Trí Thịt Bòa và Hà My - khi Thạc sĩ điển trai mê tiểu thư khó tính: Gặp gì khó khăn đều hỏi “em ơi cái này có đúng không?”

Không phải “Hi em” hay một vài lời tán tỉnh nào đó, để bắt đầu một mối quan hệ đôi khi chỉ cần nhấn Follow rồi lại Unfollow.

Đó cũng chính là cách để đưa Trí Thịt Bòa (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) đến với nhau, yêu nhau và giờ đã trở thành những vị hôn thê, hôn phu của nhau. Cả hai biết nhau từ lâu, có những người bạn chung nhưng phải nhờ “cái cớ” đó mới thành đôi.

Nhân dịp Valentine của năm 2024, Trí Thịt Bòa và Hà My sẽ cùng nhau kể về câu chuyện tình yêu của mình một cách mộc mạc, chân thật nhất và cũng “nhây” nhất.

Một tiểu thư xinh xắn, giỏi giang khi yêu sẽ như thế nào? Và một anh chàng thạc sĩ thích nấu ăn, luôn nghiêm túc trên MXH trong mắt vợ sắp cưới sẽ ra sao? Tất cả đều được bật mí dưới đây!

Trí Thịt Bòa và Hà My

Không muốn yêu kiểu phải núp trong xe, đội mũ đi uống trà sữa

Chào Trí và Hà My,

Nếu hai bạn phải list ra 5 điều đầu tiên đáng nhớ về nhau, hai bạn sẽ nói gì?

Hà My: Ấn tượng đầu tiên của mình là Trí rất cao, khổng lồ, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân rất đẹp trai. Điểm thứ 2 là ăn siêu nhiều, lần đầu tiên My thấy một người có thể ăn đến 2 tô phở to.

Trí Phan: My rất trắng, đẹp, ngoài đời xinh lắm. My nói chuyện rất nhẹ nhàng nên đôi khi Trí không nghe rõ, phải kêu My nói lớn tiếng hơn một chút.

Hình như My là người chủ động trước trong mối quan hệ này?

Hà My: Mình chỉ chủ động follow thôi, còn lại là Trí.

Trí Phan: Việc follow mình phải khẳng định lại là My follow rồi unfollow mà Trí không biết. Sau đó My nhắn cho mình xin lỗi vì lỡ làm vậy. Sau đó khi đã tốt nghiệp thạc sĩ, Trí mới bắt đầu chủ động “tấn công” ngược lại.

Hà My: Trí cũng hay chọc mình đó là cái cớ lắm. Nhưng hồi đó mình bị trượt tay thật nên lỡ unfollow. Sau đó mình có follow lại, mà sợ rằng đăng ảnh mới sẽ hiện lên trang đầu của anh ấy nên đã chủ động nhắn tin trước để giải thích cho lịch sự.

“Điều mà em thích và ngưỡng mộ mối quan hệ của hai anh chị đó là cả 2 hai người đều có một lượng traffic trên social mà cả 2 đều công khai mà không ngại fan hay follower của mình”.

Một fan của 2 bạn đã bình luận thế này. 2 bạn nghĩ sao về chuyện người nổi tiếng nên hay không nên công khai chuyện tình yêu?

Trí Phan: Trí từng đọc qua nhiều người nổi tiếng bên nước ngoài họ không muốn công khai vì muốn cuộc sống được riêng tư. Còn mình thấy việc này đôi khi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mình nên từ ban đầu mình cũng muốn giới thiệu bạn gái đến cho mọi người luôn.

Mình thấy điều này thoải mái hơn, không cần phải núp trong xe hay ở nhà hoài. Mình muốn sống một cuộc sống rất bình thường. Đi uống trà sữa cũng không phải đội nón hay che mặt gì hết.

Hà My: Mình cũng không thể nói nên hay không nên vì sẽ tùy vào quan điểm mỗi người. Nhưng là một người thích “đu couple” nên mình thấy việc công khai có thêm nhiều cặp đôi thì sẽ càng vui hơn thôi.

Việc công khai có khiến 2 bạn trở nên áp lực hơn không? Chẳng hạn như lên mạng lúc nào cũng phải thật yêu nhau, trong khi chuyện tình yêu thì… ắt hẳn sẽ có đủ cung bậc cảm xúc?

Hà My: Thực ra là không. Càng công khai mình lại có thêm nhiều bạn fan hơn, các bạn đều rất dễ thương. Thậm chí còn có nhiều bạn đang là fan của Trí mà sau khi công khai còn nhắn cho mình nói là: “Em là fan của chị thay vì anh Trí mất rồi”.

