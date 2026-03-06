Anh dừng cấp visa du học cho 4 quốc gia

Anh tạm ngừng cấp visa du học.

Chính phủ Anh tuyên bố tạm ngừng cấp visa du học cho công dân Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan, đồng thời dừng cấp visa lao động cho người Afghanistan, trong nỗ lực hạn chế việc lợi dụng các tuyến nhập cảnh hợp pháp để xin tị nạn.

Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh số lượng sinh viên quốc tế từ các quốc gia trên nộp đơn xin tị nạn sau khi đến Anh tăng mạnh trong những năm gần đây.

Theo Bộ Nội vụ Anh, số đơn xin tị nạn từ sinh viên đến từ 4 quốc gia này đã tăng hơn 470% trong giai đoạn 2021 - 2025. Ước tính, gần 135 nghìn người xin tị nạn đã nhập cảnh vào Anh thông qua các con đường hợp pháp kể từ năm 2021, trong đó một phần lớn sử dụng visa du học.

Bộ trưởng Nội vụ Anh, bà Shabana Mahmood, nhấn mạnh nước Anh vẫn tạo điều kiện cho người nhập cư, nhưng hệ thống visa không thể bị lợi dụng như một con đường để xin tị nạn. Theo bà, động thái mới là một bước đi “chưa từng có tiền lệ” nhằm ngăn chặn việc lạm dụng chính sách thị thực.

Theo Bộ Nội vụ, mặc dù số đơn xin tị nạn của sinh viên đã giảm khoảng 20% trong năm 2025, nhưng những người nhập cảnh bằng visa du học vẫn chiếm khoảng 13% tổng số đơn đang được xử lý trong hệ thống tị nạn. Điều này khiến chính phủ cho rằng cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn để kiểm soát tình hình.