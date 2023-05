aespa đổ bộ LHP Cannes, khoe sắc vóc trên thảm đỏ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng

Vào ngày 24/5, aespa và cả dàn sao đã đổ bộ thảm đỏ công chiếu phim The Passion of Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng, trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes 2023. Ngay lập tức, những hình ảnh đầu tiên của nhạc nhạc nữ Kpop đình đám đã gây bão mạng xã hội.

Trong lần đầu dự Cannes, 4 thành viên đã đem đến diện mạo vô cùng xinh đẹp và ấn tượng. Và thành viên nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là Giselle. Từ thành viên bị chê bai mờ nhạt, Giselle bất ngờ lên hương cả nhan sắc lẫn thần thái, thậm chí còn lấn át cả "mỹ nhân AI" Karina trong khung hình đọ sắc chung.

aespa đem đến diện mạo xinh đẹp và cuốn hút trong lần đầu dự LHP Cannes danh giá. 4 thành viên mỗi người 1 vẻ, nhanh chóng gây bão MXH

Từ thành viên bị chê mờ nhạt, Giselle ngày càng lên hương nhan sắc và khí chất

Thậm chí trong khung hình này, cô còn nổi bật hơn Karina

Em út Ningning gây ấn tượng với vẻ ngọt ngào

Winter khiến khán giả không thể rời mắt ngắm nhìn

Nếu Winter là thiên nga trắng thì Karina là thiên nga đen sắc sảo, lạnh lùng

2 ngôi sao châu Á khác tỏa sáng trên thảm đỏ công chiếu The Passion of Dodin Bouffant là Diêu Thần và Lý Trị Đình

Tại Cannes năm nay, đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ tranh giải với bộ phim The Passion of Dodin Bouffant. Dự án điện ảnh có nội dung dựa trên cuốn thuyết La vie et la Passion de Dodin-Bouffant, Gourmet (tạm dịch: Cuộc Đời Của Vị Sành Ăn Dodin-Bouffant) do nhà văn Marcel Rouff chấp bút vào năm 1924. Bộ phim đồng thời đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trần Anh Hùng sau 7 năm, kể từ tác phẩm Eternity (Vĩnh Cửu) hồi 2016.

Nguồn: Getty Images