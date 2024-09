Ảnh: Mưa trắng trời suốt đêm, cả thành phố Vinh ngập trong nước

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước dâng cao, gây khó khăn trong việc di chuyển của người dân (Clip: Văn Lang - VTV)

Sáng ngày 23/9, Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An thông tin, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, trong ngày 23/9, thành phố Vinh và nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do đó, khả năng ngập úng ở các đô thị vẫn có thể tiếp diễn.



Một số hình ảnh ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở TP Vinh sáng 23/9:

Ngã tư Lê Nin - Phạm Đình Toái

Đường Phạm Đình Toái nước ngập sâu

Ảnh chụp tại ngã tư Trường Chinh - Lý Thường Kiệt

Nước ngập đoạn ngã tư Ga Vinh.

Ngã tư đường 72m - Ngô Gia Tự

Đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường Quang Trung đoạn trước trụ sở Ngân hàng Vietcombank Vinh.

Ngõ 63 đường Trần Hưng Đạo nước ngập tràn vào nhà người dân.

Ngõ 2 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thuỷ ngập sâu.

Đại lộ LêNin đoạn gần Bệnh viện Đa khoa 115.

Đường Nguyễn Đức Cảnh đoạn gần Trường THCS Hưng Bình.

Liên quan đến vấn đề này, báo Tiền Phong Online cũng thông tin, Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Vinh đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Trao đổi với PV vào sáng 23/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, trước đó Sở đã có công văn hướng dẫn và yêu cầu các trường căn cứ tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn khi thời tiết có mưa lớn, ngập lụt.

Đường Dương Vân Nga xe ngập nửa bánh. Ảnh: Thành Duy

Phụ huynh vất vả đưa con đi học giữa trời mưa lớn. Ảnh: Thành Duy

Khu vực Cổng thành nước dâng cao, xe ô tô gầm cao cũng thận trọng nhích từng chút một. Ảnh: Nhật Lân

Nhiều người điều khiển xe máy phải xuống dắt bộ. Ảnh: Nhật Lân

“Trong kế hoạch của tỉnh, trong quyết định nghỉ học năm học của sở, các bản hướng dẫn trong năm học cũng như hướng dẫn phòng chống bão lụt đều đã có. Sở yêu cầu các trường căn cứ tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học, đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Trọng Hoàn nói và cho biết, hiện đang nắm thông tin từ các phòng giáo dục trên địa bàn tỉnh để có báo cáo tổng thể.