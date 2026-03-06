Cách Vương phi Kate bù đắp cho các con khi lỡ giờ đón hóa ra cũng giống hệt nhiều bà mẹ Việt Nam!

Để xoa dịu "sự áy náy của một người mẹ", cô đã chọn một cách rất mộc mạc và tinh tế: Tự tay chọn những món đồ ngọt truyền thống của người Ấn Độ để mang về cho ba nhóc tỳ Hoàng gia. Câu chuyện nhỏ này không chỉ tiết lộ khoảnh khắc đời thường ấm áp của gia đình xứ Wales mà còn mang đến sự đồng cảm sâu sắc cho rất nhiều chị em công sở.

Sự áy náy đáng yêu của người mẹ Hoàng gia và cách bù đắp quen thuộc

Dù bận rộn với vô số lịch trình, Vương phi Kate luôn cố gắng sắp xếp để có mặt tại cổng trường Lambrook mỗi buổi chiều đón Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Tuy nhiên, trong những dịp hiếm hoi khối lượng công việc quá tải khiến cô không thể về kịp giờ tan tầm, Kate cũng trải qua cảm giác chạnh lòng và áy náy hệt như bao người mẹ khác.

Để bù đắp cho các con, cô thường giữ thói quen mang về nhà một vài món ăn vặt đặc biệt. Điều này rất giống với hình ảnh những bà mẹ công sở tại Việt Nam, trên đường đi làm về muộn thường nán lại tạt qua tiệm bánh quen hay mua chút chè ngọt để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của con trẻ ở nhà chờ đợi. Trong chuyến công tác tới thành phố Leicester, món quà được Vương phi lựa chọn lại mang một hương vị Á Đông đầy thú vị.

Chuyến thăm khu phố sầm uất và trải nghiệm ẩm thực mộc mạc

Dành trọn một ngày tại Leicester để tôn vinh nét văn hóa và cộng đồng người Anh gốc Ấn sôi động ngay sau Lễ hội sắc màu Holi, Vương phi xứ Wales đã xuất hiện thanh lịch trong bộ trang phục màu trắng - tông màu truyền thống thường được mặc trong dịp lễ này.

Cô thong thả dạo bước dọc theo "Dặm Vàng" (Golden Mile) trên con đường Belgrave trứ danh, nơi hội tụ hàng loạt cửa hiệu đồ trang sức, những dải lụa sari rực rỡ và các nhà hàng mang đậm bản sắc Nam Á. Khi ghé thăm Bobby's - một nhà hàng nổi tiếng với sự kết hợp giữa di sản ẩm thực Ấn Độ và nét phá cách hiện đại, Kate đã vui vẻ thưởng thức một tách trà chai mộc mạc, cô tinh tế yêu cầu không thêm đường mà chỉ pha một chút sữa, kèm theo đó là món đậu gà mặn đặc trưng. Sự giản dị trong cách thưởng thức ẩm thực của Vương phi khiến những người có mặt đều cảm thấy vô cùng gần gũi.

Hộp kẹo ngọt ngào gói trọn tình yêu thương dành cho tổ ấm

Trước khi rời đi, ánh mắt của người mẹ ba con đã dừng lại ở quầy đồ ăn thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tủ bánh kẹo "mithai" truyền thống của Ấn Độ. Vừa nhìn thấy những món tráng miệng hấp dẫn, Kate đã không giấu được sự thích thú và thốt lên: "Ôi trời, trông ngon quá đi mất!".

Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, cô quyết định chọn một loại kẹo làm từ quả sung, một món đặc sản từ hạt điều kết hợp với nhụy hoa nghệ tây (saffron) đắt đỏ để mang về cho ba nhóc tỳ. Không quên sở thích của chồng, Vương phi còn ân cần dặn dò nhân viên lấy thêm "một chiếc có vị chocolate" dành riêng cho Thân vương William.

Đáng chú ý, khi nhân viên thu ngân cẩn thận hỏi lại xem gia đình có ai bị dị ứng với các loại hạt hay không, Kate đã nhanh chóng và tự tin xác nhận các thành viên đều có thể thoải mái thưởng thức. Hành động tự tay chọn lựa từng hương vị, nắm rõ sở thích và cả tình trạng sức khỏe của chồng con cho thấy phía sau những bộ cánh lộng lẫy, Vương phi Kate vẫn luôn là một người vợ, người mẹ chu toàn, luôn hướng trái tim về tổ ấm nhỏ của mình.