Anh Trai Say Hi: Hot nhưng không được yêu

Theo thống kê mới nhất của Spotify, đã có 11 bài hát của Anh Trai Say Hi lọt vào BXH Top 200 của nền tảng nghe nhạc này.

Một thành tích khác cũng đang diễn ra trên Top Trending Youtube, khi mà có đến 5 bài hát từ Anh Trai Say Hi lọt vào Top 20. Trong số đó, Top 1, 2, 3, 4 chia đều cho 4 bài từ công diễn mới nhất của chương trình.

Sức ảnh hưởng của Anh Trai Say Hi qua độ phủ sóng và các chỉ số là không thể bàn cãi. Chương trình không những khẳng định vị thế số 1 của nhà sản xuất trong việc tạo ra những Show Giải trí bắt trend, hiểu rõ và chiều chuộng thị hiếu của khán giả, mà còn là bàn đạp đưa những cái tên mới mẻ tiến vào "bầu trời sao" của showbiz Việt.

Nhưng để nói Anh Trai Say Hi có thành công không? Anh Trai say Hi có được lòng khán giả không? - đó lại là những câu hỏi rất khó trả lời.

Gần như không một số phát sóng nào của Anh Trai Say Hi không xuất hiện lùm xùm. Mới đây nhất, một group có độ phủ lớn với tệp khán giả giải trí đã tuyên bố từ chối duyệt đăng những thông tin về chương trình - không phải vì các anh trai dở, không phải vì các tiết mục không hay, mà bởi có quá nhiều fan seeding với lời lẽ hung hãn, vô lí, khó nghe.

Hay có thể nhận định, Anh Trai Say Hi đang là một trong những show truyền hình được bàn tán nhiều nhất năm 2024 và có những con số ấn tượng nhất, nhưng cũng là show truyền hình "không được yêu" nhất.

Đây cũng là lúc chính nhà sản xuất của Anh Trai Say Hi nên tự hỏi: Lẽ ra, Anh Trai Say Hi có thể được yêu mến hơn nếu chính ekip có cách ứng xử tinh tế hơn chăng? Và cuối cùng thì giá trị của một sản phẩm có đơn thuần chỉ đến từ những con số?

Khi đơn vị sản xuất của Anh Trai Say Hi nói rằng họ chuẩn bị có một show truyền hình mới, có thể tin rằng đó sẽ là một show thành công cả về hiệu ứng lẫn chất lượng, ít nhất là ở mùa đầu tiên. Cách họ bước vào cuộc chiến "Anh trai" hot nhất mùa hè 2024 cũng là trong tâm thế của kẻ đã được ấn định sẽ chiến thắng. Họ có thừa sự tự tin khi muốn thể hiện sức mạnh thống trị trong lĩnh vực mà mình đang là số 1.

Trong suốt nhiều năm liền khi nhắc đến lĩnh vực sản xuất show giải trí, nhà sản xuất của Anh Trai Say Hi là vua một cõi. Nhìn cách Rap Việt đè bẹp King of Rap ngay từ mùa đầu tiên, có thể thấy họ không chỉ có rất nhiều tiền để mạnh tay chơi lớn, mà họ còn rất hiểu tâm lý người xem, biết rằng mình cần phải làm gì để bắt kịp xu hướng và mang đến những món ăn thật sự hấp dẫn với khán giả đại chúng.

Nhưng với Anh Trai Say Hi, thậm chí nhiều người đã đùa rằng, có lẽ nhà sản xuất cho show lên sóng mà "quên xem ngày đẹp". Có quá nhiều những bất ổn đã xảy ra.