Trí Phan: Mình hoàn toàn đồng ý với điều này.

Hà My: Với lại chúng mình cũng chỉ đăng một phần nhỏ về cuộc sống, đúng là chỉ nên đăng những khoảnh khắc vui vẻ vì muốn truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người. Mà thực tế chúng mình cũng rất ít khi cãi nhau nên cũng không có gì tiêu cực để thể hiện ra bên ngoài.

Vậy từ lúc bắt đầu mối quan hệ, cả hai chưa từng có mâu thuẫn nào?

Hà My: Chúng mình không có buổi cãi nhau nào lớn. Chưa bao giờ.

Trí Phan: Không có cái nào lớn hết trơn.

Hà My: Chỉ có giận “nhảm nhảm” chắc 1, 2 lần.

Có một lần Trí là người sai nhưng lại giận, mình cứ để vậy. Sau đó, mình mới ngồi giải thích rằng tại sao anh là người sai. Và Trí nhận ra mình không đúng và xin lỗi mình. Mình sẽ theo kiểu nhẹ nhàng giải thích hơn. Vì càng giận dỗi, làm quá lên cũng không giải quyết được gì hết.

Khoảnh khắc nào khiến Trí nhận ra muốn lấy cô gái bên cạnh mình làm vợ?

Trí Phan: Một ngày đẹp trời thức dậy và Trí muốn cầu hôn thôi. Mình cũng không biết nói sao nữa nhưng ngày đó cảm thấy rất là vui và tự nhiên thấy rằng “tới lúc rồi”. Chỉ vậy thôi. Sau đó mình dành cả ngày để lên kế hoạch cầu hôn Hà My.

Hà My: * rưng rưng xúc động *

Trí Phan: Ngày đó mình “canh” Hà My đi làm, rồi mình lên Facebook để tạo nhóm, mời mọi người vào bàn bạc kế hoạch chung. Mình biết cô ấy thích ăn gì, muốn cầu hôn ở đâu nên chỉ lên kế hoạch đúng 1 ngày thôi.

Trong suốt quá trình đó, My có nhận ra điều gì không?

Hà My: Mình không bao giờ nhìn lên cao nhưng bỗng hôm đó lại thấy hộp giày màu đỏ trên tủ bỗng hơi lộ ra ngoài. Nhưng mình lại nghĩ chắc không phải đâu, với lại cũng cao quá, sẽ phải bắc ghế lên xem nên mình kệ luôn. Cuối cùng sau khi cầu hôn, mình mới hỏi anh giấu nhẫn ở đâu, thì chính là ở đó.

Trí Phan: Hên. Quá hên! Mình cũng vô tình thôi. My có kể cũng nghi nhiều chỗ khác và cũng đã đi kiểm tra rồi. Mà mình biết khi để ở một nơi rất cao cô ấy cũng sẽ ngại để đi tìm vì nó quá cầu kỳ, nên là mình thành công.

Hà My: Với thật ra mình cũng không biết điều này sẽ đến khi nào. My là một người khó tính, nhẫn cầu hôn mình cũng tự chọn, mình cũng đã gửi riêng cho anh rằng thích một cái nhẫn như vậy.

Con gái thì nói muốn kiếm chồng giống hình tượng như bố, con trai lại muốn cưới vợ theo hình mẫu giống mẹ mình. Cách yêu cũng như tư duy trong hôn nhân của 2 bạn có phần nào ảnh hưởng từ gia đình không?

Trí Phan: Tính Hà My không giống mẹ của Trí. Khi mình muốn tìm một người vợ, chỉ muốn tìm người hợp với mình, hiểu mình và cả những tính xấu của mình. Cho nên Hà My có thể giúp mình những điều đó để cả hai sẽ cùng nhau tốt lên.

Hà My: Mình rất may mắn khi sống trong một gia đình hạnh phúc. Sau này, khi đã quen rất lâu rồi, đính hôn rồi My mới nhận thấy tính Trí khá giống tính ba mình. Cả hai đều rất vui tính, “nhây” mà rất quan tâm đến vợ con. Nên mình thấy anh rất giống với bố mình.

Trí Phan: Mẹ Hà My cũng thừa nhận điều này luôn. Mẹ hay nói cha con rất giống nhau, con rể y chang bố vợ.

“Ít khi My sai lắm. Nhiều lúc mình tưởng mình đúng thật, nhưng My lại đúng hơn”

Từ khi mới hẹn hò, đến yêu sâu đậm và hiện tại đã là vợ - chồng sắp cưới. Đối phương thay đổi như thế nào trong mắt hai bạn?

