Trí Thịt Boà và Hà My chi hơn 11 tỷ mua penthouse rồi đập sửa lại: Nhà 3 tầng nhưng mỗi thứ chỉ có một!

Chỉ mới mua nhà hơn 4 tháng nhưng căn penthouse 3 tầng của Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) đã chiếm sóng MXH và khiến dân tình tò mò phải biết!

Không ngại công khai bỏ 11,2 tỷ đồng để tậu penthouse và chi hơn 2 tỷ để làm nội thất, nhưng cách cặp đôi thiết kế không gian sống của mình lại khiến netizen có chút thắc mắc: Sao nhìn qua nhà cảm giác cứ tù túng ấy nhỉ? Có ai thấy đắt mà chẳng đẹp không?

Một mặt thẳng thắn về tiền bạc, mặt khác Trí Thịt Boà và Hà My cũng thoải mái đáp lại những góp ý của dân tình. Thậm chí những câu hỏi khó như "Trí và My làm gì mà giàu thế?", "Còn trẻ vậy thì tiền đâu mà tậu penthouse?", "Chắc gia đình phải giàu lắm?",... cũng đã được cặp đôi chia sẻ tất tần tật trong lần house tour này.

Cùng xem house tour và nghe Trí - My kể chuyện mua nhà của mình nhé!

Cùng xem house tour và nghe Trí - My kể chuyện mua nhà của mình nhé!

Nhà này đẹp thế special x Trí Thịt Boà và Hà My Penthouse 3 tầng, tổng diện tích 242m2, được mua tháng 11/2023. Công năng bao gồm: 1 phòng bếp và phòng ăn chung có diện tích lớn, 1 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chính, 1 phòng gym và 1 phòng studio nhỏ. Căn nhà do Hà My thiết kế chính, phong cách hiện đại và đơn giản, lấy tone xám đậm làm màu chủ đạo. Quá trình thi công và hoàn thiện chỉ vỏn vẹn 1 tháng.

Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) - Chủ nhân căn penthouse màu xám khiến dân tình tò mò trên MXH

Đáp trả bình luận “nhà đắt tiền mà trông tù túng vì toàn màu xám”

Bước vào không gian sống của Trí và My, điều đầu tiên đập vào mắt chính là tone xám đậm bao phủ toàn bộ căn penthouse, đây là màu sắc yêu thích nhất của cặp đôi. Gia chủ nhấn nhá bằng một vài món đồ nội thất sáng màu để cân bằng lại tổng thể.

Tone xám đậm bao phủ toàn bộ căn penthouse

Chỉ mất hơn 1 tháng thi công, căn nhà của Trí và My đã hoàn thành: Từ việc sơn sửa và lên ý tưởng thiết kế đến thi công và lắp đặt nội thất. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn nhưng chỉn chu đến từng chi tiết. Cặp đôi cũng tiết lộ phần lớn do ba của Hà My giám sát nên mới đẩy nhanh tốc độ làm nhà và đáp ứng được đầy đủ công năng khi sử dụng.

Không gian bếp là nơi Trí yêu thích nhất và không tiếc tiền đầu tư nội thất xịn sò. Toàn bộ nội thất trong bếp đều là mặt nhám để phục vụ cho công việc quay phim. Vì penthouse có trần khá thấp, cặp đôi quyết định thay máy lạnh âm trần bằng máy lạnh thông thường và giấu hết vào tủ để nâng trần nhà cao thêm 30cm, làm cho không gian thoáng hơn.

Cách bố trí nội thất trong bếp của gia chủ có tính liên kết chặt chẽ: Như việc tận dụng tối đa các loại tủ âm tường để giấu hết đồ đạc vào trong; Thiết kế tủ tiện ích kèm theo các ổ điện, vừa đựng các máy móc nấu ăn như nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố,... vừa có thể chế biến một số món ăn ngay trong chiếc tủ này; Tận dụng góc tường 90 độ để tăng diện tích chứa các nguyên liệu nấu ăn không khác gì siêu thị mini; Đầu tư hẳn 2 bếp từ, khi nấu ăn cùng nhau rất tiện,...

