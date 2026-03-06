Cảnh trật tự hiếm thấy vào giờ cao điểm tại số 1 Đại Cồ Việt

Ở những ngôi trường đông sinh viên, cảnh tượng quen thuộc vào giờ cao điểm thường là dòng người vội vã, xe cộ chen chúc, ai cũng muốn nhanh chóng gửi xe rồi vào lớp hoặc ra về. Thế nhưng đôi khi, chỉ cần một chi tiết rất nhỏ cũng đủ khiến người ta phải dừng lại và chú ý.

Mới đây, một bài đăng trên fanpage của Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người khi ghi lại hình ảnh sinh viên xếp hàng ngay ngắn tại khu vực gửi xe trong trường. Không chen lấn, không vội vã, từng hàng xe nối nhau trật tự chờ đến lượt, khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng không phải lúc nào cũng có thể bắt gặp được.

Theo chia sẻ từ bài đăng, đây là một hình ảnh quen thuộc nhưng đáng trân trọng trong đời sống sinh viên tại trường. Sự kiên nhẫn, ý thức và tinh thần tôn trọng quy định chung đã tạo nên một nét đẹp nhỏ nhưng rất đáng ghi nhận.

Bài viết mô tả: "Một khoảnh khắc đẹp đã được ghi lại tại điểm gửi xe quen thuộc. Không chen lấn, không ồn ào, chỉ có những hàng ngay ngắn và sự kiên nhẫn. Các bạn sinh viên Bách khoa hôm nay đã chứng minh rằng: Người Bách khoa không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn ‘chuyên nghiệp’ từ những điều nhỏ nhất. Xếp hàng chính là ‘xếp’ cái tâm, là thước đo của sự văn minh. Cảm ơn các bạn đã cùng nhau lan tỏa nét đẹp này!".

(Ảnh: Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Hình ảnh được ghi lại từ trên cao cho thấy từng hàng xe máy kéo dài thành dòng gọn gàng giữa hai tòa nhà trong khuôn viên trường. Không khí khá trật tự, ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Chính sự ngay ngắn ấy khiến nhiều người xem phải thừa nhận rằng đôi khi, văn minh lại đến từ những hành động rất nhỏ.

Nhắc đến địa chỉ số 1 Đại Cồ Việt, người ta thường nghĩ ngay đến một ngôi trường kỹ thuật hàng đầu với áp lực học tập khủng khiếp, những kỳ thi "cân não" và những gương mặt sinh viên đôi khi trông có vẻ khô khan vì mải mê với những con số hay thuật toán. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài bận rộn đó lại là một cộng đồng sinh viên được rèn luyện tính kỷ luật cực kỳ cao. Tại Bách khoa, "chất kỹ thuật" không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn thấm sâu vào lối sống ngăn nắp, khoa học và tinh thần thượng tôn quy tắc.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều phản hồi tích cực cho hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này. Đa số ý kiến cho rằng ở những nơi hàng nghìn người cùng sinh hoạt mỗi ngày, giữ được trật tự như thế này không hề dễ dàng và nói lên rất nhiều về ý thức của một cộng đồng.

- Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng ở những nơi đông người, giữ được trật tự như thế này không hề dễ.

- Những hành động nhỏ như vậy lại nói lên rất nhiều về ý thức của một cộng đồng.

- Đúng chất Bách khoa, làm gì cũng có hàng có lối.

- Thật sự, cứ chen lấn thì cũng lấy xe được nhanh hơn đâu, cứ ngoan ngoãn xếp hàng vừa văn minh vừa tiện cho tất cả mọi người.

Có thể thấy, văn minh đôi khi không nằm ở những hành động lớn lao hay những khẩu hiệu hoành tráng mà bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ. Việc xếp hàng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đến lượt hay đơn giản là tôn trọng không gian chung tưởng chừng như là những quy tắc rất cơ bản, nhưng khi được thực hiện một cách tự nhiên và đồng loạt, chúng lại tạo nên một bầu không khí dễ chịu cho cả một cộng đồng.

Trong môi trường đông đúc như trường đại học, nơi hàng nghìn sinh viên cùng sinh hoạt và di chuyển mỗi ngày, những hành động nhỏ như vậy càng trở nên ý nghĩa, bởi chúng giúp mọi thứ vận hành trật tự và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.