Ngay từ những ngày đầu tiên, ekip Anh Trai Say Hi đã khiến khán giả cảm thấy… "1000 câu hỏi vì sao" khi công bố format giống gần như 70% Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG). Điều đáng nói ở đây là, ekip Anh Trai Say Hi mạnh dạn tuyên bố format của họ 100% được tạo ra bởi người Việt, thế nhưng chương trình lại xuất hiện những chi tiết đặc trưng nhất của ATVNCG. Từ việc quy tụ hơn 30 sao nam cho đến việc chia thành các nhóm nhỏ thực hiện các công diễn theo từng vòng để tiến hành loại trừ, cho đến những chi tiết như Đấu giá bài hát và thành lập Liên minh. Thậm chí giống cả đến… cái tên - khi đều lấy concept Anh trai làm chủ đạo. Nhiều người cho rằng đây là một sự góp nhặt công khai nhưng vẫn đầy tham vọng lấn lướt khi công bố ngày ra mắt cùng thời điểm với ATVNCG. Đó là điều đầu tiên khiến khán giả trung lập cảm thấy bức xúc.

Nhưng sự bức xúc này chưa phải một vấn đề quá lớn, mọi chuyện chỉ xấu đi khi ekip Anh Trai Say Hi vướng nghi án truyền thông và seeding hạ bệ ATVNCG. Về cơ bản, việc truyền thông và seeding để thể hiện những lợi thế của mình trước đối thủ là không sai. Bản thân các bài post ẩn danh trên MXH cũng chẳng thể khẳng định được tin đồn "truyền thông bẩn". Thế nhưng, số đông cư dân mạng luôn tin vào những gì mình cảm nhận. Và trong mắt nhiều người, việc xào nấu format và tìm cách cạnh tranh với đối thủ là một hành động không đẹp, nay lại thêm nghi án "hạ bệ" đối thủ? Càng tệ hơn! Mọi mối nghi hoặc lúc này là một nhát đào sâu thêm những định kiến của khán giả với chương trình: Đã là show "cóp nhặt" lại còn seeding.

Kể từ giây phút đó, người ta có thể thấy làn gió ủng hộ Anh Trai Say Hi bắt đầu đảo chiều khi rất nhiều khán giả trung lập tuyên bố họ đứng về ATVNCG. Ban đầu, sự ác cảm dành cho Anh Trai Say Hi chỉ đến từ việc fan của hai chương trình đấu tố nhau qua lại trên mạng xã hội, nhưng nó mỗi lúc một tăng dần khi bản thân chính Anh Trai Say Hi cũng vấp phải không ít sai sót nghiêm trọng trong quá trình vận hành. Với sự căng thẳng được đẩy lên cực độ trước đó trong những cuộc tranh luận của fan hai chương trình, những sai sót này đã khiến Anh Trai Say Hi tiếp tục mất điểm trước các khán giả đại chúng.

Việc phạm sai lầm là một chuyện, nhưng cách ekip Anh Trai Say Hi xử lý những sai lầm đó và đối mặt với khán giả lại là một chuyện khiến họ còn… mất điểm hơn. Trong tất cả những cú phốt lớn mà Anh Trai Say Hi gặp phải, ekip chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi khán giả một cách chân thành hay có phát ngôn rõ ràng để giải thích sự việc một cách công tâm. Gần đây nhất, trong cuộc ồn ào giữa nhóm của Anh Tú/ Captain và ca sĩ Hoàng Dũng, ekip Anh Trai Say Hi lại tiếp tục trở thành đối tượng bị khán giả lên án mạnh mẽ khi thả trôi cho thí sinh lẫn nghệ sĩ tham gia cộng tác với mình trở thành đề tài bị công kích trên khắp các mạng xã hội. Họ giữ thái độ im lặng, để các thí sinh lẫn nhạc sĩ tự làm việc với nhau như là những va chạm cá nhân, không thuộc về phạm vi chương trình. Hoàn toàn không có một động thái nào để đứng ra bảo vệ hoặc dàn xếp - việc mà một đơn vị tổ chức sản xuất có trách nhiệm cần phải làm. Nó giống như một cách ngầm tuyên bố rằng "đó là chuyện tranh chấp cá nhân, còn chương trình chúng tôi chẳng hề liên quan?".