Hà My: Trước đó Trí là một người chỉ làm theo ý kiến của mình, bỏ ngoài tai những lời khuyên của người khác. Nhưng sau này Trí bắt đầu biết lắng nghe nhiều hơn, mình nói gì anh cũng sẽ nghe và phân tích xem ý kiến này có phù hợp hơn không để làm theo. Đó là thay đổi mà My thấy lớn nhất.

Trí Phan: Mình cũng nói thật là My… đúng hoài luôn. Ít khi My sai lắm. Nhiều lúc mình tưởng mình đúng thật, nhưng My lại đúng hơn nữa nên ý kiến của cô ấy sẽ luôn là tốt nhất. Mỗi lần mình gặp khó khăn gì, mình sẽ hỏi vợ trước: “Em ơi cái này có đúng không, cái này nên sao”, tất cả đều sẽ dựa vào ý kiến của My.

Từ lúc gặp nhau, cô ấy nhường mình khá nhiều. My để cho mình trải nghiệm hết những gì đã xảy ra, để cho mình thấy mình sai rồi mới chỉnh sửa. Nên nói về sự thay đổi mình thấy không có gì quá nhiều, từ ban đầu mình đã thấy My quá hợp với mình luôn.

Trí nghe My dường như 100% vậy còn về chuyện tiền bạc, liệu có phải “tiền của Trí là tiền của My” không?

Trí Phan: Đúng rồi!

Hà My: (Cười) Nhưng tiền của My cũng là tiền của Trí. Chúng mình tạo chung một tài khoản.

Hỏi riêng Trí, nếu một ngày nào đó thấy số tài khoản trừ kha khá nhiều khi My mua quá nhiều đồ hiệu, mỹ phẩm,... phản ứng của bạn thế nào?

Trí Phan: Mình không thấy có vấn đề gì hết. Vì khi mua sắm My rất là vui. Mà vợ vui là đời vui và mình cũng sẽ vui.

Hai bạn nghĩ sao nếu nửa kia có “quỹ đen”?

Hà My: Nếu Trí có quỹ đen, mình sẽ hỏi lý do. Thường chúng mình cũng không ai kiểm tra xem người kia dùng gì trong tài khoản chung. Nên nếu để có quỹ đen, chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ. Mình hy vọng là lý do sẽ chính đáng để có quỹ đen.

Trí Phan: Nhưng mà không có nha, tiền là từ tài khoản chung thôi à.

Thời điểm nào hai bạn quyết định sống chung?

Hà My: Sau khi bọn mình đính hôn đã quyết định dọn về sống chung. Và chúng mình vừa có một tổ ấm riêng, một ngôi nhà mới.

Dính nhau gần như 24/7, liệu có dễ chán?

Hà My: Mình nghĩ là không đâu. Chúng mình rất hợp tính nhau nên làm việc chung sẽ luôn tạo ra niềm vui. Khi nào không thấy anh ấy, mình cũng cảm thấy buồn và đều nhắn: “Khi nào anh đi tập gym về, để nấu ăn chung với em”. Nói chung lúc nào cũng đợi nhau để cùng làm hết mọi thứ.

Trí và My có thể bật mí một chút về dự định đám cưới không? Hẳn cả hai đều đã có những ý tưởng về đám cưới trong mơ?

Hà My: Ồ, thực ra cô dâu thường sẽ là người lo lắng cho đám cưới nhiều hơn nhưng trong trường hợp này thì là Trí.

Trí Phan: Tháng 12 năm nay, chúng mình sẽ tổ chức một đám cưới để hai bên gia đình, bố mẹ có thể mời khách tới dự. Tiếp theo đó vào tháng giêng năm 2025, chúng mình sẽ tổ chức thêm một buổi lễ, tiệc cho bạn bè của hai đứa.

Cũng sắp 14/2, mọi năm khi còn là người yêu hai bạn sẽ làm điều đặc biệt nào cho dịp lễ tình nhân?

Hà My: Chúng mình có điểm chung là thích thưởng thức những nhà hàng lạ. Nên mỗi năm 14/2 đều chọn một nhà hàng fine dinning mới để cùng nhau trải nghiệm.

Trí Phan: Và đi mua sắm nữa.

Còn năm nay thì sao, “vị hôn phu” và “vị hôn thê” của nhau sẽ “bày trò” gì thật đáng nhớ đây?

Trí Phan: Cũng y chang như vậy thôi nè!

Hà My: Phải có gì đó bất ngờ hơn chứ nhỉ? (Cười)

Trí Phan: Khó quá ha, cho Trí suy nghĩ thêm đi (Cười).

Cảm ơn những chia sẻ của Trí Thịt Bòa và Hà My!