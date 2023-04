Angelababy biến hóa chóng mặt với 3 tạo hình đẹp đỉnh, lại nhận đãi ngộ đặc biệt của Tiffany & Co. khiến nhiều người đặt hi vọng về danh phận

Chỉ mới 2 tuần trước, Angelababy từng gây sốt khi đeo sợi dây chuyền hơn 150 tỷ đồng của Tiffany&Co. khi dự triển lãm Diamonds and Wonders tại Bắc Kinh. Hiện, thiết kế này đã được bán chỉ sau vài ngày, cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của mỹ nữ xứ Trung. Nhiều người cho rằng vì vậy nên Tiffany&Co. đã không ngần ngại đưa Angelababy đeo dây chuyền lưu trữ cao cấp tại sự kiện The Landmark tại New York