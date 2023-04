“Ăn sập” Đông Nam Á mùa hè này cùng Bamboo Airways

Thưởng thức Zichar hay loạt món ăn như Babi Pongteh (thị heo om xốt đậu), Ayam Buah Keluak (thị gà om me cay), cua xốt ớt, gỏi rau quả Rojak… sẽ là cuộc du hành ẩm thực ngay trên bàn tiệc cho du khách ghé thăm Singapore (Ảnh: Best in Singapore)