Sự áp đảo về số lượt xem và Top Trending bài hát có thể nói rằng Anh Trai Say Hi thật sự là một show truyền hình hấp dẫn, có chất lượng cả về mặt nội dung lẫn âm nhạc. Thế nhưng, làn sóng tiêu cực về Anh Trai Say Hi luôn là thứ lan tràn trên MXH sau mỗi tập chương trình. "Trẻ trâu, nhạt nhẽo, nông toẹt" - là những bình luận dễ thấy khi lướt một post nào đó về Anh Trai Say Hi trên social. Đặt cạnh một ATVNCG dù có chỉ số thấp hơn nhưng luôn nhận được những lời tán dương tích cực. Có thể thấy, Anh Trai Say Hi đã thua đậm về mặt hình ảnh lẫn cảm tình của khán giả trung lập.

Vậy Anh Trai Say Hi có thật sự tệ như những gì người ta đang nói?

Đầu tiên, phải làm rõ, định vị về người xem mà hai show hướng đến hoàn toàn khác nhau. Anh Trai Say Hi hướng đến người xem trẻ tuổi, thuộc thế hệ Gen Z hoặc thậm chí trẻ hơn. ATVNCG lại hướng đến đối tượng từ 25- trên 30 tuổi. Chính vì thế, Anh Trai Say Hi tập trung vào yếu tố thuần giải trí với dàn thí sinh trẻ trung và visual long lanh, đi kèm âm nhạc thật trendy, cùng những tương tác vui vẻ và hài hước. Còn ATVNCG đào sâu vào yếu tố cảm xúc, câu chuyện nhân văn của từng anh tài đã và đang đi qua đỉnh cao sự nghiệp, cùng phần âm nhạc có thể đồng cảm được với nhiều độ tuổi.

Về mặt nội dung chương trình và chất lượng âm nhạc với định hướng tạo ra boygroup trẻ trung mang màu sắc Kpop, Anh Trai Say Hi tham vọng thể hiện được tài năng của từng nghệ sĩ khi cho họ không gian để thể hiện khả năng trong việc sản xuất, làm nhạc, viết lời, dựng concept. Chương trình đầu tư dàn dựng những tiết mục công phu, bắt mắt, với phần chuyên môn âm nhạc có sự tham gia tư vấn của Justatee. Không một khán giả nào là không lẩm nhẩm "Nửng sỏn sảm si" trong suốt cả tháng trời chỉ sau một màn trình diễn của Quang Hùng MasterD, Negav, Công Dương và Nicky. Sự thành công và chất lượng về mặt âm nhạc của Anh Trai Say Hi là không thể bàn cãi.

Về nội dung, sự tương tác thú vị giữa các nam ca sĩ trong Anh Trai Say Hi cũng mang đến rất nhiều niềm vui khán giả. Ở các vòng đầu, một vài gương mặt mới có thể chưa quen và bị khớp trước áp lực phải thể hiện và gồng lên để gây ấn tượng. Nhưng khi đã quen với không khí chương trình và thiết lập những mối liên hệ thân thiết, các anh trai tạo ra một tinh thần nghịch ngợm, trẻ trung và dễ chịu. Những kiểu quăng miếng giữa các thí sinh, sự tung hứng vẫn luôn thông minh và mặn mòi của Trấn Thành… đều là điểm sáng. Nhà sản xuất thể hiện kinh nghiệm trong việc sản xuất show truyền hình thực tế khi lồng ghép được rất nhiều những thử thách nhỏ thú vị để các nghệ sĩ thể hiện được tính cách thật, song song với việc đấu trí để thể hiện sự khôn khéo mà vẫn mang đến tính giải trí cao. Hãy nhìn tập chia đội qua trò chơi boardgame được lấy cảm hứng từ Ma Sói vẫn rất viral dù không hề có một tiết mục trình diễn nào.

