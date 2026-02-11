Ảnh hậu khốn khổ vì tình yêu, trầm cảm đến mức không lết nổi khỏi giường nay quay ngoắt 180 độ

Sau quãng thời gian dài u uất, trầm cảm, tăng cân mất kiểm soát, nàng Ảnh hậu Mã Tư Thuần đã lấy lại được nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn và thần thái tươi tắn. Ai cũng mừng thay cho Mã Tư Thuần vì dường như người đẹp này đã thoát khỏi "nốt trầm" trong quá khứ, hướng tới một năm mới 2026 tốt đẹp, bình an hơn.

Mã Tư Thuần (Ảnh: Sina).

Có thể nói rằng Mã Tư Thuần có một xuất phát điểm tuyệt vời khi chập chững bước chân vào showbiz. Cô có dì là nữ diễn viên tài năng Tưởng Văn Lệ - người sở hữu 8 cúp vàng Ảnh hậu danh giá của Cbiz, dượng là đạo diễn đình đám Cố Vệ Trường. Mẹ của Mã Tư Thuần là quản lý vàng nắm trong tay mối quan hệ sâu rộng trong giới giải trí, sẵn sàng ủng hộ hết mình sự nghiệp của con gái. Chưa kể, Mã Tư Thuần còn có được ưu thế về ngoại hình và tài năng diễn xuất trời cho, có thể nói là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Nhờ có mẹ và dì dượng dẫn dắt, Mã Tư Thuần sớm bén duyên với nghệ thuật. Khi mới 5 tuổi, cô đã có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh cùng với Tưởng Văn Lệ và trở thành sao nhí được đánh giá cao của làng giải trí Hoa ngữ. Sau khi trưởng thành, Mã Tư Thuần liên tục nhận được nhiều cơ hội ngon nghẻ - điều mà những nghệ sĩ trẻ chẳng dám mơ tới.

Mã Tư Thuần và dì Tưởng Văn Lệ (Ảnh: QQ).

Nhờ có dì Tưởng Văn Lệ, Mã Tư Thuần không thiếu phim để đóng. Cô có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những diễn viên kỳ cựu giỏi nhất giới giải trí Hoa ngữ. Đến năm 2016, tên tuổi của Mã Tư Thuần nâng lên một tầm cao mới nhờ bộ phim điện ảnh Tai Trái do Tô Hữu Bằng đạo diễn. Đặc biệt, năm 2016, Mã Tư Thuần bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi cùng bạn diễn Châu Đông Vũ lên ngôi Ảnh hậu Kim Mã nhờ bộ phim Thất Nguyệt Và An Sinh.

Những tưởng sự nghiệp của Mã Tư Thuần sẽ cực kỳ suôn sẻ và trở thành tiểu hoa đán đứng đầu nhóm 85, “out trình” đồng nghiệp cùng trang lứa thì ai dè, cô lại rơi thẳng vào vực sâu, khốn khổ vì căn bệnh trầm cảm. Nhiều người cho rằng, tâm lý mong manh, chông chênh và những tổn thương trong tình cảm đã “đánh sập” nữ diễn viên tài năng này.

Tâm lý của Mã Tư Thuần khá mong manh, nhạy cảm vì nhiều yếu tố (Ảnh: Sina).

Khi tham gia show truyền hình, Mã Tư Thuần từng tiết lộ mình là nạn nhân của bạo lực học đường với những năm tháng học cấp 2 như địa ngục. Cô thường xuyên bị chế nhạo ngoại hình, thậm chí bị gài bẫy cho uống nước trộn lẫn bột phấn và nước lau sàn. Những hành động bắt nạt đã để lại sự tổn thương sâu sắc trong lòng Mã Tư Thuần, khiến cô không muốn nhớ về quãng thời gian đó.

