Ảnh cưới của cặp đôi bằng tuổi, vừa tậu penthouse 11 tỷ ở TP.HCM

Mới đây, Hà My chính thức hé mở một phần bộ ảnh cưới đẹp mãn nhãn cùng bạn trai vừa được "thăng chức" thành hôn phu vào tháng 11 năm ngoái.



Trong loạt ảnh được chia sẻ trên TikTok và Instagram, cô dâu Hà My diện váy trắng tinh khôi, đeo trang sức tối giản, tay trong tay cùng chú rể Trí Thịt Bòa điển trai mặc suit xám. Bộ ảnh cưới được cặp đôi thực hiện tại Đà Lạt.

Những người yêu mến Trí Thịt Bòa - Hà My gửi lời chúc mừng kèm bình luận xuýt xoa: "Quá nhiều sự xinh đẹp!", "Hi vọng các bạn gái đều tìm được người nhìn mình như Trí nhìn My", "Đợi cô ấy đăng hình cưới mòn mỏi mà sao đăng có 3 tấm thế này?"...

Cặp đôi Trí Thịt Bòa - Hà My chia sẻ hình ảnh cưới.

Hình ảnh được chia sẻ trên Instagram của Hà My.

Đẹp như cổ tích

Ánh mắt cặp đôi trao khiến dân mạng đứng ngồi không yên

Trí Thịt Bòa (hay còn được biết đến là Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) là những nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng. Trí nổi lên từ năm 2020 trên TikTok với tài nấu ăn cực khéo, thường chia sẻ các tips hay dành cho dân tập gym. Sở hữu ngoại hình điển trai, anh luôn nhận được những bình luận tò mò về danh tính bạn gái, cho đến khi chính thức công khai người yêu vào tháng 1/2022. Người ấy của Trí Thịt Boà là hot girl Hà My.

Cả hai bắt đầu xuất hiện chung nhiều hơn, công khai chuyện tình yêu ơi, cầu hôn và mới đây còn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi "tậu" tổ ấm là căn penthouse 11 tỷ.

Tất tần tật hành trình ấy đều được dân mạng dõi theo sát sao và nhấn like "mỏi tay". Một phần vì cả hai đều không muốn giấu giếm, phần vì họ luôn thành công truyền tải năng lượng tích cực đến người theo dõi bằng khoảnh khắc đời thường bên nhau.

Nói đến quyết định "về chung một nhà", Trí chia sẻ: "Một ngày đẹp trời thức dậy và Trí muốn cầu hôn thôi. Mình cũng không biết nói sao nữa nhưng ngày đó cảm thấy rất là vui và tự nhiên thấy rằng "tới lúc rồi." Động lực ngỏ lời cầu hôn của anh không hề hoa mỹ nhưng lại khiến Hà My xúc động, và đó cũng là lý do cặp đôi được người người, nhà nhà yêu thích nhờ sự chân thật, đời thường của mình.

Hình ảnh đời thường đáng yêu của cặp đôi

Cặp đôi dự định sẽ tổ chức hai đám cưới - một buổi lễ thân mật cho hai bên gia đình vào tháng 12/2024, và một buổi lễ để bạn bè cùng chung vui vào tháng giêng năm 2025.

