về độ bền. (Ảnh minh hoạ: Supercharged)

Bên cạnh đó, titan cũng có khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với thép không gỉ. Nhìn chung, ưu điểm này của vật liệu sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho tuổi thọ của thiết bị. Vì vậy, nếu bạn dự định sử dụng iPhone 15 trong nhiều năm thì có thể yên tâm về vấn đề ăn mòn.

Cuối cùng, titan không chỉ bền hơn mà còn nhẹ hơn so với thép không gỉ, góp phần tạo nên thiết kế mỏng nhẹ so với các mẫu iPhone 14 Pro. Đây vốn là vấn đề đối với các phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Mặc dù được đánh giá cao về thiết kế, song iPhone 14 Pro Max vẫn bị phàn nàn về trọng lượng nặng, thậm chí nặng hơn nhiều so với hầu hết các điện thoại Android trên thị trường hiện nay. Do đó, việc sử dụng lớp vỏ bằng titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc khắc phục nhược điểm về trọng lượng.

iPhone 15 Pro Max có trọng lượng vào khoảng 221 gram, nhẹ hơn khoảng 8% khi so với iPhone 14 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: Mezha.Media)

Nguồn tin từ 9to5Mac mới đây cho biết, iPhone 15 Pro Max có trọng lượng vào khoảng 221 gram, nhẹ hơn khoảng 8% khi so với iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, trọng lượng của iPhone 14 Pro dự kiến sẽ giảm từ 206 gram xuống 191 gram, tương đương gần 7%.



Trọng lượng iPhone 15 Pro khi so sánh với iPhone 14 Pro như sau:

- iPhone 14 Pro 206 gam

- iPhone 14 Pro Max 240 gram

- iPhone 15 Pro 191 gam

- iPhone 15 Pro Max 221 gram

Theo PhoneArena, dù có vẻ trọng lượng giữa 2 thế hệ không có sự khác biệt quá lớn, nhưng xét đến việc điện thoại là thứ chúng ta sử dụng mọi lúc, thì sự khác biệt sẽ đáng để mọi người cân nhắc khi lựa chọn.

Ngoài việc nhẹ hơn và bền hơn thép, titan còn có khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt cao hơn và giống như nhôm, nó có thể được anod hóa, điều này "bỏ ngỏ" khả năng Apple sẽ mang loạt màu sắc sống động hiện chỉ có trên các mẫu iPhone tiêu chuẩn lên dòng Pro. Do có sắc xám mờ nên iPhone 15 Pro hứa hẹn sẽ không bám dấu vân tay như những điện thoại có lớp sơn bóng.

Nhược điểm duy nhất là titan đắt hơn thép không gỉ và việc sử dụng vật liệu này có thể đẩy giá iPhone 15 Pro tăng tới 200 USD so với thế hệ tiền nhiệm, như một số thông tin rò rỉ gần đây cho biết.