Không gian bếp là nơi Trí yêu thích nhất và không tiếc tiền đầu tư nội thất xịn sò

Và điều khiến cặp đôi ưng ý nhất chính là đã kiếm ra được đá bếp nhám để làm một chiếc đảo bếp cực xịn. Ngay tại đảo bếp, Hà My còn thiết kế thêm 1 chiếc bàn ăn không chân, sử dụng ¼ góc bếp để liên kết làm trụ, tạo thành một chiếc "bàn ăn bay" trông khá thú vị.

Nếu như tầng 1 được sử dụng hoàn toàn làm bếp và bàn ăn, thì tầng 2 được tận dụng tối đa để làm phòng ngủ master, kèm theo đó là phòng sinh hoạt chung và khu vực làm việc. Đây cũng là một điểm đặc biệt trong penthouse của Trí và My, khi chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ. Gia chủ cho biết, quan trọng nhất là công năng phù hợp, không cần bày vẽ nhiều phòng để tốn diện tích.

Trí chia sẻ: “Trước đây khi ở nhà thuê có 2 phòng ngủ nhưng mình không bao giờ sử dụng hết, bạn bè cũng rất ít qua chơi nên gần như bỏ trống. Sau khi mua căn penthouse này, thiết kế cũ có 3 phòng ngủ nhưng tụi mình quyết định đập thông hết, chia thành 2 phần để tiện sử dụng”.

Căn penthouse chỉ có 1 phòng ngủ duy nhất

Phòng thay đồ nằm trong phòng ngủ master

Khu vực bàn makeup của Hà My

Phòng tắm hiện đại, không gian mở rộng tối đa

Phòng ngủ master chiếm 1/2 diện tích tầng 2, nơi Hà My tâm đắc nhất trong penthouse. Gian phòng có thiết kế khá đơn giản, điểm nhấn là chiếc giường có size to nhất (2mx2m2) và 1 chiếc view ban công rộng rãi để đón trọn ánh sáng tự nhiên. Trong phòng ngủ, khu vực phòng thay đồ được gộp chung cùng phòng tắm, sử dụng các loại gỗ chống ẩm có độ bền cao để bảo quản quần áo.

Phần còn lại của tầng 2 được thiết kế thành phòng sinh hoạt chung (kiêm phòng khách) được sử dụng chủ yếu để xem phim và làm việc, có 1 chiếc tủ đa năng để ngăn cách 2 khu vực này. Khu vực xem phim được thiết kế đơn giản là 1 bộ sofa đặt làm riêng cùng với tivi gắn trực tiếp lên tủ. Bàn làm việc là loại bàn nâng hạ có thể ngồi hoặc đứng linh hoạt, bên trên bàn được lắp các kệ tủ hở để decor sách.

Phần còn lại của tầng 2 được thiết kế thành phòng sinh hoạt chung (kiêm phòng khách) được sử dụng chủ yếu để xem phim và làm việc

Khu vực làm việc của Trí và My

Chiếc tủ ngăn cách không gian làm việc và phòng sinh hoạt chung (kiêm phòng khách và xem phim)

Ngoài ra, Hà My còn tự tay thiết kế 1 phòng studio nhỏ để phục vụ cho các cảnh quay làm đẹp. Gian phòng này sử dụng tone trắng làm chủ đạo, khác biệt màu sắc hoàn toàn với không gian của penthouse. Ý đồ của Hà My khi làm gian phòng vừa phục vụ cho công việc, vừa có thể tận dụng làm phòng chơi cho con nếu sau này có em bé.

Phòng studio nhỏ

Và cuối cùng, nơi duy nhất trong nhà do Trí Thịt Boà "đạo diễn" chính là phòng gym ngoài trời. Hầu hết các thiết bị trong phòng gym là do Trí đặt làm riêng theo size và sở thích. Công đoạn lắp đặt cũng tương đối khó khăn, phần lớn thiết bị và gương đều mang bằng thang bộ 7-8 tầng. Đây cũng là nơi Trí hào hứng nhất khi chia sẻ về nhà của mình.

