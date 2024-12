Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dẫn đầu các xu hướng tìm kiếm

Tối 13-12, Google công bố danh sách Google Year In Search 2024 - Google "Một năm tìm kiếm" tại Việt Nam.

Danh sách tìm kiếm thông tin này tại Việt Nam gồm 7 chủ đề: "Xu hướng tìm kiếm chung nổi bật nhất", "Công cụ AI", "Phim", "Du lịch", "Giải trí", "Kỹ năng" và "Cách làm".

Danh sách này phản ánh những xu hướng, thông tin mà người Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua.

Mức độ quan tâm về các công cụ AI ngày càng tăng và đa dạng. Trong dó, du lịch nội địa "lên ngôi" trong xu hướng tìm kiếm về điểm đến

Với "Xu hướng tìm kiếm chung nổi bật", thể thao chiếm ưu thế với các sự kiện quốc tế như Euro, Asian Cup, Olympics, Copa và Paralympics - phản ánh sự quan tâm lớn của người Việt đến thể thao.

Các từ khóa về biến đổi khí hậu và thiên tai như "Bão Yagi" cũng cho thấy sự chú ý đặc biệt đến môi trường sau các thảm họa.

Về "Công cụ AI", sự quan tâm đến AI ngày càng đa dạng với các công cụ nổi bật như Gemini, Viggle, và ChatGPT. Các công cụ AI về tạo video và nội dung 3D như PixVerse, Luma cũng thu hút sự chú ý, phản ánh vai trò ngày càng lớn của AI trong nền kinh tế sáng tạo.

Đối với chủ đề "Du lịch", xu hướng tìm kiếm tập trung vào các điểm đến trong nước, như Vĩnh Hy, Hội An và Cồn Sơn. Du lịch nước ngoài cũng được quan tâm với các từ khóa "Malaysia" và "Châu Âu".

Đối với chủ đề "Giải trí", tìm kiếm về concert và phim quốc tế tăng mạnh. Hai sự kiện âm nhạc Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trong nước. Phim truyền hình Hàn Quốc "Queen of Tears" giữ sức hút lớn tại Đông Nam Á, trong khi phim Việt "Mai" và "Quỷ Cẩu" gây tranh luận.

Về chủ đề "Kỹ năng", người Việt chú trọng phát triển kỹ năng mềm như lãnh đạo, đàm phán, và kỹ năng sống cho trẻ em - phản ánh nhận thức ngày càng cao về giáo dục toàn diện.

Còn với chủ đề “Cách làm”, các từ khóa như "cách làm kẹo chip chip", "cách làm căn cước công dân cho trẻ" đứng đầu, đặc biệt sau những cải cách trong đăng ký căn cước trẻ em. Xu hướng làm “túi mù” cũng gây chú ý, nhất là với giới trẻ.

Danh sách Google Year In Search 2024 - Google "Một năm tìm kiếm" tại Việt Nam