Theo QQ, có lẽ những tổn thương tâm lý thời nhỏ đã khiến Mã Tư Thuần trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Ngoài việc bị bắt nạt ở trường học, cô còn phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình mình. Từ nhỏ, mẹ Mã Tư Thuần đã mong con “thành rồng thành phượng”, dạy dỗ con cực kỳ nghiêm khắc, uốn nắn từ những hành động nhỏ, muốn con phải hiểu chuyện, biết khiêm nhường, không gây phiền toái cho người khác và thậm chí còn muốn “viết kịch bản” cho cuộc đời con gái.

Thế nhưng, khi Mã Tư Thuần kể về việc mình bị bạo lực học đường, bố mẹ cô lại quá chủ quan, cho rằng chỉ là trò trêu chọc giữa bạn bè cùng lớp và chẳng hề để tâm. Chính vì vậy, Mã Tư Thuần trở nên mẫn cảm, tự tin, thiếu cảm giác an toàn và không dám thể hiện suy nghĩ thật của mình.

Nữ diễn viên là nạn nhân của bạo lực học đường (Ảnh: Sina).

Ngoài ra, nữ diễn viên Tai Trái còn chịu áp lực từ chính những người thân tài giỏi của mình. Cô luôn sống dưới cái bóng của dì Tưởng Văn Lệ, dù nữ diễn viên có đoạt giải Ảnh hậu, công chúng cũng cho rằng cô không xứng đáng và Mã Tư Thuần chỉ "ăn ké" giải từ Châu Đông Vũ do cô có người dì quyền lực.

Song song với đó, việc bị người chị em thân thiết Châu Đông Vũ chơi xấu cũng khiến Mã Tư Thuần vô cùng đau khổ. Được biết, hai cô gái quen biết với nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim Thất Nguyệt Và An Sinh và nhanh chóng trở nên thân thiết, thậm chí còn công khai tuyên bố đối phương là "người tôi yêu nhất".

Tuy nhiên, khi sự nghiệp của Châu Đông Vũ phất lên cũng là khi tin đồn quan hệ của Mã Tư Thuần - Châu Đông Vũ không còn được như xưa. Cả 2 không còn xuất hiện cùng nhau, trên mạng xã hội cũng hiếm khi nhắc gì đến đối phương.

Netizen còn soi ra bằng chứng tình bạn của "song Ảnh hậu" không tốt đẹp như những gì họ thể hiện trước truyền thông như việc Châu Đông Vũ ám chỉ bạn thân lợi dụng quan hệ nên mới lên được ngôi Ảnh hậu, đồng thời body shaming Mã Tư Thuần cực gắt, không chỉ đặt biệt danh "tráng phì khoan" (từ chỉ tạng người to mập) mà còn vô tư kể rằng bạn thân của mình có rất nhiều vết rạn da trên cơ thể vì béo ngay trên sóng truyền hình.

Châu Đông Vũ từng body shaming, ám chỉ Mã Tư Thuần mua giải trên sóng truyền hình (Ảnh: QQ).

Trang 163 cho rằng, điều khiến Mã Tư Thuần tổn thương nhất là hai mối tình liên tiếp đỗ vỡ. Được biết, cô từng hẹn hò với nam diễn viên Âu Hào nhưng lại bị người hâm mộ phản đối kịch liệt. Họ chê anh không có gia thế, không xứng với nữ diễn viên nên thường xuyên mong hai người chia tay.

Thêm vào đó, Mã Tư Thuần và Âu Hào cũng có sự khác biệt về quan điểm. Trong khi nữ diễn viên khao khát muốn kết hôn trước tuổi 30 thì Âu Hào còn mải mê với sự nghiệp, chưa tính đến chuyện trăm năm. Kết quả, cặp đôi đã "đường ai nấy đi" đầy tiếc nuối và để lại những tổn thương sâu sắc trong lòng nàng Ảnh hậu họ Mã, khiến nữ diễn viên rơi vào trầm cảm, phải uống thuốc điều trị.

Mã Tư Thuần và Âu Hào (Ảnh: 163).

