Trí Thịt Bòa cầu hôn bất ngờ, bạn gái tiểu thư hạnh phúc đến bật khóc

Tối ngày 11/11, bạn gái Trí Thịt Bòa - Hà My bất ngờ đăng bài thông báo được cầu hôn thành công: "Năm nay săn deal được anh chồng lời quá", và dòng chia sẻ không giấu nổi xúc động trên story: "Of course it's a yes, thank you for making me the happiest girl ever, I love you" (tất nhiên là em đồng ý, cảm ơn vì luôn khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất, em yêu anh).

Theo đó, trong ngày "lễ độc thân" năm nay cô nàng nhận về lời cầu hôn ngọt ngào từ Trí Thịt Bòa với sự sắp xếp vô cùng chỉn chu: Toàn bộ background cầu hôn được decor màu hồng công chúa, có sự góp mặt của đông đảo bạn bè như Rich kid Chloe Nguyễn và hội bạn thân lâu năm, bữa tiệc tối ấm áp và đầy xúc động,... Cả hai nhận về rất nhiều lời chúc mừng từ người theo dõi "đẹp đôi quá thể", "chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nhé", "chúc mừng chị bé, khi nào có thiệp cưới nhớ báo tụi em luôn nha!"

Hình ảnh cầu hôn ngọt ngào của Trí Thịt Boà và Hà My

Hà My vô cùng xúc động trước lời cầu hôn của bạn trai

Rich kid Chloe Nguyễn và dàn bạn thân lâu năm góp mặt trong buổi cầu hôn đều gửi đến cặp đôi lời chúc mừng

Trí Thịt Bòa là content creator Trí Phan (SN 1997) có hơn 2,1 triệu người theo dõi. Nội dung được cập nhật nhiều nhất trên mạng xã hội của anh chàng là về tập luyện thể thao và ăn uống khoa học. Bạn gái Hà My cũng là gương mặt có tiếng trên Instagram khi sở hữu 134k người theo dõi, thường xuyên góp mặt trong các video lọt xu hướng của Trí Thịt Bòa.

Hà My từng du học ở Mỹ và có mối quan hệ gắn bó với một số gương mặt nổi tiếng trong hội con nhà giàu Việt. Thêm vào đó, vì sở hữu gương mặt khả ái, nét dễ thương và phong cách nhẹ nhàng sang chảnh, CĐM ưu ái gọi bạn gái Trí Thịt Bòa là "tiểu thư", "công chúa".

Cặp đôi từng chia sẻ về chuyện tình cảm, rằng cả hai đã gặp nhau lần đầu vào 4 năm trước, nhưng không nói chuyện và chú ý đến đối phương. Chính thức có cuộc trò chuyện đầu tiên qua một buổi livestream vào tháng 7/2021, và bất ngờ hơn thì sau đó My là người chủ động với mối quan hệ này. Trí và My đã có khoảng thời gian yêu nhau khá ngọt ngào nên màn cầu hôn này được fan dự đoán là sớm muộn gì cũng có thôi.

Trước đó, Hà My và Trí đã đăng bài làm mẫu ảnh cưới và được dân tình hết mực ủng hộ vì sự đẹp đôi!

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi quen nhau

Ảnh: IGNV