Phòng gym ngoài trời do Trí thiết kế

View từ cao nhìn xuống

Dạo 1 vòng quanh penthouse mới thấy rõ cách Trí và Hà My tự thiết kế không gian sống: Đúng gout là ưu tiên hàng đầu, phù hợp với nhu cầu sử dụng và không tô vẽ cầu kỳ.

Kể cả khi đọc những bình luận của dân tình rằng làm nhà có cảm giác tù túng, màu nội thất quá tối cảm thấy nặng nề, đắt mà không đẹp… thì cặp đôi vẫn vui vẻ chia sẻ quan điểm: “Không sao hết, đó là gout của mỗi người mà, quan trọng là khi ở đây 24/7 mà tụi mình luôn cảm thấy thoải mái là được. Và Trí thấy phong cách này là quá đẹp với mình rồi!”.

Quyết định xuống tiền mua penthouse chỉ trong 1 tuần và kế hoạch tài chính ra sao?

Ngoài không gian của penthouse, ai ai cũng tò mò rằng Trí và Hà My làm gì mà giàu thế, tài chính hẳn vững vàng lắm nên mới dám chi cả chục tỷ đồng mua nhà khi còn trẻ?

Nhưng sự thật thì… Trí và Hà My mua trả góp căn penthouse này, và có sự hỗ trợ tài chính của gia đình hai bên. Tuy nhiên, số tiền cặp đôi góp để mua nhà và trả nợ cũng không hề nhỏ. Trí chia sẻ thêm, khi mua căn nhà có giá trị lớn thế này cũng rất áp lực với lãi suất ngân hàng, nhưng đồng thời cũng là động lực giúp cả hai chăm chỉ làm việc hơn.

Hiện tại, Trí và Hà My đang đảm nhiệm công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian, vừa năng suất kiếm tiền vừa xây dựng kế hoạch quản lý tài chính cá nhân chặt chẽ hơn để có thể trang trải hết tất cả các chi phí.

Ai cũng tò mò rằng Trí và Hà My làm gì mà giàu thế, tài chính hẳn vững vàng lắm nên mới dám chi cả chục tỷ đồng mua nhà khi còn trẻ?

Trí cho biết, trước khi mua nhà, với mỗi dự án nhận được, khi tiền đổ về tài khoản sẽ lập tức trích ra 40- 50% sang tài khoản khác để tiết kiệm và không bao giờ đụng đến; 50% còn lại để trả cho sinh hoạt phí như tiền ăn uống, xăng xe, các chi phí khác,... và duy trì trong suốt nhiều năm. Đây là khoản tiền "bảo vệ bản thân" trong lúc thất nghiệp hoặc gặp sự cố khiến Trí không thể kiếm tiền nữa. Và khi tích lũy được một khoản kha khá, nhân lúc thị trường BĐS đang rẻ thì Trí và My quyết định đặt cọc mua nhà luôn. Chỉ mất khoảng 1 tuần cho quyết định tậu penthouse này.

Về phía Hà My, cô nàng cũng có cách tiết kiệm tương tự. Điểm khác biệt duy nhất so với Trí chính là Hà My có thêm khoản chi tiền mua sắm đồ hiệu. Tuy nhiên mua sắm cũng nằm trong ngân sách cố định, và theo Hà My: “Đồ hiệu là một thứ rất đáng đầu tư, mình có thể sử dụng trong rất nhiều năm liền mà vẫn dùng tốt. Thậm chí có chiếc túi hiệu My mua từ năm 18 tuổi, đến bây giờ đã 9 năm mà vẫn dùng ngon lành nên không hề phí phạm chút nào!”.

Một căn nhà nơi đâu cũng có dấu ấn riêng của chủ nhân chính là thành quả tuyệt vời nhất!

Kể từ khi mua nhà, Trí và My cảm nhận khác biệt nhất chính là: “Quá đã! Nhà của mình chứ không phải nhà thuê nữa nên muốn sửa gì thì sửa, được làm hết theo ý mình và không cần trả tiền thuê nhà hàng tháng nữa”. Và sau khi sở hữu căn nhà đầu tiên, mục tiêu của cả hai trong những năm tới là có thể kiếm được nhiều tiền rồi đầu tư BĐS, mua được căn nhà to hơn, đẹp hơn để tiếp tục được house tour với mọi người!