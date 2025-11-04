“Anh Trai” buitruonglinh gây sốt, được cả Samsung chọn mặt gửi vàng

"Át chủ bài" mới của "Anh Trai Say Hi"

Sau thành công tại Live Stage 1 với sân khấu "Hermosa", buitruonglinh trở thành nhân tố sáng giá của chương trình "Anh Trai Say Hi". Vượt qua nhiều cái tên đình đám, anh chàng thành công vươn lên vị trí thứ 3 trong số 30 anh trai và còn được chọn làm đội trưởng trong Live Stage 2 của chương trình.

Nguồn ảnh: Anh Trai "Say Hi"

Dù là gương mặt mới song thành công của buitruonglinh không phải là điều quá khó đoán, nhất là khi nam ca sĩ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc và năng lực sáng tác vượt trội. Ca khúc Đường Tôi Chở Em Về ra mắt năm 2020 từng khiến TikTok bùng nổ, thu về gần 60 triệu lượt xem chỉ với lyric video chính là dấu ấn đầu tiên đưa cái tên buitruonglinh đến với đông đảo khán giả. Sau đó, hàng loạt hit lớn như Dù Cho Mai Về Sau, Em Không Khóc, Lời Tạm Biệt, Yêu Người Có Ước Mơ… giúp buitruonglinh xây dựng được tệp khán giả riêng. Đây là động lực để anh chàng thẳng tiến lên địa hạt mainstream.

Dù chưa kết thúc chương trình nhưng sự đón nhận của khán giả với các sản phẩm âm nhạc gần đây của buitruonglinh như MV Giờ Thì hay màn kết hợp cùng "Em Xinh" Juky San trong ca khúc Người Đầu Tiên đã cho thấy thành công sớm của "tân binh khủng long" này.

Sức hút từ tài năng và ngoại hình

Ở buitruonglinh hội tụ đủ mọi yếu tố của một ngôi sao, từ tài năng cho đến ngoại hình sáng sân khấu. Với chiều cao trên 1m8 cùng phong cách cuốn hút, buitruonglinh luôn nổi bật trong các phần trình diễn. Ít ai biết rằng, anh chàng đã thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia ngay từ năm 8 tuổi và hiện đang theo học song song hai chuyên ngành khó tại Nhạc viện TP.HCM là Violin và Thanh nhạc Nhạc nhẹ. Nhờ được đào tạo bài bản từ bé nên ngoài giọng hát kỹ thuật, buitruonglinh còn sử dụng thành thạo piano, guitar và violin.

Sự am hiểu văn chương và lịch sử cũng là thế mạnh lớn của buitruonglinh, thể hiện rõ nét qua ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Đây là ca khúc đã được tự hào vang lên tại Quảng trường Ba Đình trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ca khúc được viết dựa trên cảm hứng từ 4 văn kiện lịch sử quan trọng, tái hiện những mốc son chói lọi trong hành trình khẳng định và giữ vững chủ quyền của dân tộc. Ca từ hào hùng, da diết mà buitruonglinh viết ra khiến nhiều khán giả phải bất ngờ trước độ chín và tình yêu văn hoá, lịch sử dân tộc mà anh chàng gửi gắm.

Gương mặt mới được Samsung "chọn mặt gửi vàng"

Cùng với sức nóng tại Anh Trai Say Hi và thành công liên tiếp của các ca khúc mới ra mắt, buitruonglinh còn đón nhận tin vui khi được Samsung tin tưởng lựa chọn đồng hành cùng dòng điện thoại Galaxy S25 FE. Điều này không chỉ phản ánh sức hút nội tại của nam ca sĩ mà còn cho thấy sự đồng điệu giữa buitruonglinh với các giá trị mà dòng điện thoại này đang theo đuổi.

Dòng Galaxy S25 FE mà buitruonglinh đang đại diện hình ảnh sở hữu khả năng Quay Đêm Nightography Siêu Nét, một tính năng được rất nhiều tín đồ âm nhạc ưa thích. Với camera 50MP cùng Provisual Engine, tích hợp chống rung quang học OIS, Galaxy S25 FE giúp kéo gần khoảng cách giữa khán giả và thần tượng trên sân khấu, tạo ra những bức ảnh có độ sắc nét vượt trội trong điều kiện ánh sáng phức tạp hay khi ca sĩ khoe vũ đạo liên tục. Khán giả có thể ghi lại mọi khoảnh khắc đáng giá mà không cần quan tâm vị trí ngồi gần hay xa sân khấu. Thậm chí, chiếc điện thoại này còn đóng vai trò như một studio bỏ túi, giúp chỉnh sửa ảnh, lọc âm thanh video hiệu quả để đăng tải ngay trên mạng xã hội.

Danh hiệu "Concert Phone" của Galaxy S25 FE còn được củng cố qua vi xử lý mạnh mẽ, pin khủng 4900 mAh và sạc siêu nhanh 45W để người dùng "quẩy" xuyên đêm cùng thần tượng. Thiết kế mỏng nhẹ, sở hữu mặt kính mờ cao cấp chuẩn flagship và Gemini Live có khả năng giải đáp mọi thắc mắc, lên lịch trình đu concert, tư vấn trang phục… cũng là những lý do khiến buitruonglinh vô cùng yêu thích mẫu điện thoại này.

Với sự thể hiện vượt trội như hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền mơ về một concert hoành tráng có sự xuất hiện của buitruonglinh trong tương lai. Trong khoảnh khắc ý nghĩa của các ngôi sao trẻ, Galaxy S25 FE sẽ trở thành cầu nối để khán giá và thần tượng cùng sống trong không khí âm nhạc sôi động và đầy đam mê.