Mã Tư Thuần phải chịu những phản ứng phụ như việc tăng cân không thể kiểm soát. Có thời điểm, cô tăng 4 kg chỉ trong 3 ngày và nặng tới 85 kg. Điều này khiến Mã Tư Thuần phải đối mặt với sự bàn tán của công chúng. Càng tăng cân tiếng chỉ trích chê bai càng nhiều khiến Mã Tư Thuần mệt mỏi phải dùng đến thuốc, vòng tuần hoàn ác tính ấy diễn ra trong nhiều năm. Tháng 8/2020, truyền thông bắt gặp nữ diễn viên đến bệnh viện tâm thần để điều trị bệnh trầm cảm.

Mã Tư Thuần chia sẻ: "Cơ thể tôi trở nên căng cứng, chân mềm nhũn, thậm chí cả việc đứng lên cũng khó khăn, cảm giác như không còn sức lực. Tôi thở gấp liên hồi, mắt bắt đầu mờ đi". Trong giai đoạn khó khăn nhất, Mã Tư Thuần phải đối mặt với sự bất ổn về cảm xúc, lúc thì trầm mặc, không muốn nói gì, khi thì đột nhiên khóc lớn, không khống chế được bản thân. Cô chỉ muốn nhốt mình trong phòng tối, không có sức để kéo rèm ra hay lết khỏi giường lại còn mất ngủ thường xuyên khiến cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ. Cũng may, nhờ tích cực điều trị và có người thân, bạn bè ở bên, Mã Tư Thuần đã dần hồi phục.

Giai đoạn tăng cân mất kiểm soát của Mã Tư Thuần (Ảnh: 163).

Năm 2021, Mã Tư Thuần gây sốc khi công khai hẹn hò với nam ca sĩ tai tiếng Trương Triết Hiên - người từng vướng vô số scandal như hẹn hò cùng lúc nhiều người đẹp, ngủ với bạn gái người khác, có hành vi bạo lực và lời lẽ phản cảm... Mối tình mới cũng bị người hâm mộ của cô chỉ trích, người nhà phản đối nhưng nữ diễn viên chẳng để tâm, thậm chí còn bỏ dở sự nghiệp, sang Anh sống cùng bạn trai.

Mối tình giữa cặp đôi cũng chẳng được bền chặt, nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp. Có nguồn tin cho biết Trương Triết Hiên từ chối kết hôn, sinh con vì không muốn bị ràng buộc trách nhiệm hôn nhân. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn đòi tình phí từ Mã Tư Thuần nếu cô muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm này trước. Thái độ trơ trẽn, vụ lợi của bạn trai ca sĩ khiến Mã Tư Thuần rất bức xúc và đau khổ, bệnh trầm cảm từng trở nên trầm trọng hơn, nghi ngờ bản thân không xứng đáng được yêu. Tuy nhiên giờ đây, Mã Tư Thuần không bị sa đà và “nốt trầm” cảm xúc mà dần vực dậy bản thân và yêu thương mình nhiều hơn.

Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên bị phản đối tình yêu (Ảnh: QQ).

Sau 4 năm hẹn hò, Mã Tư Thuần cũng quyết định chia tay với “trai hư” nhiều lần “ăn nem ăn chả”, không chủ động làm hòa như trước kia nữa. Cô quyết tâm thay đổi bản thân, thành công giảm 25kg và có màn lột xác ngoạn mục về nhan sắc.

Hiện tại, Mã Tư Thuần đã lấy lại vóc dáng thon thả vốn có. Nữ diễn viên vẫn chăm chỉ đóng phim dù danh tiếng, địa vị đã trượt khỏi đỉnh cao, không được ưu ái giao cho vai nữ chính trong những dự án lớn. Mã Tư Thuần chấp nhận với hiện thực này. Cô thấy vui vẻ và tự tại với những gì mình đang có.

Mã Tư Thuần giảm cân thành công (Ảnh: 163).