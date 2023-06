Ảnh chưa chỉnh sửa aespa ném bóng mở màn ở New York gây xôn xao

Vào hôm 9/6 (theo giờ Việt Nam), 3 thành viên aespa gồm Karina, Winter và Ningning đã trở thành tâm điểm truyền thông khi tham gia ném bóng mở màn cho trận bóng chày trên sân vận động Yankee (New York). Được biết, Giselle bỏ lỡ hoạt động vừa qua do gặp vấn đề về sức khỏe. Ngay khi vừa mới xuất hiện, 3 thần tượng xứ kim chi đã thu hút sự chú ý với diện mạo tươi tắn, toả sáng giữa sân vận động. Trong những hình ảnh do fansite đăng tải, các thành viên aespa gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút và làn da không tỳ vết.

Winter xinh tươi, rạng rỡ trên đất Mỹ. Ở hình ảnh do fan chụp, cô nhận được nhiều lời khen cho làn da trắng sáng, mịn màng

Karina cũng chinh phục netizen trong ảnh fansite. Ở những hình ảnh này, làn da mịn màng và visual ảo diệu của nữ ca sĩ nhận về không ít lời khen từ công chúng

Dưới ống kính của người hâm mộ, Ningning ngọt ngào, lôi cuốn trong từng khoảnh khắc

Còn ở loạt ảnh chưa chỉnh sửa, 3 mỹ nhân Kpop lại gây bàn tán. Nhiều netizen cho rằng, thần thái và làn da của các thành viên aespa trong hình chưa qua photoshop có sự khác biệt so với ảnh fansite.

Bên cạnh đó, fan khẳng định những hình ảnh chưa chỉnh sửa nói trên đều được chụp trong điều kiện ánh sáng thiếu lý tưởng. Hơn nữa, người hâm mộ nhấn mạnh việc các thành viên để lộ mụn trứng cá cũng là điều hết sức bình thường, bởi lẽ nhóm nhạc nữ SM vốn thiếu thời gian nghỉ ngơi do có lịch trình vô cùng bận rộn.

Theo 1 bộ phận khán giả, aespa trong ảnh chưa chỉnh sửa có phần kém hoàn hảo hơn so với hình fansite. Nhưng nhiều fan phản bác lại rằng người chụp bức hình đã không lựa chọn thời điểm phù hợp để bấm máy, khiến 3 mỹ nhân SM bị "dìm" đáng kể

Trong 1 hình ảnh chưa photoshop, Winter (ngoài cùng bên phải) trở thành tâm điểm bàn tán. Người hâm mộ đều bênh vực rằng, Winter khi đó vẫn chưa mở hết mắt nên cô mới bị "dìm" nhan sắc

Winter lộ mặt mụn trong ảnh chưa chỉnh sửa. Về điều này, fan nhấn mạnh nữ ca sĩ thường xuyên ngủ không đủ giấc vì lịch trình bận rộn, nên việc xuất hiện mụn trứng cá là điều bình thường

Karina (bên trái) và Ningning cũng gây bàn tán trong ảnh chưa qua photoshop. Làn da của Karina được cho là chưa hoàn hảo, và khí chất của Ningning cũng có phần khác biệt so với ảnh fansite. Bên cạnh đó, nhiều netizen cho rằng, những hình ảnh này được chụp trong điều kiện ánh sáng không lý tưởng, khiến visual 2 nữ idol bị ảnh hưởng ít nhiều