Tất cả những chi tiết đó đều là đặc sản trong mọi chương trình của Đất Việt, là công thức mà họ đã đúc kết sẽ đảm bảo được thành công rực rỡ. Nhưng cũng chính bởi nó là công thức, vậy nên nó không có sự độc đáo cần thiết để bứt phá. Âm nhạc, hài hước, trẻ trung - để nói đó là yếu tố tạo nên thương hiệu của Anh Trai Say Hi, nhưng để nói đó là yếu tố khiến nó trở nên đặc biệt hơn các chương trình khác của Đất Việt thì… không phải. Vẫn là những sân khấu rực rỡ, màu sắc và âm nhạc sôi động mang tính mainstream cao thường thấy ở Sóng hay The Masked Singer. Vẫn là những tiết mục trình diễn đậm chất "Rap Việt". Vẫn là kiểu quăng - thả miếng đã từng thấy ở Người Ấy Là Ai. Bạn hoàn toàn có thể xem những miếng hài ở 2 ngày 1 đêm chứ chẳng cần chờ đến Anh Trai Say Hi để thấy HIEUTHUHAI hay HURRYKNG quăng miếng với Atus và Song Luân. Và bạn cũng chẳng phải chờ đến Anh Trai Say Hi mới được thưởng thức những bài hát mới của các nghệ sĩ trong line-up, với sự tâm huyết mà họ có thể làm được cho chính những sản phẩm cá nhân hoặc đem đi thi trong bất cứ chương trình nào của Đất Việt. Hay nhưng không mới lạ. Đó là những gì mà Anh Trai Say Hi mang đến cho khán giả trong suốt hành trình của mình.

Ở chiều ngược lại, ATVNCG sở hữu line-up những gương mặt đã quen thuộc với nhiều thế hệ trong gia đình người Việt và hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình với đầy những câu chuyện sâu sắc của các nghệ sĩ từng trải. Về phần âm nhạc, ATVNCG đánh sâu vào cảm xúc khán giả khi liên tục mang đến những đề tài về tình yêu đất nước, niềm tự hào văn hóa, tình yêu gia đình... Tinh thần mà các anh tài mang đến cũng là mối quan hệ ấm áp giữa đồng nghiệp trong showbiz, sự sẻ chia kinh nghiệm giữa các thế hệ, sự giao thoa giữa những nghệ sĩ đến từ các loại hình nghệ thuật khác nhau. Việc các anh tài ở độ tuổi trên 30 cùng tham gia một chương trình khi họ đã có những thành tựu nhất định cũng khiến nội dung tổng thể của ATVNCG trở nên tích cực và chữa lành. Sự tương tác từ trong ra ngoài chương trình của các anh tài cũng cực kỳ sống động. Không hề mang tính áp lực, drama của sự cạnh tranh mà một show sống còn thường có, ATVNCG mang đến những cảm xúc rất đẹp về những người đàn ông đang đi tìm lại thanh xuân với những thử thách đáng nhớ cùng bạn bè. Điều đó tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, cộng hưởng cùng những tiết mục độc đáo và thăng hoa - đã tạo nên một ATVNCG với chiều sâu và cảm xúc khó có thể gặp ở bất cứ chương trình nào khác. Tự thân từng tiết mục, từng công diễn, từng trải nghiệm của các anh tài đã là câu chuyện mà khán giả sẽ nhắc về nó với một tình cảm đầy trân trọng và trìu mến.

Trong thời đại của những gameshow mang đậm màu drama cạnh tranh, một chương trình đầy tình yêu thương giữa con người với con người, con người với quê hương/ đất nước - dễ dàng tạo ra thiện cảm cho khán giả đại chúng. Nếu nói chất lượng về nội dung và âm nhạc của hai chương trình "Anh Trai" là tương đương nhau, thì chỉ còn yếu tố cảm xúc là thứ khiến một trong hai chương trình trở nên bứt phá và độc đáo trong mắt đại chúng. Và ATVNCG đã làm được điều đó với tất cả những điểm cộng về câu chuyện và ý nghĩa của mình.

"Cherry on top" - quả cherry trên cùng - là một cụm từ lóng nói về điểm nhấn khiến một thứ đang rất tốt có thể trở nên hoàn hảo. Một chiếc bánh kem ngon sẽ đẹp đẽ và đáng nhớ hơn khi có một quả cherry được đặt lên trên cùng.

