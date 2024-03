Harry Lu bất ngờ lên tiếng về việc bỗng hot lại trên mạng, chỉ quan tâm đến điều này sau 7 năm tai nạn

Thời gian gần đây, hot boy Harry Lu bỗng nhiên nhận được nhiều sự quan tâm trở lại trên mạng xã hội. Thông qua các đoạn clip cũ mà hot boy đóng chính trong bộ phim 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu ra mắt năm 2016 cùng hot girl Midu, cái tên Harry Lu được nhắc lại, gây sốt với nét diễn xuất "gia trưởng" đáng yêu.

Harry Lu trong phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu bỗng dưng hot trở lại.

Vì đã im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài, ít tham gia hoạt động nghệ thuật, Harry Lu cho biết anh rất bất ngờ khi bỗng dưng gương mặt phủ đầy khắp các trang mạng xã hội.

"Mấy hôm nay cũng đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự thì trong thời gian gần đây mình cũng chẳng làm gì, nhưng bỗng nhiên nhận được sự ưu ái với ủng hộ của mọi người. Harry có bất ngờ cũng có cảm kích".

Hot boy còn cho biết thêm về trạng thái hiện tại của anh chàng: "2024, với Harry thì mọi việc coi như bắt đầu từ số 0. Nói nhiều quá lại thấy vô nghĩa, thôi các bạn ơi mình hãy cùng trở thành con người mà mình muốn đi nha". Kèm theo đó là dòng tiếng Anh "2024, things changed a lot, lifestyle, jobs, health etc... but I'm still the same me" úp mở khiến cư dân mạng dự đoán rằng năm 2024 sẽ là năm trở lại mạnh mẽ của Harry.

Dòng trạng thái mà Harry Lu chia sẻ trên trang cá nhân.

Đồng thời, hot boy người Đài Loan (Trung Quốc) cũng cập nhật tình trạng sức khoẻ hiện tại với người hâm mộ. Anh cho biết, sau buổi đi khám ngày mai có hy vọng được bác sĩ cho phép chơi lại bóng rổ - bộ môn thể thao mà Harry rất yêu thích.

Sau tai nạn nghiêm trọng vào 7 năm trước, toàn bộ gương mặt của hot boy điển trai bị ảnh hưởng nặng nề. Anh phải trải qua 60 giờ phẫu thuật rồi sau đó được đưa về quê nhà để tiếp tục điều trị. Sau đó anh còn chịu đựng hơn 20 ca mổ để tái tạo gương mặt.

Hiện tại Harry Lu đang phát triển sự nghiệp ở Đài Loan (Trung Quốc) và gặt hái được những thành công nhất định. Gần đây, khi anh và hot girl Midu được dân tình đẩy thuyền sau khi bộ phim viral trở lại, cả hai đã có buổi gặp gỡ thân mật, ăn kem cùng nhau.