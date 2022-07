Áp lực của Minh Tú khi tham gia truyền hình thực tế

Minh Tú là một trong những người mẫu Việt Nam thành công ở lĩnh vực truyền hình thực tế. Kể từ khi Minh Tú phủ sóng các chương trình từ năm 2017 như: The Face, The Look, Asia’s Next Top Model… khán giả đã định hình hình ảnh Minh Tú thẳng thắn, cá tính, nhạy bén… không ngại thể hiện quan điểm, tính cách của mình. Chính điều đó đã mang tới một màu sắc mới mẻ và tạo nên một Minh Tú rất “kịch tính” trong các chương trình mà cô tham gia.

Minh Tú thông minh, hài hước trên truyền hình thực tế.

Liên tiếp sau đó, Minh Tú ghi dấu ấn đậm nét trên các chương trình truyền hình bằng sự thông minh, pha chút hài hước khi trở thành khách mời. Những màn đối đáp “mặn mà” của Minh Tú không kém cạnh các diễn viên hài nổi tiếng khiến khán giả vô cùng thích thú .

Tiếp nối thành công của mình, Minh Tú trở thành Huấn luyện viên của các chương trình truyền hình thực tế đình đám khác như: Asia’s Next Top Model, Đại sứ Hoàn mỹ, Hoa hậu Thể thao… với kinh nghiệm chuyên môn, sức ảnh hưởng và sự am hiểu của bản thân đã giúp Minh Tú gặt hái được nhiều thành tựu trong các chương trình này.

Tuy nhiên, Minh Tú cho biết sự bùng nổ quá nhiều chương trình truyền hình thực tế như hiện nay và khán giả đã quá quen thuộc với format chương trình, các tình huống… nên đó cũng là áp lực của Minh Tú làm sao để không bị nhàm chán và luôn tạo ra sức hút, sức hấp dẫn cho chương trình mình tham gia.

“Bước qua ngưỡng 30, Minh Tú đã mang một năng lượng khác đến với các chương trình truyền hình thực tế, trước 30 mình có thể chơi với tâm thế tưng bừng để khẳng định bản thân, nhưng sau cột mốc này, Minh Tú nghĩ mình mang tâm thế san sẻ, cho đi nhiều hơn…” - Minh Tú cho biết.

Minh Tú cho biết thêm: “Mỗi chương trình Minh Tú tham gia bản thân đều sẽ tìm hiểu kĩ vai trò, trách nhiệm của bản thân mình là gì, mục tiêu của ban tổ chức mong muốn là gì, đích đến cuối cùng của chương trình là gì".

Minh Tú kén chọn khi tham gia truyền hình thực tế.

Điều đó cũng lý giải việc Minh Tú sẵn sàng loại thí sinh trong đội của mình khi không tham gia ghi hình hay đưa ra bài kiểm tra kiến thức thể thao, văn hóa… để sàng lọc những thí sinh có nền tảng kiến thức tốt hơn vào vòng sâu. Hay như việc không quá quan trọng chuyện thắng thua ở những thử thách, trò chơi vận động… để thí sinh đội cô thoải mái nhất, từ đó bộc lộ cá tính bên trong một cách tự nhiên nhất. Chính cách chơi này đã giúp Minh Tú nhận được sự yêu mến và tạo nên sự mới mẻ trong chương trình này./.

Ảnh: NVCC