Brand love - Tình yêu với thương hiệu trong trường hợp của hai chương trình "Anh trai" cũng chính là quả cherry mang tính quyết định tình yêu và sự trung thành của khán giả. Không chỉ cho mùa đầu tiên này, mà còn là cho cả hai ông lớn đứng đằng sau là Yeah1 và Đất Việt.

Dễ dàng thấy, về mặt chỉ số view lẫn Top trending, ATVNCG hoàn toàn thua Anh Trai Say Hi. Gần như không công diễn nào mà Anh Trai Say Hi không có tiết mục bỏ túi Top 1 Trending. Trong khi đó, ATVNCG mới có Trống Cơm đạt được thành tích này, còn lại các tiết mục đều rải rác trong Top 30.

Thế nhưng, tình cảm của khán giả dành cho ATVNCG đã đánh bay tầm quan trọng của lượt xem và Top Trending. Threads ngập tràn những bức fanfart và đoạn cut đáng yêu của Bùi Công Nam, Duy Khánh. Facebook la liệt những update về Broadcast của "đội truyền thông bẩn" Neko Lê, Tăng Phúc… Lướt một đoạn TikTok là thấy clip nghệ sĩ Tự Long và SOOBIN với Trống Cơm. Các fan kêu gọi nhau viết đúng tên các anh tài trong post để tăng lượt thảo luận, thay vì chỉ gọi các anh bằng nickname. Với khán giả, sự ủng hộ và những thảo luận tích cực về các anh tài mới là thứ quyết định "thắng thua" trong cuộc đua này.

Khi yêu, người ta có hàng vạn lý lẽ để bảo vệ. Khi ghét, họ cũng có cả vạn lý do để phủ nhận. Việc không có được brand love như ATVNCG đã tạo ra sự thiệt thòi lớn về mặt hình ảnh cho chính các thí sinh lẫn chương trình Anh Trai Say Hi. Ở thời điểm hiện tại, bất cứ ai khen Anh Trai Say Hi cũng đều bị cho là con nít - dù người đó có khẳng định mình đã… U40. Trong các bảng xếp hạng sự quan tâm của MXH, kể cả Anh Trai Say Hi có chỉ số cao hơn thì cư dân mạng đều chỉ chăm chăm thả "HAHA" và cho rằng: Say Hi được quan tâm nhiều hơn vì… nhiều phốt. Giữa làn sóng phản đối, rất nhiều người đã phải lên tiếng: Hãy ngưng vì ghét Anh Trai Say Hi mà phủ nhận nỗ lực, hạ thấp sự cố gắng của các nghệ sĩ trong line-up của chương trình.

Có thể thấy điều này ở các thảo luận về Anh Trai Say Hi trên các group lớn của Facebook - thay vì những lời ngợi khen cho tư duy âm nhạc tiệm cận với thế giới, những màn trình diễn đỉnh cao và sự tiềm năng của các thí sinh, lại tràn ngập những ý kiến cho rằng thí sinh Anh Trai Say Hi toàn thanh niên mới lớn, âm nhạc xì tin, nhố nhăng, thiếu chiều sâu. Chương trình chỉ hot nhờ chạy view và chiêu trò, chứ không phải đi lên bằng thực lực. Không cần phải là fan của chương trình cũng nhận ra đó là sự phủ nhận đầy bất công với chất lượng và sức ảnh hưởng của Anh Trai Say Hi hiện tại.

Lẽ ra, Anh Trai Say Hi có thể nhận được nhiều sự yêu mến và công nhận hơn của khán giả, thay vì việc bị chỉ trích, hay thí sinh của chương trình cũng có thể nhận được nhiều sự trân trọng hơn thay vì bị kéo vào những lùm xùm không đáng có. Việc ekip đặt mình lên trước, coi nhẹ cảm xúc và những quan điểm của khán giả đã tạo ra một khoảng cách không thể lấp đầy giữa chương trình và công chúng. Định kiến của khán giả đại chúng - vô hình chung khiến nhiều fan của chương trình cảm thấy dè dặt khi lên tiếng. Rất nhiều người có thể xem để ủng hộ nghệ sĩ, nhưng không còn muốn quảng bá hay ngợi khen chất lượng của chương trình chỉ vì những ác cảm họ đang có với các xử lý của ekip. Việc bị đánh đồng là con nít, thích chương trình bị tố đạo nhái, copy… cũng là những rào cản mà nhiều fan không muốn nhận mình là fan của chương trình.

