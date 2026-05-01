Anh em Quang Dương và Bảo Dương vô địch đôi nam Mindanao Open 2026

Ngày 23/5, bộ đôi Quang Dương và Bảo Dương đã xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung đôi nam tại giải pickleball Mindanao Open 2026, sau chiến thắng đầy thuyết phục trước cặp đôi Phúc Huỳnh và Hùng Anh trong trận chung kết.

Anh em Bảo Dương - Quang Dương vô địch đôi nam (Ảnh: Wika Pickleball)

Bước vào trận đấu quyết định với quyết tâm cao độ, Quang Dương và Bảo Dương đã thể hiện một lối chơi gắn kết, chiến thuật hợp lý và bản lĩnh vững vàng ở những thời điểm then chốt. Dù phải đối đầu với một Phúc Huỳnh và Hùng Anh đầy nội lực, bộ đôi song Dương vẫn kiểm soát tốt thế trận để khép lại trận đấu sau 2 ván đấu kịch tính.

Chiến thắng này khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của hai tay vợt khi trước đó họ liên tục để thua ở giải trong nước. Chức vô địch Mindanao Open 2026 hứa hẹn sẽ là bệ phóng tâm lý quan trọng, giúp bộ đôi tiếp tục hướng tới những danh hiệu lớn hơn trong tương lai.

Trước đó, ở nội dung đơn nam, Quang Dương cùng Phúc Huỳnh đồng lên ngôi vô địch dù không đánh trận chung kết. Tranh cãi diễn ra khi Quang Dương muốn chơi bóng 48 lỗ nhưng Phúc Huỳnh không đồng ý (muốn dùng bóng 40 lỗ). Sau cùng do không giải quyết được mâu thuẫn về bóng thi đấu nên BTC đã quyết định trao chức vô địch cho cả hai tay vợt.