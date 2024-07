Anh Tú Atus gây bất ngờ với ngoại hình khác lạ trong Anh trai say hi

Cụ thể ở bộ ảnh mới, Anh Tú Atus thử sức ở những thiết kế độc đáo. Đây là tạo hình nam chính Gặp lại chị bầu chưa từng thực hiện trước đó. Dù thử sức những thiết kế mang phong cách unisex kén người mặc, nhưng nam diễn viên vẫn “cân đẹp” nhờ sắc vóc của mình.

Qua bộ ảnh mới đầy phá cách, Anh Tú Atus đã cho thấy một bản thân hoàn toàn khác, đầy sự mới mẻ. Đặc biệt nam nghệ sĩ đã “phá bỏ giới hạn” sau khi tham gia Anh trai say hi. Không dừng lại ở việc ca hát, anh thử sức với rap, nhảy và thậm chí làm nhóm trưởng cho 15 Anh trai ở Liên quân 2.

Thời gian qua, cái tên Anh Tú Atus được công chúng đặc biệt yêu mến sau khi anh tham gia Anh trai say hi. Vẻ ngoài điển trai cũng như sự hài hước, dí dỏm của nam nghệ sĩ khiến dân tình không thể rời mắt khi xem show. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Anh Tú Atus tham gia chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, nên khán giả càng mong chờ phần thể hiện của anh hơn.

Ở tập 1, công chúng đã thấy sự “flex” bản thân đúng lúc, mang lại lợi thế cho Anh Tú. Anh cùng các đồng đội đã đưa Liên Quân 2 - “Bảnh” đến chiến thắng. Sau hơn 1 tuần phát sóng, phần trình diễn 10/10 vẫn giữ vị trí Top 10 Trending for music. Cái tên Anh Tú Atus là hot search của chương trình. Theo đó, từ khóa “Atus tại chương trình Anh trai say hi, “Anh Tú Atus”,… được tìm kiếm cao nhất ở tập 1 và tập 2. Điều này cho thấy sức hút không phải dạng vừa của nam diễn viên.

Tập 3 vừa qua, Anh Tú Atus ở trong khu vực Sỏi Đá, nhận được lời mời của Song Luân về đội của mình. Điều bất ngờ là dù ở team có điểm trung bình cá nhân không cao, nhưng nam nghệ sĩ thẳng thừng từ chối “anh Trường Sinh". Tuy nhiên sau cùng, sự lựa chọn ngẫu nhiên ở khu vực Đảo Hoang cũng đưa Anh Tú về team Song Luân. Những nghệ sĩ khác có trong team là: Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy, Tage, Captain. Hai bài hát của team thể hiện trong tuần tới là "You" và "Thi sĩ".

Nói về việc “từ chối” Song Luân trong vòng này, Anh Tú Atus cho biết mình đã quá thân thiết với đàn anh ở ngoài đời nên muốn có cơ hội làm việc cùng với các nghệ sĩ mới. Ngoài ra, ở tập 1, Song Luân cũng ở Liên quân 2 - team “Bảnh” nên cả hai đã có nhiều thời gian tập luyện. Nam chính Gặp lại chị bầu mong có nhiều trải nghiệm mới hơn ở Anh trai say hi.

“Tú không quan trọng việc thắng thua, với Tú được gặp gỡ, làm việc với các anh em đã là một may mắn. Dù kết quả có như thế nào thì mình vẫn vui vẻ. Chương trình mới lên sóng tập 3, nhưng Tú đã có nhiều trải nghiệm thú vị và học hỏi được rất nhiều điều”, anh nói thêm.