Brand love có thể không phải yếu tố đầu tiên để xét đến thành công của một sản phẩm giải trí, nhưng nó là một yếu tố mang tính công nhận về thành quả mà cả ekip lẫn các nghệ sĩ đã bỏ ra. Việc có rất nhiều người nhắc đến chương trình của mình là một chuyện, nhưng họ nhắc đến như thế nào cũng là điều quan trọng không kém. Ekip Anh Trai Say Hi có thể tiếp tục tự hào về sự áp đảo của mình trên thị trường, họ có thể flexing thành tích bao nhiêu lần nữa cũng được, nhưng họ buộc phải nhận ra một điều: Chương trình của mình đang có tất cả nhưng thiếu đi tình yêu và sự công nhận của khán giả và truyền thông. Còn họ có coi đó là việc quan trọng mà mình cần phải chinh phục hay không - lại là câu chuyện về tầm nhìn của những người đứng đầu với di sản mà mình muốn để lại, sau tất cả những con số đến và đi rất nhanh.

Đất Việt có trong tay tất cả những show truyền hình hot nhất hiện tại. Họ đứng ở vị thế của một người thay đổi cuộc chơi trong showbiz khi có thể tạo ra xu hướng lẫn đưa những cái tên lên hàng ngôi sao. Họ nắm trong tay những con số kỷ lục cho các sản phẩm của mình. Nhưng câu chuyện tiếp theo là gì? Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục mùa 2, mùa 3 với những con số lớn hơn nữa, với những bản hit bự hơn? Hay sẽ là một show truyền hình khác như… Em Xinh chẳng hạn? Và lại tiếp tục một guồng quay với những con số và Top Trending như bao show trong quá khứ mà họ đã đạt được. Những bản nhạc nghe nhiều rồi cũng được thay thế bằng những hit mới. Nghệ sĩ đến rồi đi. Miếng hài là thứ dễ quên nhất. Những con số thì rồi cũng sẽ chỉ còn ekip nhắc đến. Anh Trai Say Hi mùa 1 cũng sẽ trôi vào lãng quên khi những sản phẩm khác mới hơn và trendy hơn được ra đời.

Có một comment trên Threads rất viral trong thời gian gần đây của fan ATVNCG. Bạn chia sẻ nôm na thế này: "Tôi sẽ nhớ mãi về mùa hè 2024, được theo dõi chương trình và đu theo các anh tài, dù là trong show hay trong các tương tác mạng xã hội. Cảm ơn ATVNCG vì đã mang đến những cảm xúc thật đẹp như thế cho các Gai con".

Vậy có chăng, đây là lúc, Đất Việt cần nghĩ đến việc đặt lên quả cherry on top cho các sản phẩm của mình hơn là việc tạo ra thật nhiều những chiếc bánh ngon nhưng luôn thiếu một cái gì đó để trở nên đáng nhớ? Ở ngôi vị số một của người thống lĩnh thị trường, phải chăng đây nên là giá trị cuối cùng, sâu xa và lâu dài mà họ nên tìm kiếm, thay vì cứ tự đẩy mình vào một guồng quay công nghiệp của những con số và Top Trending? Khán giả vẫn sẽ ăn những chiếc bánh ngon đấy nếu chúng được đặt trước mặt, nhưng để khiến họ tâm đắc ghi nhớ - lại là việc của quả cherry.

Và bất cứ khi nào cần được nhắc nhớ về brand love, hãy nhìn lại quả cherry bị thiếu đã khiến Anh Trai Say Hi không được yêu thương như thế nào.